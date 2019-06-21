‫معهد المحاسبين الإداريين يكشف عن نتائج تقرير استبيان الرواتب لمنطقة الشرق الأوسط 2019

تعويضات المحاسبين الإداريين المعتمدين المالية في منطقة الشرق الأوسط قد تزيد بواقع 140% عن دخل المحاسبين الإداريين غير المعتمدين

التقرير يُبرز سُبل تأثير التعليم والمؤهلات والخبرة إلى جانب غيرها من العوامل على مستوى التعويضات الإجمالية

الاستبيان يشمل مشاركين من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والكويت والسودان

47% من المشاركين يرون بأنّ الذكاء الاصطناعي سيترك أثراً كبيراً على مؤسساتهم في غضون العامين المقبلين

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 يونيو 2019- أعلن معهد المحاسبين الإداريين (IMA) اليوم عن نتائج تقرير استبيان الرواتب لعام 2019 في منطقة الشرق الأوسط. وشمل التقرير عدداً من أعضاء المعهد العاملين من مختلف أنحاء المنطقة لا سيّما من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن ولبنان والكويت والسودان.

وشهد التقرير في نسخة هذا العام ارتفاع عدد المشاركين من منطقة الشرق الأوسط بواقع ثلاثة أضعاف بالمقارنة مع عام 2017 (1,485 مشاركة مقابل 443 مشاركة)،وسلط التقرير السنوي الضوء علىتأثير التعليم والمؤهلات والخبرة إلى جانب غيرها من العوامل على إجمالي الأجور.

وشهد متوسط الرواتب الأساسية والتعويضات الإجمالية في عام 2018 انخفاضاً عن المستويات التي سجلتها الأعوام السابقة في منطقة الشرق الأوسط، غير أنّ النتائج أظهرت حصول المحاسبين الإداريين المعتمدين في المنطقة على متوسط تعويضات إجمالية أعلى بواقع 140% عما يحصل عليه نظراؤهم المحاسبين الإداريين الغير معتمدين.

وقالت هنادي خليفة، مديرة العمليات في معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند: “تتمثل أهمية تقرير استبيان الرواتب السنوي الصادر عن معهد المحاسبين الإداريين في دراسة التغيّرات السوقية المستمرة في قطاع المال والمحاسبة. وفي كلّ عام، يُجدد برنامج المحاسب الإداري المعتمد (CMA) التأكيد على الأثر الهام الذي يتركه على الحياة الوظيفية للأفراد في المنطقة، ويسلط الضوء على القيمة التي يبتكرها من خلال استحداث المسارات والفرص الوظيفية الجديدة”.

ويحمل قرابة 26% من المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهادة محاسب إداري معتمد، وقد حافظت رواتب خريجي المعهد على تفوقها مقارنةً مع نظرائهم بنسبة 88%،وهو ما يشكل زيادة ملموسة عن عام 2017.

وتسلط هذه النتائج الضوء على الفوائد الكبيرة التي يجنيهاحملة شهادة المحاسب الإداري المعتمد والتي تتمثل في القدرة على التنقل بين مختلف أقسام ومجالات العمل، وهو ما أكده 78% من المشاركين في الاستبيان، في حين أشار 74% منهم إلى أهمية هذه الشهادة في تعزيز أمنهم الوظيفي في العصر الرقمي.

وعند سؤال المشاركين حول سُبل تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، أكد 60% منهم عن ثقتهم بأن حلول الذكاء الاصطناعي لن تأثر على أمنهم الوظيفي، في حين رأى 47% من المشاركين بأنّ الذكاء الاصطناعي سيترك بالغ الأثر على مؤسساتهم خلال العامين المقبلين.

وأضافت خليفة: “أعرب أكثر من نصف المشاركين في الاستبيان هذا العام عن ثقتهم بعدم حلول تقنيات الذكاء الاصطناعي مكان وظائفهم. وهذا ما يعتبرإحدى النتائج الإيجابية للدراسة، حيث تُظهر النتائج بضرورة تطوير مهارات جديدة تتماشى مع أحدث التقنيات المتطورة في مكان العمل والتي من شأنها تحسين قدرات كادر العمل. ويتمحور دور برنامج المحاسب الإداري المعتمد في تمكين المهنيين من الارتقاء بمهاراتهم والنهوض بمواقعهم الوظيفية نحو أدوار أكثر استراتيجية ضمن المؤسسة”.

وتبقى الفجوة بين الأجور التي تحصل عليها السيدات والرجال إحدى مجالات الاهتمام الرئيسية في المنطقة، إذ يكشف التقرير بأنّ الفجوة الكلية في متوسط الأجر الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وصلت إلى 95%. وهذا تحسن عن النسبة المسجّلة في العام الماضي، حيث سجلت الفجوة الكلية في الراتب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى 73%.

ويحظى المشاركون من حاملي الدرجات الأكاديمية العالية بمتوسط راتب أعلى بنسبة 96% قياساً بحاملي شهادات البكالوريوس. فيما يتقاضى أصحاب المناصب الإدارية العليا رواتب أعلى بنسبة 88% بالمقارنة بأولئك ممن يشغلون مناصب إدارية رئيسية.

هذا وسجل الرضا الوظيفي تحسناً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أعرب 77.2% من المشاركين عن رضاهم تجاه عملهم. ويأتي ذلك برغم انخفاض متوسط الأجور، إذ أِشار 38% من المشاركين فقط إلى التنافسية التي تتسم بها تعويضاتهم مقارنةً بنظرائهم.

نبذة عن معهد المحاسبين الإداريينIMA:

يعتبر معهد المحاسبين الإداريين- الذي تم اختياره للحصول على لقب الهيئة المهنية لعامي 2017 و2018 من قبل نشرة المحاسب/المحاسبة الدولية- منظمة مهنية للمحاسبين والمتخصصين الماليين بمجال الأعمال، وهو واحد من أكبر التنظيمات المهنية وأكثرها احتراماً. وينصب تركيز المعهد بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية. كما يدعم المعهد هذه المهنة على المستوى العالمي من خلال عدة محاور مثل البحث وبرنامج المحاسب الإداري المعتمد CMA، والتعليم المستمر وتكوين شبكات التواصل، والتشجيع على تبنّي أعلى مستويات الممارسات الأخلاقية في العمل. وتضم الشبكة العالمية لمعهد المحاسبين الإداريين أكثر من 100 ألف عضو في 140 دولة و300 فرع محلي للمختصين والطلبة. ويقع المقر الرئيس للمعهد في مدينة مونتفيل بولاية نيوجيرسي الأمريكيّة؛ ويقدّم خدمات مخصصة عبر أقسامه العالمية الأربعة في كلٍ من الأميركتين، وآسيا/المحيط الهادي، وأوروبا، والشرق الأوسط/الهند. ولمزيد من المعلومات عن المعهد، يُرجى زيارة الموقع: www.imanet.org.

نبذة عن تقرير استبيان الرواتب العالمي 2019 الصادر عن معهد المحاسبين الإداريين:

أجرى معهد المحاسبين الإداريين (IMA) لسنوات عديدة استبياناً لرواتب أعضائه حول العالم، مما أتاح لهم مقارنة تعويضاتهم مع نظرائهم وتقييم قيمة التعليم والشهادات وغير ذلك. ويجري المعهد هذا العام النسخة الخامسة من الاستبيان بهدف تسهيل مواكبة التوجهات العالمية وتعزيز المقارنة الإقليمية.وبالإضافة إلى ذلك، يتناول التقرير العوامل الأخرى المساهمة مثل أسلوب عمل الأعضاء فيالأدوار التقليدية والاستراتيجية وتوقعاتهم حول مدى تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على وظائفهم. ويستعرض التقرير نتائج استطلاع آراء المشاركين في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند فقط، ويقارن مستويات التعويضات والرضا الوظيفي بين العديد من المجموعات الديموغرافية. تجدر الإشارة إلى أنه يتم نشر التقارير العالمية والفردية لكل دولة ومنطقة، بما في ذلك التقارير الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الموقع الإلكتروني Thought Leadership التابع لمعهد المحاسبين الإداريين.

www.imanet.org/salary_survey.

Mahak Mulani +971 4 429 6017, Mahak.Mulani@imanet.org