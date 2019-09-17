‫منصتا استكشاف بيتهارب توفران فرصا جديدة للمستثمرين

ويلنغتون، نيوزيلندة، 17 أيلول/سبتمبر / بي آر نيوزواير / — منصتا لاير ماينر وهارب ماينر، وهما منصتا تشفير أطلقتهما شركة بيتهارب www.bitharp.com مؤخرا توفران فرص استثمار ممتازة لجميع أنواع المستثمرين. وعلى عكس غالبية المنتجات الأخرى المماثلة المتوفرة في السوق، فإن منصتي الاستكشاف هذين تم تصميمها بصورة خاصة وتشكيلهما بحيث يحقق المستثمرون المبتدئون عائدا معقولا من دون أن يغرقوا أنفسهم عميقا في الجوانب الفنية للاستكشاف على الإنترنت. والأهم من ذلك أن منصتي استكشاف بيتهارب تتمتعان بعائد استثمار تنافسي.

. تعتمد ربحية منصتي الاستكشاف بشكل كبير على استهلاكهما للطاقة وقوة معدل التجزئة. ومع استهلاك طاقة لا يتجاوز 600 واط و2400 واط، يمكن استخدام منصتي لاير ماينر وهارب ماينر لاستكشاف عملات بيتكوين، لايت كوين، أيثيريوم وداش بمعدل تجزئة عال بشكل غير عادي. هذان المنتجان مناسبان للاستخدام في المنزل أو المكتب أو في مركز البيانات.

قدرات معدل التجزئة لمنصتي لاير ماينر وهارب ماينر مذكورة أدناه.

بيتكوين: 355 تي أتش/أس (لاير ماينر) و2000 تي أتش/أس (هارب ماينر)

لايتكوين: 55 جي أتش/أس (لاير ماينر) و300 جي أتش/أس (هارب ماينر)

إيثيريوم: 14 جي أتش/أس (لاير ماينر) و75 جي أتش/أس (هارب ماينر)

داش: 9 تي أتش/أس (لاير ماينر) و50 تي أتش/أس (هارب ماينر)

يمكن استخدام كل من المنصتين من بيتهارب في المنزل لأنهما تعملان دون توليد أي قدر كبير من الضوضاء أو الحرارة. من خلال واجهة مشغل شاشة تعمل باللمس، تعد منصة لاير ماينر سهلة للغاية على المستخدمين لناحية التشغيل أو المراقبة. وهي قادرة على استكشاف قطعة نقدية واحدة في كل مرة مع إمكانية التبديل.

منصة هارب ماينر، وهو منصة استكشاف تعمل بالتبريد المباشر، قادرة على توفير السلامة المطلقة وقدرة التجزئة العالية. التصميم المحدد للمنتج يجعله قادرا على تحمل الأعطال وقادرًا على التخلص من المخاطر المحتملة التي ترتبط غالبًا بالتبريد السائل.

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حول بيتهارب

بيتهارب هي شركة مصنعة للعملات المشفرة مقرها في نيوزيلندا لأحدث منصات التعدين أداءً ومرونةً والتي تم تصميمها بهدف جعل التعدين أسهل وأكثر ربحية للمستثمرين.