الدوحة، قطر، 3 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلن اليوم مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش” (World Innovation Summit for Health – WISH)، وهي مبادرة من مؤسسة قطر، عن فتح باب قبول المقترحات لمنحته الجديدة الخاصة بالمشاريع البحثية في مجال التمريض. وسيتم اختيار مشروعين، يجب أن يكون أحدهما باللغة العربية، وذلك لمنحهما تمويلًا بقيمة 7500 دولار أمريكي لكل منهما. يتم تقديم هذه المنحة بدعم من جامعة كالجاري في قطر.

يُفتح باب قبول المقترحات البحثية بدءًا من 15 ديسمبر 2021 وحتى 1 فبراير 2022. تشجع المؤسسة جميع الممرضين والممرضات المعتمدين في جميع أنحاء العالم، مهما كان مستوى مسيرتهم المهنية، على التقديم عبر www.wish.org.qa/nursingaward . وسيتم الإعلان عن الفائزين في 1 مارس 2022.

من الممكن أن تتضمن مجالات المقترحات البحثية للمنحة الرعاية الطبية أو الرعاية الاجتماعية أو التعليم. ورغم أن الخبرة البحثية السابقة ليست ضرورية، إلا أنه يجب على المتقدمين تقديم مقترح بحثي واضح يتوافق مع أحد المواضيع الأساسية لمؤتمر ويش العالمي المقبل في عام 2022: تتمثل المواضيع الأساسية للمؤتمر في: آثار جائحة كورونا، والصحة والرياضة، والرفاهية، والاستدامة، والإعاقة.

تُعطى الأولوية للمقترحات التي:

تتضمن وصفًا واضحًا للمشروع

تهدف إلى التأثير على سياسة أو ممارسة معينة

تحدد النتائج المستهدفة والمتوقعة للمشروع البحثي على المرضى الموظفين

ومن الجدير بالذكر أن ويش تقوم بدور محوري في تعزيز تمكين أطقم التمريض عن طريق المشاركة في تأسيس حملة التمريض الآن (Nursing Now) العالمية في عام 2018. منذ ذلك الحين، وبالتعاون مع شركاء محليين وعالميين، استضافت ويش العديد من الدورات التدريبية والندوات وورش العمل القيادية والتي تهدف إلى تلقي آراء كوادر التمريض إذا تعلق الأمر بصنع سياسات الرعاية الصحية.

وفي عام 2018، نشرت تقريرها بعنوان “Nursing and Universal Health Coverage (UHC – التمريض والرعاية الصحية الشاملة)”، والذي يصف كيف أن تعزيز أطقم التمريض والقبالة باعتبارها جزءًا من القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية سيؤدي إلى رفع مستوى التغطية الصحية الشاملة بشكل سريع وعالي الجودة وفعال من حيث التكلفة.وفي الشهر الماضي، نشرت ويش تقريرها بعنوان Nurses for Health Equity (كوادر التمريض من أجل العدالة الصحية الاجتماعية)، و الذي حثّ على التعجيل بالاستثمار في كوادر التمريض، كما قام بتسليط الضوء على الدور المهم الذي تسهم به كوادر التمريض في التعامل مع المحددات للصحة بشكل استراتيجي والتحرك نحو العدالة الصحية في أنظمة الرعاية الصحية ومجتمعاتها.

لمعرفة المزيد حول معايير منحة “ويش” الجديدة، تفضل بزيارة موقعنا من خلال الضغط على الرابط التالي www.wish.org.qa/nursingaward .

لمزيد من المعلومات عن مبادرات منظمة ويش، تفضل بزيارة wish.org.qa أو تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي @ WISHQatar .

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1718567/Sultana_Afdhal_ CEO_WISH.jpg