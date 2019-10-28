‫منتدى هونغياو يقدم الحكمة بشأن التنمية الاقتصادية العالمية

شنغهاي، 28 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — في وقت تتزايد فيه مشاعر عدم اليقين التجارية على الصعيد العالمي، سيحسن منتدى هونغياو الاقتصادي الدولي – وهو منصة تربط القادة من مجالات مختلفة ضمن معرض الصادرات الصيني الدولي – الفهم ويقدم الحلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي المتباطىء.

سيحاول منتدى هذا العام، الذي سيعقد يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، مناقشة التحديات التي تواجه تنمية الاثتصاد العالمي عن طريق التركيز على الانفتاح والابتكار.

وسوف يلقي حوالي 60 خبيرا من جميع أنحاء العالم الكلمات ويتبادلون الآراء مع الحاضرين الآخرين. وقد أكد المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو ورئيس بنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية جين ليغون والحائز على جائزة نوبل السير كريستوفر بيساريديس حضورهم منتدى هذا العام.

سيتألف المنتدى من حفل افتتاح في الصباح تتبعه خمس جلسات متزامنة. موضوع المنتدى هو “الانفتاح والابتكار للتعاون المربح للجميع”، وستركز الجلسات الخمس المتزامنة حول “الانفتاح، التنظيم وبيئة الأعمال”، “الذكاء الاصطناعي والتنمية المبتكرة”، “إصلاح منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة”، و”التجارة الإلكترونية في العصر الرقمي “، و”تطوير الصين على مدى 70 عامًا وبناء مجتمع مع مستقبل مشترك للبشرية” على التوالي.

ويوفر المنتدى منصة حوار متطورة للأوساط السياسية والتجارية والأكاديمية العالمية لتقديم اقتراحات حول تحسين وتحويل نظام الإدارة الاقتصادية العالمية واقتراح “حكمة هونغياو” لتحقيق تنمية اقتصادية صحية في العالم.

وقد أطلق منتدى هونغياو الاقتصادي الدولي هذا العام نظامًا جديدًا للعضوية يضم أربعة مستويات – الماسي والبلاتيني والذهبي والفضي.

يمكن للشركات الأعضاء في المنتدى التمتع بحقوق مختلفة وفقًا لفئات العضوية المختلفة. تقدم العديد من الشركات المحلية والعالمية بطلبات للحصول على العضوية على مستويات مختلفة.

يشمل المتقدمون لعضوية المنتدى الشركات متعددة الجنسيات والشركات المملوكة للدولة والعديد من الشركات الخاصة، والتي تغطي الغذاء والدواء والرعاية الصحية والنقل وتكنولوجيا المعلومات والتمويل وغيرها من المجالات.