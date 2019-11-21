‫منصة هورايزون الرقمية من هواوي للمدن تبني مدنا ذكية متصلة بالكامل

هواوي تعلن عن أحدث جهودها التعاونية في المؤتمر العالمي للمدن الذكية 2019

برشلونة، إسبانيا، 21 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم عقد المؤتمر العالمي لمعارض المدن الذكية التاسع في برشلونة في الفترة بين 19-21 نوفمبر، 2019. وقد حضرت شركة هواوي، بمعية أكثر من 20 من شركائها وعملائها في الصناعة المؤتمر تحت شعار “بناء مدينة ذكية متصلة بالكامل.” استنادًا إلى منصة هورايزون الرقمية من هواوي ومركز التشغيل الذكي للمدن، عرضت هواوي مجموعة واسعة من التطبيقات المدينية، مثل التعليم الذكي والرعاية الصحية الذكية والحكومة الذكية، فضلاً عن أحدث تعاون استراتيجي مع برشلونة. وفي الوقت نفسه، في منتدى التعاون للمدينة الذكية المبتكرة، أظهرت هواوي استراتيجيتها في بناء المدن الذكية والممارسات الجوهرية في المدن في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت هواوي ورقة وجهات نظر تطوير المدن الذكية والحوكمة خلال المعرض لتشجيع الحكومات على تبني منهجية للرقمنة وأن تكون اقتصادية في تطوير المدن الذكية، مع مشاركة وجهة نظر هواوي حول حوكمة المدن الذكية.

بناء مدينة مستقبلية ذكية بـ”طريقة أكثر ذكاء”

تم عقد منتدى التعاون للمدينة الذكية المبتكرة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر. وقد تشاطر شان شيغوانغ، مدير إدارة المعلوماتية وبحوث الصناعة في مركز المعلومات الحكومي، ورودولف نيسلر، المستشار الرئيسي للعلاقات الدولية في المفوضية الأوروبية، وصن فويو، نائب رئيس شركات أعمال هواوي وجهات نظرهم في المنتدى. تعتبر كيفية دمج مختلف التقنيات الجديدة، وتوصيل صوامع المعلومات، والتحكم بكفاءة في البيانات، وتعزيز التحول التنظيمي والعملية، من الاهتمامات المشتركة بين الصين وأوروبا، والتي تمثل أيضًا تحديات تلتزم هواوي بمساعدة العملاء على معالجتها.

وقال السيد صن: “يحتاج تطوير المدن الذكية إلى النظر في كل من العوامل التكنولوجية والبشرية، ويجب القيام بذلك بشكل أكثر ذكاء. إنها مبادرة تقودها الحكومة وتتطلب عملية تطوير مستمرة ومتواصلة. سيكون الابتكار والتجربة والتكرار المستمر أمرًا أساسيًا. يمكن لمنصة رقمية متكاملة أن تساعد شركاء النظام الإيكولوجي الأقوياء على إجراء تنمية رشيقة وتكرار العملية على أساس الاحتياجات الفردية للمدينة “.

استنادًا إلى منصة هورايزون الرقمية، أطلقت هواوي حل المدن الذكية HiCity، الذي يعمل على تحسين تكامل مجموعة متنوعة من تقنيات وبيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة لتبسيط عمليات الخدمة ومشاركة بيانات الخدمة ونقل تدفق المعلومات، ما يقلل من الحد الأدنى لاستخدام التقنيات الجديدة ويجعل التكامل أسهل. وبالعمل مع شركاء النظام، تهدف هواوي إلى تحسين دعم حوكمة المدن الذكية وابتكارها.

الحيوية الاقتصادية والتخطيط المنهجي هما مفتاح تنمية المدينة الذكية

خلال المعرض، أطلقت هواوي رسميًا ورقة تطوير المدن الذكية والحوكمة. من خلال تحليل الحالة المدينية، تعرض الورقة تفاصيل نموذجين وستة مسارات لكيفية تمكين المدن الذكية للتنمية الحضرية. وتقترح هواوي في ورقتها أن تكون “الاقتصادية” و “المنهجية” مفتاحا للتنمية الحضرية.

قدمت الورقة أربع مبادرات حول بناء المدينة الذكية. أولاً، يمكن للتكيف مع الاتجاهات الجديدة وتغيير دور الحكومات تسريع نشر المدينة الذكي. ثانياً، اعتماد نموذج يدفعه الاقتصاد يمكن أن يعزز الحيوية الاقتصادية. ثالثًا، هناك حاجة إلى التخطيط المنهجي لبناء نظام قدرة مدينة ذكية شامل وطبقي. رابعا، الجهود متعددة الأوجه تساعد على ضمان التنمية المستدامة للمدن الذكية.

خلال المعرض، توصل تجمع المحيط الحيوي الصناعي للمدن الذكية، الذي تنتمي إليه هواوي كعضو، إلى تعاون استراتيجي مع المؤتمر العالمي لمعارض المدن الذكية لتطوير تعاون شامل في مجال التقنيات الحديثة، واحتضان الصناعة، ومعايير الصناعة، والنظم الإيكولوجية الصناعية. تأمل هواوي في المساهمة في معايير المدينة الذكية ومساعدة المدن على بناء وتعزيز التنافسية العالمية في عملية الرقمنة والتحول الذكي لتحقيق رؤيا مدينة عظيمة وحلمها.

في المؤتمر العالمي لمعارض المدن الذكية، عرضت هواوي أحدث حلولها للمدينة الذكية:

مركز تشغيل المدينة الذكية: وهو “الدماغ” المرئي والفعال والذكي الذي يسمح بالإدارة البصرية لأصول المدينة.

منصة هورايزون الرقمية للمدن: يساعد ذلك العملاء على تحقيق التخطيط الشامل للبنية التحتية الحضرية، وتعزيز تجربة العمل، وتسريع إطلاق الخدمات. كما أنه يوفر للشركاء قدرات بنية تحتية متكاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويراكم الأصول الصناعية، ويوحد واجهات مفتوحة لتمكين تطوير وابتكار أكثر كفاءة.

التطبيقات الذكية: تشمل القطب الذكي، والتحليل الذكي للطرق، وحلول الملاحة الداخلية الذكية، والتي تتكامل مع منتجات هواوي آيه آر، واي فاي، وآي بي سي.

التعليم الذكي: يضمن حل Campus OptiX تجربة خدمة فائقة للفصول الدراسية في السيناريوهات عالية الكثافة. يوفر حل واي فاي 6 سيناريوهات الفصول الدراسية ذات النطاق الترددي العالي والصفوف المنخفضة الكمون واللوحات البيضاء الإلكترونية التي تتيح التعليم عن بُعد.

المستشفى الرقمي: حل إدارة الأصول الطبية الخاص بشركة هواوي واي فاي 6 القائم على واي فاي 6، والصيدلية الذكية القائمة على الحوسبة المتطورة من هواوي، بالإضافة إلى حلول أنظمة معلومات المستشفيات وأرشفة الصور وأنظمة الاتصالات التي تستخدم التخزين على الفلاش عالي الموثوقية وعالي الكفاءة من هواوي.

العادات الذكية: سحابة الحكومة الإلكترونية وسحابة سطح المكتب وحلول النطاق العريض الوطنية وحلول الشبكات الخاصة الحكومية.

لمزيد من التفاصيل حول ورقة تطوير المدن الذكية والحوكمة وتنزيلها، يرجى زيارة الموقع: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html

لقد خدم حل المدن الذكية من هواوي أكثر من 500 مليون شخص في أكثر من 200 مدينة في أكثر من 40 دولة ومنطقة. وفي المؤتمر العالمي لمعارض المدن الذكية التاسع الذي عقد في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر في برشلونة، عرضت هواوي حلولها ومنتجاتها تحت شعار “بناء مدينة ذكية متصلة بالكامل”. يقع كشك هواوي في C321 في القاعة 2، غراند فيا. لمزيد من المعلومات حول حلول مدينة هواوي الذكية وأفضل الممارسات، يرجى زيارة: https://e.huawei.com/topic/smartcity2019/en/index.html?source=corp_comm

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