‫منتجع هوليداي إن فوكيت يعلن عن إعادة افتتاح كبير بعد تجديدات تكلفت 4.6 مليون دولار

فوكيت، تايلاند، 29 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — أعلن اليوم منتجع هوليداي إن فوكيت عن الافتتاح الكبير بعد أن خضع خلال الأشهر السبعة الماضية لعملية تجديد بتكلفة بلغت 4.6 مليون دولار أمريكي. يمثل المنتجع واحة للسكينة والهدوء داخل منطقة باتونج المكتظة الصاخبة، فهو يجمع بكفاءة بين كرم الضيافة التقليدي الذي تشتهر به تايلند والمحيط الفخم الذي يتميز ببيئة هادئة تبعث على الاسترخاء.

خضع المنتجع لعملية تجديد شاملة في جناح بوساكورن، مجتهدًا بذلك لتزويد نزلائه بخدمات راقية لا تُضاهى ومرافق ترحيب شخصي لا مثيل لها تشمل حمامات سباحة فاخرة ومجموعة من باقات الإقامة المترفة.

وفي هذا الصدد، صرح بارت كالنز، المدير العام للمنتج، قائلاً: “نوفر لنزلائنا إقامة فندقية رائعة في إطار حياة المنتجعات، لذا نشعر ببالغ السعادة لكشف الستار عن جناح بوساكورن الذي جددناه، وفيه يلتقي الكمال الاستوائي بالرفاهية التايلندية التقليدية. كما يقدم المنتجع تجربة جديدة لنزلائه الجدد والذين يعاودون زيارته ، حيث تمزج الغرف الاستوديو والفيلات الصغيرة الديكور المستلهم من التراث بالأنافقة التايلندية المعاصرة.”

ظل منتجع هوليداي إن فوكيت، بوصفه أول فندق عالمي في منطقة باتونج، يخدم نزلاءه على مدى 30 عامًا ليصبح واحدًا من أشهر فنادق المنطقة. يمتاز الفندق ببعده عن مسببات الزحام ويوفر بيئة هادئة ومريحة لنزلائه بموقعه المميز في قلب باتونج، بما يتيح الوصول منه مباشرة إلى المواقع الرئيسة لتناول الطعام والترفيه والتسوق.

وفي إطار عملية إعادة الافتتاح، تم تجديد 104 غرفة استوديو تشمل 17 غرفة جديدة تطل على حمامات السباحة. كما توفر التحسينات الجديدة منطقة فيلات مخصصة للبالغين فقط ومزودة بمدخل إلى حمامات السباحة وغرف مطلة على حمامات السباحة ومرافق جديدة وباقات حصرية للإقامة المترفة.

وأردف كالنز: “يستمد التصميم الداخلي الالهام من الأنماط التراثية للأنسجة القطنية التايلندية الزاخرة بالألوان والزخارف فجذبت الانتباه إلى اللمسات الأخيرة لإبداع بيئة فريدة بحق ينعم فيها نزلاؤنا بعطلات مميزة. كما تطل الغرف على حمامات سباحة استوائية محاطة بحدائق غنَّاء فتكونت بها واحة هادئة في قلب بانتونج. ولجناح بوساكورن مدخل خاص ومنطقة استقبال مخصصة له مع حمامي سباحة إضافيين يقتصر استخدامهما على نزلاء الجناح.”

يهدف منتجع هوليداي إن فوكيت إلى رسم ابتسامة دائمة على وجوه نزلائه طوال فترة إقامتهم بما يتوافق مع شهرة تايلند المعروفة بأنها أرض الابتسامات. كما يشكل موظفونا الذين يتميزون بالود ودماثة الخلق انعكاسًا لما تتميز به تايلند من قيم الضيافة والكرم، بما يتماشى مع الشهرة العالمية الراقية التي تتمتع بها منتجعات هوليداي إن كعلامة تجارية تهتم بعملائها وتركز أنشطتها على خدمتهم.

يمكن للنزلاء الاطلاع على عرض إعادة الافتتاح الخاص من خلال هذا الرابط:

https://phuket.holidayinnresorts.com/special-offers/busakorn-studio-re-opening-offer

نبذة عن منتجع هوليداي إن فوكيت

يقع منتجع هوليداي إن فوكيت في قلب منطقة باتونج ويطل على أشهر شواطئ فوكيت، ويمثل بذلك واحة على مقربة من مواقع التسوق الشهيرة مثل مركز تسوق جانجسيلون والمطاعم والحانات النابضة بالحياة والحياة الليلية البهيجة في سوي بانجلا. ويضم هذا المنتجع الاستوائي الرائع على بعد خطوات من الشاطئ غرفًا مصممة على الطراز المعاصر وأربعة حمامات سباحة جميلة داخل حديقة غنَّاء خصبة. يتمتع منتجع هوليداي إن فوكيت منذ إنشائه بسمعة ممتازة لتقديمه خدمات الضيافة التايلندية الراقية والأصيلة، إذ يقدم لنزلائه تجربة حياة المنتجعات الفريدة لضمان إقامة مرحة تظل ذكراها عالقة في أذهانهم، حتى ظل العديد منهم أوفياء للمنتجع يعودون إليه مرارًا منذ افتتاحه.

نبذة عن هوليداي إن

علامة هوليداي إن “Holiday Inn®” التجارية هي صاحبة منشآت الضيافة الأكثر شهرة على مستوى العالم، وتعود بدايتها لأكثر من 60 عامًا. وتضم العلامة سلسلة فنادق تناهز 1200 فندق منتشرة في جميع أنحاء العالم. وقد كان الفندق في ذلك الوقت أول فندق يتيح خدمة الحجز الإلكتروني في عام 1965، كما أنه بين أولى سلاسل الفنادق العالمية التي تعمل في الصين عندما افتتحت فندق لها عام 1984، بل وأول فندق يستقبل حجوزات عبر الإنترنت في عام 1995.

كما أن “برنامج طعام وإقامة الصغار المجاني” متاح في كل فندق من سلسلة فنادق Holiday Inn® بالإضافة إلى أجنحة الصغار “KidSuites®” في كل منتجعات هوليداي إن، وهو ما يظهر التزامه طويل الأمد كعلامة تجارية في مجال الضيافة بخدمة العائلات المسافرة، مع توفير جو مريح يمنح الجميع فرصة للراحة والاسترخاء.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/1018601/Busakorn_Main_Pool.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1018602/Villa_Pool_Access.jpg