‫منصة أتمتة العمليات الروبوتية ElectroNeek ترفع 20 مليون $ في السلسلة A للجولة التمويلية لإضفاء طابع الوصول الديمقراطي إلى تقنية RPA

سان فرانسيسكو, 1 يونيو/ حزيران 2021 /PRNewswire/ — أعلنت ElectroNeek ( https://electroneek.com/ ) ، وهي منصة رائدة لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لمزودي الخدمات المدارة (MSPs) وفرق تكنولوجيا المعلومات IT ، أنها جمعت 20 مليون $ في السلسلة A لجولة التمويل بقيادة Baring Vostok بمشاركة AICPA والمستثمرين الحاليين – Dragon Capital و I2BF و Angelsdeck و YellowRockets.vc و Gokul Rajaram وغيرهم. بعد تدفق التمويل الجديد ، تجاوز تقييم ElectroNeek الآن 100 مليون $.

تقدم ElectroNeek مجموعة شاملة من الحلول البرمجية لمساعدة الشركات من جميع الأحجام على أتمتة المهام المتكررة ، مما يبسط عمليات تكنولوجيا المعلومات IT ويقلل من التكاليف. قامت ElectroNeek بإضفاء الطابع الديمقراطي على تقنية عقدة RPA مما يجعلها في متناول جميع الشركات وبأسعار معقولة. لقد فعلت ذلك من خلال اتباع نهج فريد لنشر عمليات سير مهام RPA وقابليتها للتوسع .

يقوم MSPs بإستخدام ElectroNeek لإنشاء ونشر روبوتات RPA لعملائهم مع الحفاظ الكامل على أسعار مشاريع RPA الخاصة بهم للمستخدمين النهائيين. يمكنهم أيضا الاهتمام بتطوير وإدارة برامج الروبوتات وتقديم اشتراكات RPA كخدمة والتي يمكن أن توفر مصدر منتظم للإيرادات لهم.

تستخدم الشركات ElectroNeek لاستبدال موردي RPA القدامى ، وتوفير تراخيص الروبوت المكلفة وأتمتة عدد لا يحصى من العمليات التجارية الروتينية حتى يتمكنوا من التركيز على المزيد من مهام تكنولوجيا المعلومات IT ذات الأولوية العالية.

“لقد غيرت جائحة Covid-19 تشكيل أولويات الشركات إلى الأبد. أصبح تحسين التكاليف وتقليل الأعمال العادية غير الضرورية لتحويل التركيز إلى القضايا الرئيسية على رأس أولويات قادة الأعمال. هذا هو بالضبط ما تم إنشاء ElectroNeek للمساعدة فيه.

ستمكننا الشراكة مع Baring Vostok والدعم المستمر من مستثمرينا الحاليين من جلب المزيد من MSPs والشركات من جميع الأحجام إلى نظام ElectroNeek البيئي للاتمتة الفائقة . قال سيرغي يودوفسكي ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة ElectroNeek ، إن هذا سيضعنا في طليعة تسريع اعتماد تقنية RPA ، ويسمح لنا بإحداث تغيير ذي مغزى وتقديم مساعدة حقيقية للشركات من جميع الأحجام ” .

تمتلك ElectroNeek الآن 250 عميلا من قائمة شركات Fortune 500 والشركات الاستشارية العالمية إلى شركات MSPs الأصغر حجما في أكثر من 40 دولة. وقد أقامت علاقات تشاركية و تقنية ومع Microsoft و Oracle و Nvidia.

“ElectroNeek هو مثال رائع على شركة تستخدم منتجا فريدا واستراتيجية توزيع في سوق راسخة بالفعل. يعتزم مؤسسوها إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى تقنية RPA ، والتي أثبتت بالفعل عدم قابليتها للاختراق في أكثر من 80% من قائمة شركات Fortune 500.

تعمل ElectroNeek بشكل كبير على التقليل من حواجز الدخول إلى السوق بالكامل وتدعم مطوري RPA الجدد من خلال إنشاء منصة سهلة الاستخدام منخفضة التعليمات البرمجية ، وهي المهمة التي انجذبنا إليها منذ البداية.

بصفته صندوقا له تاريخ طويل من المراهنة على المستضعفين الذين تحولوا إلى رواد الصناعة ، نأمل في أن يكون هذا التمويل الجديد لـ ElectroNeek الآن على بعد خطوة واحدة من تحقيق رؤيتها المتمثلة في جلب الابتكارات التي تشتد الحاجة إليها في صناعة RPA “، قال مكسيم لوجينوف ، الشريك من Baring Vostok .

تخطط ElectroNeek لاستخدام عائدات جولة التمويل لتوسيع فرق المطورين الهندسيين والمنتجات والدعم بشكل كبير في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط والهند.

حول ElectroNeek

ElectroNeek هي منصة رائدة لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) لمزودي الخدمات المدارة (MSPs) وفرق تكنولوجيا المعلومات IT ، تأسست ElectroNeek في عام 2019 من قبل خبراء صناعة RPA القدامى، وأصبحت منصة RPA الأسرع نموا في عام 2021. ولديها الآن 250 عميلا من قائمة شركات Fortune 500 والشركات الاستشارية العالمية إلى شركات MSPs الأصغر حجما في أكثر من 40 دولة. تم اختيار ElectroNeek كشركة رائدة في السوق في تقرير G2’s Market Momentum لربعين متتاليين إلى جانب UiPath و Automation Anywhere . ElectroNeek هي أحد خريجي Y Combinator و Plug and Play ، الشريك المفضل لـ Sage ، وقد أقامت علاقات تشاركية و تقنية ومع Microsoft و Oracle و Nvidia.

حول Baring Vostok

تأسست في عام 1994 ، Baring Vostok هي الشركة الاستشارية الاستثمارية الأكثر نجاحا وشهرة والتي تركز على الاستثمار في الشركات التي لديها مؤسسين لديهم جذور في البلدان الناشئة. تستثمر في الشركات عبر المناطق الجغرافية التي تمتد الى أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا .استثمرت Baring Vostok اليوم أكثر من 3.7 مليار دولار في 87 شركة رائدة في جميع أنحاء هذه المناطق. وهي تشمل منصة التجارة الإلكترونية الرائدة متعددة الفئات OZON ، وشركة التكنولوجيا المالية Kaspi ، ومتاجر التجزئة للمواد الغذائية VkusVill ، ومتاجر التجزئة بأسعار مخفضة Familia ، وشركة الأدوية Solopharm ، وشركة تقنية التعليم Skyeng ، وشركة الاتصالات العالمية Viasat وغيرها الكثير.

جهات الاتصال:

أليكس أستافييف (المؤسس المشارك ، المدير التنفيذي للمعلومات)

البريد الالكتروني : Alexey.a@electroneek.com

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