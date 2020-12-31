‫منح جوائز مسابقة كأس “التطبيق الصناعي” الافتتاحي لشركة شنغهاي إليكتريك لـ 16 مشاركا، ما يمكن الابتكار الرقمي لصناعة الطاقة

شنغهاي، 31 كانون الأول/ديسمبر /بي آر نيوزواير/ — اختتمت شركة شنغهاي إليكتريك(Shanghai Electric) (ويُشار إليها في ما يلي باسم “الشركة”) (SEHK: 02727, SSE: 601727) الشركة العالمية الرائدة المصنعة والمزودة لمعدات توليد الطاقة الكهربائية، المعدات الصناعية وخدمات التكامل، مسابقة للابتكار الصناعي استغرقت خمسة أشهر. تم إطلاق مسابقة “كأس شنغهاي إليكتريك” الافتتاحية في شهر تموز/يوليو من هذا العام بدعم من لجنة بلدية شنغهاي للاقتصاد والمعلوماتية وجمعية شنغهاي للإنترنت الصناعي. تهدف المسابقة إلى تعزيز بيئة الابتكار الرقمي، وشهدت 140 مشاركة من جميع أنحاء العالم حصل أصحابها على ما مجموعه 16 جائزة.

وفي المرة الأولى التي تنظم فيها هذا الحدث، انتهزت شنغهاي إليكتريك الفرصة لفرق الشركة الداخلية والخارجية لتعزيز الابتكار الصناعي وتسريع التحول الرقمي. واستهدف موضوع المسابقة دفع المتقدمين لتطوير تطبيقات عملية لاستخدامها في البيئات الصناعية، ودعا إلى التركيز على ربط أربعة مفاهيم – المدن الذكية والطاقة الذكية والتصنيع الذكي والنقل الذكي – وهي أربعة مجالات تحدد الاتجاه المستقبلي لشنغهاي إليكتريك.

من بين 140 مشاركة من الفرق المحلية والدولية، تم منح الجوائز الثلاث الأولى لـ 16 مشروعًا، عشرة منها من شنغهاي إليكتريك وستة من شركات أخرى. ووقع المعهد المركزي للبحوث التابع للشركة اتفاقيات تبني المشاريع مع أربعة من الفرق الخارجية الحائزة على الجوائز. توصل فرع التقنية الرقمية من شنغهاي إليكتريك وست شركات أخرى إلى اتفاقية تعاون للنظام العام الخاص بـ SEunicloud، وهي منصة الإنترنت الصناعية لشركة شنغهاي إليكتريك.

وحول المسابقة والكشف عن أسماء الفائزين، قال رئيس شنغهاي إليكتريك، هوانغ أو، “في طريق تحسين مهاراتنا في التصميم ثلاثي الأبعاد والتطبيقات الصناعية، فإن الإنجازات غير العادية لهؤلاء المشاركين التي رأيناها في مسابقة هذا العام هي خطوات صغيرة في تسريع التحول الرقمي لشركة شنغهاي إليكتريك، لكن تلك الجهود المشتركة كانت بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام للشركة بأكملها.”

وأضاف: “من رقمنة نماذج المنتجات إلى نماذج الأعمال، أرست هذه المنافسة الأساس لشركة شنغهاي إليكتريك لبناء نظام عام جديد لمنصة SEunicloud، كما جمعت فريقًا متخصصًا لتسريع التحول الرقمي لشركتنا”.

وتم الكشف أيضا في حفل مسابقة الجوائز عن منصة SEunicloud Industrial Internet Platform 2.0 المحدثة الخاصة بالتحسينات من حيث تكامل الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال والذكاء الإبداعي. مع هذه الترقيات، ستعمل المنصة على تسريع التحول الرقمي لشركة شنغهاي إليكتريك وهو ما يمثل خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام في بناء شبكة الإنترنت الصناعية لشركة شنغهاي إليكتريك.

يتميز الإصدار 2.0 بوحدة نمطية جديدة من الذكاء الاصطناعي للبيانات الضخمة قادرة على توفير عروض قيمة البيانات وتحليل الأعمال للعديد من السيناريوهات الصناعية. تستخدم وحدة ذكاء الأعمال التي تمت ترقيتها أدوات معالجة البيانات والتصور السريعة لإنتاج عروض بديهية وتمكين التحليل الذكي عبر مجموعات البيانات الضخمة. بالإضافة إلى ذلك، من خلال نظام متكامل للتطوير المرئي يحمل في ثناياه عوامل، يمكن استخدام المنصة كمنصة الإبداع كخدمة (إناس).

ينعكس تركيز شنغهاي إليكتريك على الرقمنة والتطوير في معدل استثمار عال باستمرار في البحث والتطوير يزيد عن 3.4٪. ويهدف هذا الرقم إلى أن يكون أعلى للتطوير في الصناعات الجديدة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 6 ٪ عن العام 2019، والاستثمار في البحث والتطوير المسبق الذي من المتوقع أن يشهد زيادة بنسبة 11 ٪.

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