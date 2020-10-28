‫منصة SAFR من “ريل نتووركس” تطلق الإصدار 3.0 المزود بخصائص محسّنة للاستجابة لجائحة كوفيد-19 وخاصية جديدة عالية الحساسية للكشف عن الوجوه

الإصدار الجديد يضع معايير جديدة لتقنية التعرف على الوجوه عند ارتداء مستلزمات الحماية الشخصية

سياتل – 28 أكتوبر 2020

أعلنت اليوم منصة SAFR من ريل نتووركس إنك. (رمزها على منصة ناسداك RNWK) عن تعزيز دقة التعرف عن الوجوه و تمييز الوجوه حتى في حالة ارتداء أو عدم ارتداء الكمامات، وذلك بالتزامن مع إطلاق الإصدار SAFR 3.0، المتوفر حاليًا في الأسواق. يطرح الإصدار الجديد خاصية جديدة مدمجة لزيادة الدقة و الحساسية عند التعرف عن الوجوه، تتيح تلك الخاصية لمستخدمي المنصة عند تفعيلها زيادة معدل الكشف عن الوجوه بنسبة تصل الى 95.1%، ومعدل دقة في التعرف على الأفراد بنسبة تصل الى 98.85%، في حال ارتداء الكمامات ومستلزمات الحماية الشخصية – بما في ذلك الكمامات القماشية غير الجراحية والتي تحمل نقوشًا مختلفة – وذلك أثناء حركة الأشخاص الذين يظهرون في تسجيلات الفيديو التي توفرها كاميرات المراقبة. كما تم تعزيز كفاءة التعرف عن الوجوه في حال ظهور عدة وجوه بشكل متزامن ضمن مجال الرؤية، مما يضمن سرعات عالية للكشف عن الوجوه والتعرف عليها.

وفي هذا الصدد قال براد دونالدسون، نائب رئيس قسم الرؤية الحاسوبية لمنصة SAFR: “يأتي إطلاق الإصدار 3.0 استمرارًا لإنجازات منصة SAFR في تحقيق نتائج عالية الدقة في ظل التحديات الراهنة، بما في ذلك الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كوفيد-19 العالمية. سيتمكن مستخدمو منصة SAFR بفضل تعزيز مستوى الدقة في الإصدار الجديد، من تطبيق آليات الوصول الآمن وبدون تلامس عن طريق استخدام تقنية التعرف على الوجه ، وبدون الحاجة لنزع الكمامة أو مستلزمات الحماية الشخصية، وهو ما يضمن تفادي حالات عدم التعرف على الأشخاص المعنيين أو كبار الشخصيات المسجلين لديهم بسبب ارتداءهم الكمامات”.

ويتضمن إصدار SAFR 3.0 أيضًا لوحة تحكم جديدة للكشف عن الكمامات، تتيح للمستخدمين تتبع معدل ارتداء الكمامات و امكانية عرض البيانات وتصنيفها حسب العمر والجنس والموقع والزمن. وتضاف خاصية لوحة التحكم الجديدة المذكورة إلى لوحات التحكم الخاصة بمعدلات الإشغال ومعدلات العبور، والمتاحة حاليًا على وحدة تحكم SAFR عبر الويب.

من جانبه قال هيساكازو تسوبويا، نائب الرئيس الأول ومدير عام قسم أعمال تكنولوجيا الجيل الخامس وتكنولوجيا الأشياء في شركة “إن. تي. تي. دوكومو إنك.”: “توفر “إن. تي. تي. دوكومو” خدمات التعرف على الوجوه في السوق اليابانية بالتعاون مع شركة “ريل نتووركس”. وبفضل الخصائص الجديدة لمنصة SAFR، وبالتحديد الخاصية الجديدة للكشف عن ارتداء الكمامات، فإننا على ثقة من قدرتنا على تعزيز مستوى سلامة وأمن الأشخاص والمؤسسات. سنواصل التعاون مع مختلف الشركاء بهدف تطوير حلول جديدة ذات قيمة مضافة تساهم في حل التحديات الاجتماعية التي نشهدها حاليًا”.

لمعرفة المزيد حول الإصدار 3.0 يرجى زيارة الرابط safr.com/releasenotes

حول منصة SAFR

SAFR (www.safr.com) هي المنصة الأبرز عالميًا لتقنية التعرف على الوجوه لغايات المراقبة الحيه بكاميرات الفيديو. تستفيد هذه المنصة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي للمساهمة في حل العديد من التحديات الراهنة على مستوى العالم. يمكن تبني هذه المنصة في مواقع الشركات أو على المنصات السحابية أو بالتزامن مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS)، لغايات حساب معدلات الإشغال أو الكشف عن ارتداء الكمامات أو التحكم بالدخول بدون تلامس.

تساهم منصة SAFR في تعزيز الأمن ورفع مستوى الوعي المحيطي، كما توفر بيانات واطلاعًا للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وحماية صحة وسلامة الأشخاص في كل مكان.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

أماندا بيري

Public_relations@realnetworks.com

SAFR 3.0

يتمكن SAFR من على الوجوه المسجلة فى النظام حتى عند الرتاء قناع الوجه

https://prdesk.globenewswire.com/api/ResourceLibraryFile/DownloadFile?source=pnr&Id=f20caff2-d570-4f50-89b1-2fd7993061c1