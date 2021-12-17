أمستردام, 17 ديسمبر / كانون أول 2021 2021 /PRNewswire/ — منصة تبادل العملات الرقمية تاب تريدر (TabTrader Token) مدرجة في أوركا الآن، وهي بورصة لامركزية حيث تحدث المعاملات مباشرة بين المتداولين. زوج العملات المتاحة للتداول منصة تبادل العملات الرقمية تاب تريدر/ عملة الدولار الأمريكي موجود بالفعل.

أوركا هي صانع سوق آلي يدور حول الأشخاص وحل مشكلاتهم القائمة. تتمثل مهمتهم في جعل الأمر أكثر بساطة وسهولة على المتداولين على سولانا (Solana) وخلق أفضل التجارب في التمويل اللامركزي (دي-فاي) (DeFi). تم إطلاقه في البداية في فبراير 2021 وسرعان ما أصبح أحد أهم مشاريع التمويل اللامركزي على سولانا.

نشر مؤسس تاب تريدر و الرئيس التنفيذي كيريل سوسلوف العديد من الإعلانات والشراكات التي أيدت حقًا زيادة الاهتمام خلال مرحلة الإطلاق. وصرح قائلًا: “من دون شك أن إدخال منصة تبادل العملات الرقمية تاب تريدر سيعزز جاذبية النظام البيئي.”

“حيث تكشف المنصة الكثير من الاحتمالات لتنمية المنتج بطرق تستحيل بدونها. كما يمكن للمنصة إشراك مستخدمين حاليين بشكل أفضل بالإضافة إلى جذب مستخدمين جدد. يمكن أيضًا إدخال التعدين التجاري المبتكر عندما تتلقى رمزًا مميزًا للتداول على المنصة على غرار ألعاب اللعب من أجل الربح.”

وقال كيريل أن التعاون ضروري لنمو المشروع وذكر أنهم على استعداد للعمل على تكوين مزيد من الشراكات في المستقبل. لقد كان متحمسًا جدًا للدعم المقدم من أوركا وأعرب عن أمله في تعاون طويل الأمد:

“سنبذل قصارى جهدنا لإدراجنا في أهم البورصات اللامركزية وكذلك المركزية لأن لدينا علاقة جيدة مع جميع البورصات.”

يرحب ميلان، العقل المدبر للتسويق في أوركاس بمنصة تبادل العملات الرقمية تاب تريدر ويصف العلاقة مع تاب تريدر بأنها “ممتازة”:

“إننا نتابع الأخبار من تاب تريدر منذ فترة، ونحن متحمسون بشدة لمعرفة أنهم يطلقون المنصة الخاصة بهم. يسعدني دعم المشروع ورؤيته ينمو!

“ونحن كفريق متحمسون بشدة لمستقبل التمويل اللامركزي، ونتوقع أن تنمو البورصات اللامركزية بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة. كما أننا نخطط لتنفيذ المنصة تدريجيًا في النظام البيئي فضلاً عن توفير مزيد من خيارات التداول من خلال الاتصال بأكبر عدد ممكن من البورصات اللامركزية.”

معلومات هامة: لا يسمح للأشخاص الموجودين أو المقيمين في الولايات المتحدة أو كوريا الشمالية أو إيران أو فنزويلا أو أي دولة خاضعة للعقوبات على النحو المنصوص عليه من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو أي ولاية قضائية أخرى يُحظر فيها استخدام أي من الخدمات المقدمة على مواقع Raydium وSolanium بالمشاركة في البيع عبر منصة التداول هذه.

ديسكورد ستكون القناة الرئيسية لجميع الأخبار والطلبات.

الموقع الإلكتروني لتاب تريدر

تاب تريدر لآي أو إس

تاب تريدر لأندرويد

صورة: https://mma.prnewswire. com/media/1711621/ Tabtraderorca.jpg