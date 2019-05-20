‫منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) تمنح مجموعة Farmcrowdy الجائزة الدولية في “الابتكار الثوري في مجال الأعمال الزراعية”

لاجوس، نيجيريا، 22 من مايو 2019 /PRNewswire/ — تلقت مجموعة Farmcrowdy، أول شركة نيجيرية تعمل في مجال الزراعة الرقمية، جائزة الابتكار الثوري في مجال الأعمال الزراعية التي تمنحها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ، في العاصمة الإيطالية روما.

يتمثل هذا الإنجاز الذي يأتى في إطار الجائزة الدولية لعام 2019 تحت عنوان “الأفكار والتقنيات الإبداعية في مجال الأعمال الزراعية”، في تحديد الأنشطة التجارية والأفكار التي تأتي في طليعة عمليات التحسين الاجتماعية والبيئية والاقتصادية لدى تطبيقها في البلدان النامية. كما توفر هذه الجائزة لتلك الابتكارات فرصة على الصعيد الدولي لإلقاء الضوء على الحلول الجديدة والترويج لها بغرض إرساء دعائم متطلبات أمن وسلامة الغذاء واستدامتها في البلدان النامية.

وقد تم في وقت مبكر من هذا الشهر تكريم مجموعة Farmcrowdy خلال فعاليات جائزة متداول المستقبل المعروفة بمسمى “Next Bulls Awards” التي تنظمها كل من سوق الأوراق المالية النيجيرية ومؤسسة BusinessDay الإعلامية حيث تلقت المجموعة تلك الجائزة عن ريادتها للسوق وقدراتها التي تمكنها من الإدراج في سوق الأوراق المالية مستقبلاً. كما تم تكريم الشركة عن قدراتها الابتكارية وعن مسار النمو التي تنتهجه وهيمنتها على السوق وأصالة علامتها التجارية. وقد قدم تلك الجوائز للشركة كل من السيد/ أوسكار أونييما، رئيس سوق الأوراق المالية النيجيرية والسيد/ فرانك أيجبوجن، الرئيس التنفيذي لمؤسسة BusinessDay، في إطار فعاليات تقديم الجوائز للشركات العامة المدرجة بسوق الأوراق المالية في جمهورية نيجيريا. كما تحتفي تلك الجوائز بالشركات الخاصة الوطنية التي تتمتع بإمكانات لكيانات استثمارية كان يتم التداول عليها في سوق الأوراق المالية في يوم من ألأيام.

وقد صرح السيد/ أونييكا أكوما (Onyeka Akumah)، مؤسس مجموعة Farmcrowdy ورئيسها التنفيذي، قائلاً: “هاتان الجائزتان تأكيد للجهود المتواصلة التي بذلناها على مدى فترة تربو على العامين استطعنا خلالها إحداث تحولات في مجال الأعمال الزراعية في نيجيريا. ونؤمن بأن هذه مجرد بداية لمجموعة Farmcrowdy بما يعطينا دفعة وتشجيعًا لإنجاز المزيد. وأتوجه بجزيل الشكر لجميع المزارعين الذين عملنا معهم ولجميع أصحاب المصلحة وأعضاء فريقي المذهلين.”

لقد استطاعت Farmcrowdy تحقيق إنجازات كبرى والتقدم بخطى سريعة خلال عام 2019 بدءًا من التوسع الذي تم في منصتها وصولاً إلى إعادة هيكلتها لتصبح مجموعة شركات، فضلاً عن تدشين شركة تابعة جديدة لها وهي Farmgate Africa. كما واصلت الشركة جهودها لجمع تمويل من مساهمين كما استطاعت إبرام اتفاقات تعاون استراتيجية مع كبرى المؤسسات الفاعلة ضمن سلسلة القيمة بمجال الأعمال الزراعية. وقد واصلت Farmcrowdy، على مدى عامين ونصف العام منذ انطلاقها بصفة رسمية، تمكين عشرات الآلاف من المزارعين في أفريقيا، كما تواصل إحداث أثر في الإنتاج الجماعي للغذاء ودعم الأمن الغذائي.

نبذة عن مجموعة Farmcrowdy

مجموعة Farmcrowdy هي شركة ابتكار زراعي تعتمد على التقنية وتمتلك محفظة متميزة تشمل بعضًا من العلامات التجارية الرائدة في أفريقيا منها Farmcrowdy وFarmgate Africa.

نبذة عن Farmcrowdy

مجموعة Farmcrowdy هي أول منصة رقمية زراعية في نيجيريا تعمل على الربط بين المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في جميع أنحاء نيجيريا للحصول على التمويل المقدم من الأفراد والشركات إضافة إلى توفير الخبرة الفنية والممارسات الزراعية المستدامة وبالغة الفاعلية للمزارعين من ذوي الحيازات الصغيرة، ثم توجيه حاصلاتهم ومنتجاتهم من موقع الحصاد إلى الأسواق في نهاية المطاف، ما يمنح هؤلاء المزارعين عوائد هائلة مقارنة بما يحصلون عليه عند تسويق محاصيلهم في محيط مجتمعاتهم الصغيرة.

تتمثل رؤيتنا في أن نصبح أهم منصة زراعية في أفريقيا تحظى بإعجاب الجميع بسبب أثرها في الإنتاج الجماعي للغذاء ودعم الأمن الغذائي في جميع أرجاء القارة. وسوف يتماشى تحقيق تلك الأهداف مع تحسين اقتصاديات المجتمعات الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي في جميع أنحاء القارة السمراء.

لمعرفة المزيد، يُرجى تصفُّح الموقع الإلكتروني:https://www.farmcrowdy.com/ أو متابعة Farmcrowdy على تويتر@farmcrowdy وعلى إنستجرامfarmcrowdyng.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/888959/Farmcrowdy.jpg

لمعرفة المزيد عن Farmcrowdy أو التقدم بطلبات لعقد لقاءات شخصية مع مؤسسها ورئيسها التنفيذي أونييكا أكوما (Onyeka Akumah)، يُرجى الاتصال بالسيدة/ أوموتوكي أوجنفيوي (Omotoke Ogunfuye) من شركة Farmcrowdy عن طريق البريد الإلكتروني: toke.ogunfuye@farmcrowdy.com، أو السيدة/ بليسنج أوليسا أكائيز (Blessing Olisa-Akaeze) عن طريق البريد الإلكتروني: blessing.olisa@farmcrowdy.com، أو الاتصال على رقمي

الهاتف: 6390490-907-00234/ 1999-579-907-00234.