‫مقصورة قيادة طائرة محصنة ضد التغيرات المستقبلية: طائرة أيرباص سي 295 هي المنصة الأولى في طائرات البحث والإنقاذ ذات الأجنحة الثابتة التي تتضمن برمجية Pro Line Fusion للطيران من كولنز أيروسبيس

تتضمن توافق الرؤية الليلية، شاشات العرض الرأسية والرؤية الصناعية لنجاح المهمة

واجهة الإنسان – الآلة التي تقلل من أعباء الطيار

قدرات شاشات اللمس لزيادة سهولة القيادة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 18 تشرين الثاي/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — ستأتي طائرة أيرباص التكتيكية الجديدة سي 295 مجهزة بمقصورة القيادة Pro Line Fusion الفائقة التقدم من كولنز أيروسبيس، ما يحسن بصورة كبيرة من قدرات مشغلي الطائرة سي 295. وبهذا الاختيار فإن هذه الطائرة ستكون أول طائرة ذات أجنحة ثابتة لعمليات البحث والإنقاذ تشتمل على نظام Pro Line Fusion كجزء من معداتها المعيارية. كولنز أيروسبيس هي قسم من شركة يونايتد تكنولوجيز كورب (NYSE: UTX).

تتضمن برمجية Pro Line Fusion المصممة للطراز سي 295 الميزات الرئيسية لمساعدة المشغلين أثناء البحث والإنقاذ، والبعثات التكتيكية الأخرى، ما يلي: :

أربع شاشات لمس 14.1 بوصة (35.8 سم) لتوفير واجهة أكثر سهولة للطيارين للتفاعل وتخصيص المعلومات الخاصة بهم في مقصورة القيادة

قدرة الرؤية الليلية للمساعدة في ضمان نجاح المهام في ظروف الإضاءة المنخفضة

شاشات عرض رأسية تمكّن الطيار من متابعة انتباهه من أجل تحسين الوعي الظرفي

مستشعر نظام رؤية محسّن يسمح للطيارين برؤية ظروف الرؤية المنخفضة

رادار الطقس المتراكب الذي يعرض صورة رسومية للطقس على طول خطة الرحلة لسهولة المشاهدة

نظام متكامل للتوعية والإنذار بالأرض يساعد على تصوير عقبات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة ويعزز سلامة المهمة

أنظمة إدارة الرحلة المتكاملة التي تدعم أنماط البحث والإنقاذ ونقاط الإطلاق الجوي الكمبيوترية ونقاط الإطلاق عالية الارتفاع

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مقصورة القيادة لتلبية المتطلبات المتطورة في المجال الجوي والمتطلبات التنظيمية، ما يجعلها محصنة أمام التغيرات المستقبلية لسنوات قادمة.

وقال ديف شريك، نائب الرئيس والمدير العام للطيران العسكري وطائرات الهليكوبتر في كولنز أيروسبيس: “يعد تنفيذ مقصورة القيادة هذا مثالاً رائعًا على قدرة كولنز أيروسبيس على تطبيق أحدث تقنيات إلكترونيات الطيران وإدماجها في الوظائف والقدرات العسكرية لخلق الملاءمة المثلى لعملائنا. سيؤدي نظام إلكترونيات الطيران المتكامل Pro Line Fusion إلى تقليل أعباء الطيارين وزيادة سهولة التشغيل لجميع مشغلي سي 295 في المستقبل.”

ستعمل القوة الجوية الكندية الملكية الكندية كزبون إطلاق لطائرة سي 295 مع التسليم الأول لهذا الطراز المتوقع قبل نهاية العام.

حول كولينز أيروسبيس

تعتبر كولنز أيروسبيس سيستمز، وهي وحدة تابعة لشركة يونايتد تكنولوجيز كورب (NYSE: UTX)، رائدة في مجال الحلول التكنولوجية المتقدمة والحلول الذكية لصناعة الطيران والفضاء العالمية. تم إنشاء كولنز أيروسبيس في العام 2018 من خلال الجمع بين شركتي يو تي سي أيروسبيس سيستمز و روكويل كولنز، وتمتلك هذه الشركة القدرات والحافظة الشاملة والخبرات اللازمة لحل أصعب التحديات التي يواجهها العملاء وتلبية متطلبات السوق العالمية سريعة التطور. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة CollinsAerospace.com

حول شركة يونايتد تكنولوجيز

شركة يونايتد تكنولوجيز، ومقرها فارمنغتون، كونيتيكت، توفر أنظمة وخدمات عالية التقنية لصناعات البناء والفضاء. من خلال الجمع بين الشغف بالعلم والهندسة الدقيقة، تقدم الشركة حلولا ذكية ومستدامة يحتاجها العالم. لمزيد من المعلومات حول الشركة، يرجى زيارة موقعنا على www.utc.com أو تابعونا على تويتر على @UTC.