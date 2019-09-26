‫منصة OLI Systems الجديدة من طراز V10 تدعم الكفاءة التشغيلية والدقة والالتزام بالرؤى العملية. 

رافعة معقدة تعد من الابتكارات المميزة فى مجال الصناعات المائية والكيميائية رمز للتحدى.

سيدار نولز N J ،26 أيلول 2019/PRNewswire/. تدعم منصة OLI الجديدة من طراز V10 تصميم الخطوات العملية والاداء العملى والامتثال التنظيمى ومعيار الانتاجية .

البترول والغاز اعلى الينبوع

ان اجهزة الباراميتر الجديدة الخاصة بمعادن الكالسيت والبارميت والتى تعمل فى البيئات عالية الحرارة والضغط تمكننا من التنبؤ الدقيق و المتدرج حتى درجات الحرارة والضغط القصوى. ان تسريع التفاعل الكيميائى لكربونات الحديد تعطينا تصورا اكثر دقة لمخاطر الاكسدة (التأكل) والتحرشف. السبائك الجديدة المقاومة للتأكل والمحسنة تعزز من عملية انتقاء المواد الخام. يمكن الان تصميم وصف للتعقيم لكى تلائم الظروف الميدانية بدقة اكثر.

البترول والغاز اسفل الينبوع

تم تعزيز محاكاة ازالة كبريتات الامونيا بصورة رائعة لكى تتطابق مع المتطلبات التنظيمية. ان كيمياء عنصر السيلينيوم الجديدة فى كل حالات التكافؤ ستسمح بمحاكاة اكثر دقة لعملية تحويل الماء الى ماء عذب فى وحدات التقطير.

معالجة الماء الصناعية

ان القدرة على التنبؤ الدقيق للمواد الدبالية مع كيمياء عنصر السيلينيوم الجديدة تمكننا من فصل الشوائب السامة بصورة فعالة. ان تحسينات اكسيد الكبريت واكسيد الامونيا لتنقية الفضلات الغازية يؤدى الى معالجة دقيقة للفضلات الغازية بما فى ذلك مكونات الماء الاسن .

الليثيوم والعناصر الارضية النادرة

كيمياء الليثيوم والكوبالت الجديدة تتنبأ بطور معالجة اكثر دقة لتعزيز تصميم ليثيوم خالى من الملح وانتاج البطاريات واعادة التدوير. يمكننا عنصر الفلورايد النادر فى البيئة المائية والطبقات المختلفة للمواد الصلبة اللامائية من تصميم دقيق لعمليات الفصل.

امكانيات اخرى

تعزز كيمياء فلوريد اليورانيوم وفلوريد الحديد من دقة انتاج الوقود النووى ومحاكاة عملية النفايات. يعزز تحديث كيمياء فلوريد الالمونيوم من دقة محاكاة المعادن.

امكانيات برمجية

ان سمات المدخلات الايونية الجديدة تجعل عملية تحليل الماء فى OLI اكثر سهولة وقوة .ويزيد التيار القوى من انتاجية المستخدم. ان خيار ميكنة حساب الصلابة وال TDS ,وال pH عند درجة حرارة 25 يوفر الوقت. لدى OLI شكل افضل لامكانية انشاء اول بنية ( متاح ايضا لدينا فى ESP: OLI Flowsheet).

ان منصة OLI طراز V10 ستكون متاحة فى اواخر شهر اكتوبر. اضغط هنا لمزيد من المعلومات.

معلومات عن OLI Systems

“OLI Systems مؤسسة عالمية رائدة للوصول لحلول مفصلة ونموذجية للصناعات الكيميائة والمائية بمعايير هندسية وكفاءة عملية ومستمرة اثناء المخاطر. تقدم OLI اقصى وادق نماذج المحاكاة والذكاء بخصائصها الكيميائية الشاملة والنماذج الحركية والديناميكي_حرارية والبرمجيات المثبتة.”

المصدر OLI Systems