‫منتدى السكك الحديدية 2020 يبرز المستقبل الباهر لقطاع النقل في المملكة العربية السعودية

– الجاسر: الاستثمار في البنية التحتية بقيمة 400 مليار سعودي

– الخريف: تتميز المملكة بالعديد من الأشياء، وأهمها موقعها الجغرافي

المالك: نقلنا 47 مليون طن من الوقود، مما ساهم في الاستغناء عن 4 مليون شاحنة على الطريق

الرياض، المملكة العربية السعودية، 6 فبراير / شباط، 2020 /PRNewswire/ — تحت رعاية خادم الحرمين الشرفين، أبرزت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) “Saudi Railway Company” في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من يناير / كانون ثاني 2020، السمات الرئيسية لتنافسية الخدمات اللوجستية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، ومشروعات النقل والبنية التحتية الأكثر أهمية التي تنفذ في المملكة. وتعقد الفعالية التي تعد الأولى من نوعها في حضور عدد من الوزراء، والمسئولين من المؤسسات والشركات الدولية المعنية بقطاع النقل بشكل عام والسكك الحديدية على وجه الخصوص.

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وفي كلمته الافتتاحية، كشف معالي وزير النقل، م/ صالح بن ناصر الجاسر، عن ضخ استثمارات بقيمة 400 مليار ريال سعودي في البنية التحتية خلال العقد الماضي، الأمر الذي يشير إلى وجود رغبة حقيقية في الاستفادة من موقع المملكة المميز كمركز يربط ثلاث قارات.

ومن جانبه، أفاد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف، أن النقل يمثل أهمية لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، مما يشير إلى عمل المملكة في إطار رؤيتها على تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي.

وبدوره، كشف الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عن عقد المنتدى للمرة الأولى في المملكة وبداية عهد جديد تحت مظلة رؤية 2030. وأضاف أن تنظيم المنتدى بالرياض يعكس أهمية المكان في تجمع الخبراء المحليين والدوليين في صناعة السكك الحديدية لعرض ومناقشة قصص النجاح وتبادل الخبرات والخدمات المقدمة في هذه الصناعة.

وعلى الجانب الآخر، صرح عضو مجلس إدارة شركة السكك الحديدية المركزية اليابانية “Torkel Patterson” قائلاً: “المملكة العربية السعودية مؤهلة كي تصير مركزًا إقليميًا في خدمات النقل السريع بفضل بنيتها التحتية وخططها الطموح التي تعمل عليها. وخلال سنوات قليلة، ستصير جنبًا إلى جنب مع اليابان، والصين، والدول الأوروبية في مجال النقل الذي يعتمد على السرعة”.

أما دارين ديفيز “Darren Davis“، الرئيس التنفيذي لشركة معادن “Maaden“، فقد كشف عن امتلاك المملكة حوافز استثمارية مثل الثروات المعدنية ومصادر الطاقة الوفيرة، بالإضافة إلى ركائز الاستثمار التقليدية التي تعتمد على الأمن والسلامة، بالإضافة إلى تزايد الوعي في المجتمع المحلي، وخطط التنمية المستقبلية.

وكذلك أشار ماتياس شوبرت “Matthias Schubert“، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة تي يو في راين لاند “TÜV Rheinland Group“، إلى أن الابتكار يعد أحد القطاعات المهمة التي حققت تقدمًا في مجال الأتمتة، وأشار إلى الحاجة إلى تنفيذ معايير الأمن والسلامة المهمة في مجال النقل، حيث إنه يستحيل التهاون بشأن سلامة الركاب.

وأخيرًا، تحدث أندريس دي ليون “Andres De Leon“، الرئيس التنفيذي لمؤسسة هايبر لوب تي تي “HyperLoopTT” عن قطارات هايبرلوب، وأوضح سبب سرعتها، وتركيزها على الفرد، والاستدامة، والربحية، والعائدات المتحققة، وأشار إلى إنه باستخدام قطارات هايبرلوب يمكن الانتقال عبر أوروبا خلال بضع ساعات.