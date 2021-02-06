‫معهد القياسات والتقييم الصحي يمدد نشرات كوفيد-19 إلى 1 يونيو، وتوقع وفاة 3.5 مليون شخص عالميا

النشر السريع للقاحات وارتداء الكمامات أمور أساسية لضبط انتشار الوباء

سياتل, 5 شباط/فبراير، 2021 / بي آر نيوزواير / — تتوقع نشرات معهد القياسات والتقييم الصحي في كلية الطب بجامعة واشنطن حدوث أكثر من 3.5 مليون وفاة على المستوى العالمي بحلول 1 حزيران/يونيو.

من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة عدد وفيات يصل إلى 631,000 بحلول 1 حزيران/يونيو. يمكن أن تؤدي زيادة استخدام الأقنعة إلى 95٪ في الولايات المتحدة إلى إنقاذ 44,000 شخص من الآن وحتى الأول من حزيران/يونيو.

وقال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات والتقييم الصحي: “هناك مخاوف جدية من أنه مع انتشار سلالات جديدة من فيروس كوفيد-19، فإن تحقيق مناعة القطيع اللازمة لإنهاء الوباء قد يكون هدفا صعبًا إن لم يكن مستحيلًا.” “قد نكون قادرين على السيطرة على كوفيد-19 إذا واصلنا التركيز على الاستراتيجيات التي يمكن أن تحافظ على معدل انتقال منخفض للفيروس – تجنب التجمعات، وارتداء الكمامات، وغيرها من التدابير – كل ذلك ونحن نقوم بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس.”

وقال موراي: “إن السلالات الناشئة من كوفيد-19 تُظهر لنا المزيد حول فعالية اللقاحات وكذلك قوة المناعة الطبيعية من الإصابات السابقة.” عن مثل هذه السلالات”. “نحن نراقب عن كثب نتائج التجارب السريرية حيث يمكن أن يكون للنتائج الجديدة تأثير كبير على مسار الوباء، وهو ما سنعكسه في نموذجنا.”

وقال موراي: “في حين أن الإصابات السابقة بالفيروس قد لا تكون فعالة في منع انتقال السلالات الناشئة للفيروس، إلا أن هناك مؤشرات واضحة على أن اللقاحات قد لا تزال تمنع ما بين نصف وثلثي الحالات الشديدة والوفيات الناجمة عنها.”

من الآن وحتى الأول من حزيران/يونيو، من المتوقع أن تشهد 110 دولة ضغوطًا عاليا أو شديدة على وحدات العناية المركزة بسبب كوفيد-19. إذا عاد الأشخاص الذين تم تطعيمهم إلى مستويات التنقل الطبيعية، فقد تشهد 17 ولاية في الولايات المتحدة و 13 دولة في أوروبا زيادة في الوفيات اليومية في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو.

تستند توقعات معهد القياسات والتقييم الصحي إلى نموذج وبائي يتضمن بيانات عن الحالات والوفيات وانتشار الأجسام المضادة، بالإضافة إلى معدلات اختبار كوفيد-19 الخاصة بالموقع، والتطعيم، والتنقل، وإجراءات التباعد الاجتماعي، واستخدام الكمامات، والكثافة السكانية، والهيكل العمري، وموسمية الالتهابات الرئوية، والتي تظهر ارتباطًا وثيقًا بمسار كوفيد-19.

التوقعات الجديدة لجميع البلدان متوفرة على: https://covid19.healthdata. org/.

عن معهد القياسات الصحية والتقييم

معهد القياسات الصحية والتقييم هو مؤسسة أبحاث صحية عالمية مستقلة في كلية الطب بجامعة واشنطن تقدم قياسًا صارمًا وقابلًا للمقارنة لأهم المشكلات الصحية في العالم وتقيم الاستراتيجيات المستخدمة لمعالجتها. يلتزم معهد القياسات والتقييم الصحي بالشفافية ويوفر هذه المعلومات على نطاق واسع لكي تتوفر لدى واضعي السياسات الأدلة التي يحتاجونها لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد لتحسين صحة السكان.

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