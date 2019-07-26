‫معرض كانتون يستعد لجلسته الـ 126 فيما تسجل الصين نمو تجارة معافى في النصف الأول من العام

غوانغجو، الصين، 30 تموز/يوليو، 2019 / بي آر نيوزواير / — فيما يستعد معرض الواردات والصادرات الصيني (“معرض كانتون”) لافتتاح جلسته الـ 126 في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، أصدرت الإدارة العامة للجمارك الصينية أرقامها للنصف الأول من العام 2019 التي تظهر نشاطا تجاريا قويا في الصين، ما يعكس الحالة المستقرة للاقتصاد الوطني واتجاهات المعاملات التجارية في الفترة نفسها.

في حين زادت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للصين بنسبة 3.9 ٪ لتصل إلى 14.67 تريليون يوان في النصف الأول من العام 2019، زادت الصادرات بنسبة 6.1 ٪ لتصل إلى 7.95 تريليون يوان. قادت صادرات المنتجات ذات التقنية العالية والقيمة العالية المضافة، وعلى الأخص بفضل زيادة صادرات السيارات الكهربائية بنسبة 91.9 ٪، وزيادة صادرات الوحدات الشمسية بنسبة 57.1 ٪، وزيادة صادرات طوربينات الرياح بما يقارب الضعفين. وستظهر هذه الفئات الثلاث من المنتجات أيضًا في معرض كانتون 126.

وقال لي كويوين، المتحدث باسم الإدارة العامة للجمارك الصينية ومدير قسم التحليل الإحصائي في الإدارة العامة للجمارك الصينية: “على الرغم من أن النمو الاقتصادي في الصين يواجه بعض الصعوبات والتحديات، إلا أن النظرة الاقتصادية العامة للبلاد مستقرة، ولم تتغير الاتجاهات طويلة الأجل. تظل مرونة الصين وإمكاناتها وأساسياتها قوية كما كانت دائمًا”.

ومع تصاعد التوجهات لحماية البيئة في جميع أنحاء العالم، شهدت الصين ارتفاعاً في صادراتها من الدراجات الكهربائية حيث يبحث المستهلكون العالميون عن أشكال أكثر خضرة من وسائل النقل. على الرغم من أن الصناعة قادرة على المنافسة نسبيًا مع مستوى عالٍ من التوجه السوقي وتركيز منخفض في السوق، فقد تطورت الشركات المصنعة للدراجات الإلكترونية تدريجيًا عندما يتعلق الأمر بالتوسع والربحية والقدرة التنافسية والتأثير، مما يخلق سوقًا نشطًا بالقطاعات. سيشتمل معرض كانتون 126 على منطقتين للدراجات الكهربائية تعرضان الدراجات والإكسسوارات واللوازم. ومن بين العارضين من العلامات التجارية الشركة الناشئة للسكوتر ناينبوت إنك، الشركة المصنعة لسكوتر ناينبوت، وويند رنر، وناينبوت وان.

علاوة على ذلك، ومع نمو السوق الاستهلاكية للكهرباء والسيارات والأجهزة المنزلية، تستمر الصناعة الصينية في الابتكار، مما يزيد من عدد البضائع المصدرة وجودتها. سيشتمل معرض كانتون 126 على مناطق عرض معدات المحركات وعرض المعدات الكهربائية التي تغطي المحركات الكهربائية والآلات الكهربائية ومحركات الديزل والمولدات ومعدات النقل وغيرها، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات ذات الكفاءة العالية والإنتاج العالي. ومن بين العارضين العلامة التجارية مجموعة الطاقة فوجيانيانان.

كما أن منتجات الطاقة الشمسية تشهد تنوعا سريعا، حيث دفعت المنتجات المتكاملة وتخزين الطاقة الصناعة إلى آفاق جديدة. سيضم قسم الطاقة الجديد في معرض كانتون الـ 126 قسما جديدا من منتجات الطاقة الشمسية الضوئية، وكذلك بعض منتجات الطاقة الشمسية الحرارية وطاقة الرياح وغيرها من منتجات الطاقة وتخزين الطاقة.

مع توسيع نطاق مبادرة التصنيع الذكي في الصين على الساحة الدولية، يعرض المزيد من المصنعين الصينيين الفلسفة المفتوحة المجسدة في منتجاتهم. من المقرر أن تكشف العلامات التجارية الصينية عن المزيد من المنتجات المبتكرة في معرض كانتون الـ 126 للمشاركة، اتبع الرابط أدناه للاشتراك.

http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

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