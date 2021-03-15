‫منصة المدفوعات العالمية نيوم (Nium) تُمكِّن العملاء من تحويل الأموال إلى أربعة أسواق أفريقية كبرى

يستطيع عملاء نيوم الآن تحويل أموالهم بتحويلات مصرفية أو إلى محافظ مالية متنقلة

نيروبي، كينيا، 15 مارس 2021 /PRNewswire/ — أعلنت نيوم منصة المدفوعات العالمية المُتقدمة اليوم عن أن عملائها باستطاعتهم الآن إرسال أموال إلى شركاء أعمالهم في غانا وكينيا وجنوب أفريقيا وتنزانيا، فضلاً عن المزيد من البلدان قريبًا. ويستطيع عملاء نيوم أيضًا توسعة نطاق هذه الخدمة لمستهلكيهم الشخصيين. وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من الإفصاح عن أخبار خطط توسُّع الشركة في أفريقيا في نهاية العام المنصرم.

عادة ما كان يواجه شركات الأعمال وشركات التقنية المالية وحتى المستهلكون الساعون إلى إرسال دفعات مالية عابرة للحدود إلى أفريقيا فترات تحويل طويلة وعددًا كبيرًا من الوسطاء، وبالتالي تكاليف معاملات أعلى في نهاية المطاف، وغير ذلك من أوجه القصور. وستُقدِّم الشراكات المحلية لمنصة نيوم في أربعة أسواق أفريقية رئيسية حلاً أكثر سلاسة وملاءمة وأقل تكلفة لتحويل الأموال إلى هذه البلدان.

ويستطيع عملاء نيوم الآن إرسال دفعات مالية عبر التحويلات المصرفية إلى مؤسسات مالية كبرى داخل هذه الأسواق. وتُقدَّم أيضًا خدمة مدفوعات المحافظ المالية التي شاعت على نحو متزايد وأمست وسيلة دفع وثيقة الصلة تستخدمها الشركات والحكومات على حدٍ سواء بوصفها واحدةً من السبل التي يستطيع بها العملاء تحويل الأموال إليها.

البلد المَحافِظ كينيا “إم-بيزا” ‎(Mpesa)، “إيرتيل” ‎(Airtel)، “تليكوم” (Telkom) غانا “إم تي إن” ‎(MTN)، “فوداكوم” ‎(Vodacom)، “إيرتيل-تيجو” (Airtel-Tigo) تنزانيا “إم-بيزا”، “إيرتيل”، “هالوتيل” ‎(Halotel)، “زانتيل” (Zantel)

وستسمح قدرات تحويل الأموال التي تتمتع بها نيوم في أفريقيا للعملاء بالتالي:

· القدرة على إرسال الأموال إلى كينيا وجنوب أفريقيا وغانا وتنزانيا عبر التحويلات المصرفية (على أن تصل في نفس اليوم أو في اليوم التالي[1]) والمحافظ المالية المتنقلة في الزمن الحقيقي

· إمكانية الوصول إلى أكثر من 14 محفظة مالية متنقلة في هذه البلدان، بما في ذلك محافظ شركات إم-بيزا وإيرتيل وإم تي إن وفوداكوم.

· دعم تحويل الأموال إلى أكثر من 30 بنك في كل بلد وإلى ما يزيد على 1000 فرع بنك كجزءٍ من شبكة البنوك الداعمة

(كينيا: 41 بنكًا، 87 فرعًأ | جنوب أفريقيا: 41 بنكًأ، 58 فرعًا | غانا: 27 بنكًا، أكثر من 1000 فرع | تنزانيا: 37 بنكًا، أكثر من 600 فرع)

تقول كلارا وانجيكو أوديرو (Clara Wanjiku Odero) نائبة رئيس قسم الشراكات والنمو في شمال أفريقيا في شركة نيوم: “رغم التقدم الكبير الذي أُحرِز لتجديد مشهد تحويلات المستهلكين في أفريقيا، تقتضي الحاجة بذل المزيد من الجهود لتحسين تجربة المدفوعات المؤسسية في أفريقيا. وفي ظل دعم نيوم الآن للتحويلات المصرفية ومدفوعات المَحَافِظ المالية المتنقلة في أفريقيا، يمكن أن تتوقع الشركات العالمية الآن معاملات أكثر سلاسة وأسرع وأأمن عند إرسال أموالها إلى الشركات أو الأفراد أو المُورِّدين داخل القارة السمراء”.

ومن الممكن تحويل جميع الأموال التي تم تحويلها إلى البلدان الأربعة إلى أي من عملات المصدر التي يزيد عددها على 40 عملة وتقدمها حاليًا ميزة خدمة الإرسال لشركة نيوم، على أن يستلم المستلمون دفعاتهم بعملاتهم المحلية (الشيلينغ الكيني، الراند الجنوب أفريقي، السيدي الغاني، الشيلينغ التانزاني).

[1] وفقًا لسعر الصرف في نهاية يوم التداول لكل بلد.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي: https://www.nium.com/ network/

نبذة عن نيوم

نيوم هي منصة المدفوعات العالمية المُتقدمة تُعيد تعريف الطريقة التي يرسل بها المستهلكون والشركات الأموال وينفقونها ويستلمونها عبر الحدود. وتعمل نيوم بشكلٍ نظامي في أستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتُعالج مليارات الدولارات سنويًا للبنوك ومؤسسات المدفوعات المالية والجيل التالي من الأطراف العاملة في التجارة الإلكترونية ووكالات السفر الإلكترونية والمستخدمين الأفراد عبر العالم. ومن بين المستثمرين في منصة نيوم شركات فيزا وبي آر آي فينتشرز (BRI Ventures) وفيرتكس فينتشرز (Vertex Ventures) وفيركتس جروث (Vertex Growth) وفولرتون فياينانشال هولدينغز (Fullerton Financial Holdings) وجي إس آر فينتشرز (GSR Ventures) وروكيت إنترنت (Rocket Internet) وغلوبال فاوندرز كابيتال (Global Founders Capital) وإس بي آي جابان (SBI Japan) وإف إم أو FMO (شركة تطوير التمويل الهولندية) وإم دي آي فينتشرز (MDI Ventures) وبيكون فينتشر كابيتال (Beacon Venture Capital) وأتينوم إنفستمنت (Atinum Investment).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع التالي:https://www.nium.com/

وتتاح كلارا وانجيكو أوديرو نائبة رئيس قسم الشراكات والنمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نيوم أيضًا للمقابلات الشخصية والتعليق على الموضوع. لمزيد من المعلومات والتفاصيل الأخرى حول آخر مستجدات شركة نيوم في أفريقيا، يرجى الاتصال بلا تردد:

اتصالات الإعلام:

بيانكا جوتارو (Bianca Jutaru)

Bianca.jutaru@nium.com

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