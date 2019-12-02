‫ممثلو 17 دولة يشيدون بمساهمات شركة رايزن إنيرجي لمبادرة الحزام والطريق

ننغبو، الصين، 2 ديسمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — زار وفد مكون من أكثر من 40 ممثلا من مؤسسات تجارية ومؤسسات أعمال من 17 دولة مقر شركة صناعة الألواح الشمسية الصينية رايزن إنيرجي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. تقع هذه الدول على حدود طريق مبادرة الحزام والطريق التي تنفذها الحكومة الصينية. وقد شارك في الزيارة ممثلون من سلوفاكيا وبروناي وبنما. بعد القيام بجولة على منشآت الإنتاج في رايزن إنيرجي، والتعرف على تطويرها ومحفظة السوق الخاصة بها والتواصل مع المديرين التنفيذيين لها، أعجب المشاركون وأشادوا بمساهمة رايزن إنيرجي في مبادرة مبادرة الحزام والطريق.

منذ العام 2013، عندما أطلقت الحكومة الصينية مبادرة الحزام والطريق، بدأت رايزن إنيرجي بأخذ المبادرة في الاعتبار عند التخطيط لتوسيع بصمة أعمالها العالمية. بالإضافة إلى تعزيز شراكاتها الحالية مع محطات الطاقة في الخارج، أنشأت الشركة وجودًا لها في أسواق البلدان المستهدفة بالمبادرة، بما في ذلك أوكرانيا وكازاخستان وقرغيزستان وفيتنام. تستمر رايزن إنيرجي في زيادة الاستثمار في محطات الطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم، ومن خلال القيام بذلك، تسهل عملية التحول العالمي للطاقة.

رايزن إنيرجي هي أول شركة صينية لتصنيع الألواح الشمسية تساهم بالمال في بناء محطات الطاقة الكهربائية الضوئية في كازاخستان وتواصل الاستثمار في منشآت هناك. قامت الشركة بالفعل بتوقيع خطابات تفويض مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروعها للطاقة الشمسية بقدرة 63 ميغاواط والمشروع الشمسي 40 ميغاواط، وكلاهما في كازاخستان. في شهر تموز/يوليو الماضي، بدأت رايزن إنيرجي في بناء مشروعها الثاني للهندسة والمشتريات والبناء في منطقة تشولاكورغان الريفية في البلاد.

على الرغم من سوق الطاقة الكهروضوئية الدولي المتشرذم بشكل متزايد، تعمل رايزن إنيرجي على توسيع نطاق أعمالها العالمية وحققت نتائج مهمة في العديد من الأسواق الناشئة بما في ذلك أوكرانيا وفيتنام وبولندا. بعد توقيع عقد توريد الوحدات الكهروضوئية مع أكبر مزود للطاقة الخاص في أوكرانيا، شركة دونباس للوقود والطاقة في أوائل العام 2019، حصلت الشركة على طلب للحصول على خلايا شمسية نصفية القطع، أحادية الكريستال، عالية الكفاءة بقدرة توليد تبلغ 148 ميغاواط. نتيجة لذلك، ستقوم رايزن إنيرجي بتزويد أوكرانيا بأكثر من 1 غيغاواط من الوحدات الشمسية بحلول نهاية العام 2019. علاوة على ذلك، فإن حصة الشركة في السوق في فيتنام تتجاوز الآن 30٪، وذلك بفضل تنفيذ الشركة استراتيجية التوطين الخاصة بها في البلاد.

وقال رئيس شركة رايزن إنيرجي شيه جيان، “سنواصل التوسع في المزيد من الأسواق الناشئة على طول طريق الحزام والطريق، وتعزيز وجودنا في الأسواق الناشئة التي تظهر إمكانات التنمية، وتعميق تعاوننا الوثيق مع شركائنا. ومن خلال القيام بذلك، نعزز تطوير صناعات الطاقة المستدامة والمتجددة في البلدان على طول الطريق.”