‫منصة “بيهايف” تمولّ أولى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 8 اكتوبر 2019: أعلنت “بيهايف”، المنصة الأولى المتخصصة في نظام إقراض النظراء للتمويل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم مباشرتها تسهيل تمويل أولى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تدعمها في البحرين.

وحصل مصنع ميرا للتغليف في البحرين على التمويل من “بيهايف” للتوسع في إنتاج حلول التغليف والتعليب في قطاع الأطعمة والمشروبات في دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا. وكان المصنع تأسس في المملكة بتمويل أجنبي مباشر بعد أن استقطبه مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، المعني بتشجيع الاستثمار في المملكة للمساهمة في خلق وظائف. وسجل المصنع منذ إقامته عام 2015 زيادة في الطلب على منتجاته على المستويين المحلي والإقليمي. وتشكل الجولة الأحدث من التمويل التي حصل عليها المصنع من منصة “بيهايف” خطوة داعمة للنمو المستمر للشركة ولتلبية تنامي الطلب والتوسّع في شراء التجهيزات والآلات الجديدة وتطوير العمليات الإنتاجية.

وتعد، منصة “بيهايف” التي انطلقت من دبي عام 2014، أول منصة نظامية تعمل بنظام إقراض النظراء في المنطقة، وهي إحدى أبرز الرواد في مجال التكنولوجيا المالية إقليمياً. وتتبنى المنصة تقنية مبتكرة تقلص النفقات وتبسط العمليات التقليدية في مجال التمويل، من خلال توفيرها قناة اتصال مباشرة بين المستثمرين والشركات الباحثة عن التمويل. وتحقق المنصة كفاءة أعلى وعمليات أكثر انتظاماً تمنح قطاعات الأعمال وصولاً أسرع للقروض بتكاليف أقل، كما توفر للمستثمرين والممولين عوائد أفضل لقاء استثماراتهم مع السيطرة على هامش مخاطر الإقراض.

وقالت دلال بوحجي، مدير أول الخدمات المالية بمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: “هذا الإعلان يعكس من جديد الطابع المبتكر للهيكل التشريعي البحريني، والذي يعزز من النمو الاقتصادي في المملكة. ومن الملفت رؤية كيفية تمكّن الشركات من قطاعي الخدمات المالية الذكية والتصنيع من العمل معا بهذا الشكل لتحقيق المزيد من النمو. ونحن نتطلع للمزيد من الإنجازات من قبل شركة ميرا باكجنغ ومنصة بيهايف، وهي إنجازات سيحققانها عبر الاستفادة من بيئة الأعمال البحرينية الفريدة والداعمة لأعمالهما وتوسعاتهما في المنطقة وخارجها.”

بدوره قال، منيب راشد، مدير إدارة العمليات في شركة ميرا للتغليف إن “الطلب المرتفع على منتجات الشركة يرتبط بشكل أساسي بنوعية خدماتنا ومرونة عملياتنا التي نخدم من خلالها شريحة عريضة من عملائنا في البحرين والمملكة العربية السعودية والدول المجاورة، والتي تضم شركات طيران دولية وعلامات تجارية عالمية في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي وشركات محلية متخصصة في قطاع القهوة. وتعمل الشركة على جولة جديدة من التمويل لتوسيع عملياتها وتعزيز تنوع ملف منتجاتها لتلبية مختلف احتياجات العملاء.”

وقال كريج مور، الرئيس التنفيذي لمنصة “بيهايف”: “يسعدنا أن نسهّل تمويل أولى المشاريع في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البحرين آملين تسهيل مزيد من التمويلات لشركات في المملكة. وقد برهن مصنع ميرا للتغليف جدارته بالحصول على التمويل وفق مبدأ تمويل النظراء، وذلك بعد التقييم الائتماني الذي أجرته بيهايف وأظهر قدرة الشركة على سداد القرض وتوفير عائدات ممتازة لمستثمرينا الدوليين. وهذا ينعكس إيجاباً على الشركة وعلى المشهد الاقتصادي في البحرين، الذي يمتلك قاعدة عريضة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة.”

للاستفسار من بيهايف Bryony Travers +971 58 5871300



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