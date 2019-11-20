‫مع موديل 2020 من سيارة ألفا روميو جوليا وستلفيو: متعة القيادة تصل إلى أبعاد غير مسبوقة

تورينو ، إيطاليا, 20 نوفمبر/تشرين ثاني، 2019 /PRNewswire/ — مع موديل 2020 الجديد من السيارة ألفا روميو جوليا وستلفيو “Alfa Romeo Giulia and Stelvio MY2020″، تطورت تجربة القيادة في اتجاهات جديدة: من حيث التقنية، والقيادة الذاتية، والاتصالات، التي تنطبق على إرث فني ثمين وإثارة غير مسبوقة خلف عجلة القيادة. ويظهر للمرة الأولى المستوى الثاني من أنظمة القيادة المساعدة المتطورة “Level 2 ADAS”، والذي يوازن بشكل مثالي بين المتعة وأنظمة المساعدة، وأنظمة الترفيه الإعلامي الجديدة سهلة الاستخدام والبسيطة مع الخدمات المتصلة والعلامة التجارية الجديدة شاشة ألفا كونكت 8,8” متعددة اللمس “Alfa Connect 8.8” Multitouch“، ذات الرسوم المحسنة. وتم إعادة تصميم واجهة استخدام الآلة بالكامل، بينما تتضمن التصميمات الداخلية مواد جديدة ومساحات تم إعادة تنظيمها لتوفير راحة أكبر على متن السيارة بفضل التغييرات المستهدفة في الشاشة المركزية، والتي تم إعادة تصميمها بالكامل كي تتضمن مقصورة تخزين أكبر ويسهل الوصول إليها. ومن ضمن السمات الأخرى الجديدة، سمة من المؤكد أن تحظى بالاهتمام: ظلت متعة القيادة أساسًا مرجعيًا بفضل التوجيه المباشر، وتوزيع الوزن المثالي، واستجابة السيارة المثيرة.

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وتتضمن سيارة جوليا وستلفيو الجديدة أسماء أيقونية – سوبر “Super”، سبرينت “Sprint”، فيلوتشة “Veloce”، تي آي -“Ti”، حيث تحتفظ كل سيارة بهويتها المميزة والحلول المصممة لتلبية احتياجات السائقين الذين يتطلعون إلى موديلات رياضية أكثر، أما أولئك الذين يفضلون الراحة من خلال الانتباه بالتفاصيل: دارك ميرون “Dark Miron” على سبيل المثال، والأناقة الحصرية مع تي آي، والمكونات المصنوعة من الخشب والجلد الناعم، والمقاعد الرياضية المخصصة للسيارة فيلوتشي مع عجلات 19″ المصنوعة من السبائك المعدنية بموديل جوليا و20″ بموديل ستلفيو. وهناك نسخ أخرى خاصة للعملاء من قطاع الأعمال.

وتأتي السيارة بنطاق جديد من الألوان، مع منهج جديد يجمع الأصالة بدلاً من التقنية وحدها. وهناك أربع فئات: كومبتيشن “Competition”، التي تشير إلى السيارات الرياضية التقليدية، وتروفي وايت “Trophy White” ذات الطبقات الثلاث وكومبتيشن ريد “Competition Red”، وميتال “Metal”، الذي يؤكد على الروح الديناميكية للعلامة التجارية مع فيسكونتي غرين “Visconti Green” (الجديد مع الموديل جوليا)، وفيسوفيوس غراي “Vesuvius Gray”، وسترومبولي غراي “Stromboli Gray”، وسيلفرستون غراي “Silverstone Gray”، وفولكان غراي “Vulcan Gray”، وميسانو بلو “Misano Blue”، ومونت كارلو بلو “Montecarlo Blue”، وألوان أنوديزد بلو “Anodized Blue”، وليونار وايت، “Lunar White”، وسوليد آند وايت “Solid and White”، وألفا ريد آند بلاك “Alfa Red and Black” (الحصري مع الموديل جوليا)، وأولد تايمر “Old Timer” حيث نعود بالذاكرة إلى إرث ألفا روميو، مع لون جي تي جونيور أوكر “GT Junior Ochre”، و6 سي فيلا دي إيستي ريد “6C Villa d’Este Red” الذي سيتاح اعتبارًا من منتصف 2020.

وتوفر السيارة نطاقًا كاملاً من أحجام المحرك، سواء محركات البنزين والتيربو ديزل، مع قدرة تتراوح بين 136 و280 حصان، ونقل أوتوماتيكي ودفع خلفي أو دفع رباعي.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/1032838/New_Alfa_Romeo.jpg

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