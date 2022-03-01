‫منصة “TOD” : منصة ثورية جديدة ستغير عالم البث الترفيهي والرياضي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· “TOD” المنصة الرقمية الجديدة لعشاق الرياضة والترفيه، متاحة الآن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

· المنصة العائلية تتيح الوصول والاستمتاع بأكثر من 10,000 ساعة من المحتوى الترفيهي المميز بما في ذلك الانتاجات العربية والتركية والعالمية بالإضافة إلى برامج الأطفال، والمحتوى الأصلي .”TOD” Originals

· “TOD Originals” – مجموعة رائعة من المحتوى الأصلي والممتع الجديد.

· تضم منصة “TOD” محتوى beIN SPORTS الرياضي المباشر، أحد أهم وأكبر محتوى رياضي حول العالم.

· توفر “TOD”تجربة شخصية لمشتركيها من خلال إمكانية اضافة حتى 5 أجهزة للحساب الواحد، وإمكانية مشاهدة بثين متزامنين على أجهزة منفصلة.

· يمكنك الاشتراك في “TOD” من خلال ثلاث باقات وهي “الترفيه”، و”الرياضة”، و”الشاملة” التي تضم المحتوى الترفيهي والرياضي.

الدوحة – 01 مارس 2022 – “TOD“، هي منصة جديدة ورائدة تم إطلاقها لمحبي الترفيه والرياضةفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتوفر منصة “TOD“ الجديدة من خلال الاشتراك المدفوع محتوى استثنائي يتميز بأكثر من 10000 ساعة من البرمجة الترفيهية والرياضية، حيث يتمتع المشتركون بإمكانية الوصول لمحتوى فريد ومتميز، بما في ذلك، أفضل الافلام من هوليوود، أضخم الإنتاجات العربية، الإنتاجات التركية ومحتوى الأطفال، كما تعرض المنصة مجموعة من الأعمال الأصلية ““TOD Originals.

ولضمانتجربةفريدةلامثيللها،تمنح منصة“TOD”مشتركيها إمكانية الوصول حصرياً إلى محتوىbeIN SPORTSالرياضي الفريد من نوعه، كما يمكن للمشاهدين الاشتراك في خدمات البث الخاصة والاستمتاع بمتابعة أهم الفعاليات الرياضية المرتقبة، بما في ذلك كأس العالم FIFA قطر 2022™ .

وتعد منصة “TOD“ منصة ثورية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لا حاجة للاشتراكات المتعددة للاستمتاع بمحتويا الترفيه والرياضة ، بل اشتراك واحد لمنصة واحدة مع استخدام أحدث التقنيات لتقديم أفضل تجربة مشاهدة وبأسعار منافسة.

وتعليقاً على إطلاق المنصة، قال المتحدث الرسمي لـ “TOD” : ” نحن فخورون بإطلاق منصة“TOD”التي تبدأ معها حقبة جديدة في صناعة البث لعشاق الترفيه والرياضة. وبطرح هذه الخدمة المبتكرة للمشاهدة حسب الطلب، نأمل في تغيير صناعة البث نحو الأفضل ودعم نظام شامل لصناعة محتوى يعبر عن المنطقة. لا يوجد ما يضاهي “TOD”في مجال البث الرقمي، حيث خدمة البث المباشر المتميز ومحتوى البث حسب الطلب عبر تقنيات متقدمة، وهو الأمر الذي نعتز به ويزيد من حماسنا للمنصة الجديدة“.

تجربة استثنائية للمشاهدة وللوصول إلى لمحتوى

توفر منصة “TOD“ لمشتركيها تجربة شخصية معززة من خلال إتاحة الفرصة لهم بإضافة حتى 5 أجهزة للحساب الواحد. كما تعزز المنصة الجديدة سهولة تجربة المشاهدة، من خلال توفير خاصية عرض صورة داخل صورة، وأدوات الرقابة الأبوية، لضمان تجربة مشاهدة مطمئنة للجميع. وفي إطار ميزات باقة الترفيهوالباقة الشاملة، تتيح المنصة مشاهدة بثين مباشرين متزامنين ليحظى جميع أفراد العائلة بفرصة الاستمتاع ببرامجهم المفضلة ولضمان عدم تفويت المشتركين لأي لحظة.

كما سيحظى المستخدمون بإمكانية الوصول إلى المحتوى المباشر المعزز بكل سهولة عبر المنصة. وسيتمكن عشاق الرياضة ايضاً من الوصول إلى محرك المنصة الخاص بالإحصائيات المباشرة، والذي يوفر معلومات مباشرة تشمل تشكيلات الفرق، والإحصائيات الخاصة بالفرق واللاعبين، والتعليقات المباشرة، والإعادة الفورية، والجداول الزمنية التفاعلية التي تتيح الانتقال الفوري إلى الأحداث الرئيسية، والحصول بذلك على تجربة غامرة لا تُنسى أثناء مشاهدة بعض الفعاليات الرياضية.

تجارب حصرية عبر “TOD” Originals

احتفاءً بالثقافات المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنطلق المنصة الجديدة مع من انتاجات TODOriginal““،ويمكن للمشتركين الوصول الفوري إلى المحتوى الأصلي، والذي يضم محتوى متنوع من الحركة والدراما والكوميديا، والرومانسية، والرعب، والجريمة.

تجارب رياضية لا مثيل لها من خلال beIN SPORTS

سيحظى عشاق الرياضة بفرصة متابعة الفعاليات الرياضية المباشرة من خلال شبكة beINSPORTS، شبكة القنوات الرياضية الرائدة للمجموعة، والتي تمتلك أكبر محفظة من الحقوق الرياضية مقارنة بأي مجموعة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك حقوق بث دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، وبطولة أمم أوروبا للسيدات، ودوري أبطال أوروبا للسيدات، والدوري الانكليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، وكأس العالم FIFA قطر 2022، والدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، وبطولات التنس الكبرى (الجراند سلام)، وغيرها من البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى في العالم. كما ستوفر المنصة مجموعة من البرامج الرياضية الرائدة، بما في ذلك البرامج الوثائقية والرياضية المتنوعة.

إمكانية الوصول الفوري لمنصة “ TOD “

تقدم المنصة ثلاث باقات مختلفة هي باقة الترفيه،وباقة الرياضة،والباقة الشاملةالتي تضم باقتي الترفيه والرياضة معاً. من اختيارك هنا!

لمعرفة مزيد من المعلومات وللاشتراك على منصة “TOD“، يرجى زيارة https://www.TOD.tv.

نبذة عن “TOD”

هي منصة تابعة لمجموعة beIN الإعلامية. وقد أطلقت المجموعة الخدمة القائمة على الاشتراك والتي تستخدم تكنولوجيا (OTT) في إطار استراتيجيتها الرقمية التوسعية التي تهدف إلى تقديم محتوى رياضي حصري وفريد من نوعه للمشتركين، إلى جانب توفير أكثر من 10,000 ساعة من محتوى الترفيه المميز. وتقدم المنصة تجربة عائلية وشخصية للمشتركين وتوفر أشهر إنتاجات هوليوود، وأفضل البرامج العربية والتركية والعالمية بالإضافة إلى برامج الأطفال. كما تقدم مجموعة من المحتوى الأصلي الجديد“TOD” Originals .

صممت المنصة لتلبية احتياجات العملاء الحاليين، وتستخدم “TOD” أحدث التقنيات لتوفير تجربة متكاملة وشخصية تعزز من تجربة مشاهدة البث، وتصفح المحتوى وإمكانية الوصول وتتيح تجربة ثورية متميزة.

للمزيد من المعلومات حول المنصة، الرجاء زيارة موقنا الإلكتروني www.tod.tv او التواصل معنا عبر:media@TOD.tv

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1721979/TOD_MENA.jpg