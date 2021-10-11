‫معرض كانتون الـ 130 يسلط الضوء على حماية الملكية الفكرية عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع

صرح كواندونغ ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون: “لقد أولى معرض كانتون دائمًا أهمية كبرى لحماية حقوق الملكية الفكرية. وقد بدأت الشركة تجريب حماية حقوق الملكية الفكرية في عام 1992. وعزز معرض كانتون الـ 130 من أساليب حماية الملكية الفكرية لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية بمستوى عالٍ. كما تهدف الجهود إلى تعزيز التزامها بتطوير التجارة الدولية المبتكرة وخدمة نموذج التنمية الجديد”.

نهج مخصص لحماية متقدمة للملكية الفكرية

ينسق معرض كانتون مع العارضين جلسات حماية الملكية الفكرية ويعرضها كدليل للشركات لإجراء فحوصات الملكية الفكرية. كما أنها تحتفظ بتحديثات منتظمة لمخاطر الملكية الفكرية المحتملة بالإضافة إلى دراسات الحالة على موقعها الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي الرسمية، مما يساعد العارضين على التخفيف من مخاطر الانتهاك.

نظرًا لأن معرض كانتون ينتقل جزئيًا عبر الإنترنت هذا العام، يتم تقديم معلومات المنتجات والمواد الترويجية من خلال القنوات الرقمية، مما يجلب تحديات ومخاطر للملكية الفكرية. أطلق المعرض فرعًا مخصصًا على موقعها الرسمي على الإنترنت خاصة لحماية الملكية الفكرية وتسوية المنازعات التجارية. تتضمن صفحة الويب الخاصة القواعد واللوائح المتعلقة بمعالجة شكاوى الملكية الفكرية في معرض كانتون، وإرشادات حول قوانين ولوائح الملكية الفكرية الصينية، بالإضافة إلى روابط مفيدة أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل معرض كانتون أيضًا مع محترفين من أقسام إدارة الملكية الفكرية على جميع المستويات في جميع أنحاء الصين لتقديم الدعم في الموقع لأحكام الانتهاك. جنبًا إلى جنب مع الخبراء، يضمن معرض كانتون أيضًا الحكم العادل من خلال إنشاء مجموعات اتخاذ قرارات حل النزاعات وإجراء المراجعات.

وضع التعامل على أرض الواقع من أجل تمكين معالجة الشكاوى بكفاءة

قدم معرض كانتون، مع العديد من المعارض التي تنتقل عبر الإنترنت اعتبارًا من عام 2020، وضع عدم الاتصال بالإنترنت لتعزيز حماية الملكية الفكرية. كما يمكن تلقي الشكوى عبر الإنترنت، وذلك مع دعم الخبراء للحكم على الانتهاك خارج الإنترنت.

ونظرًا لأن العارضين يعرضون المنتجات عبر الإنترنت وغير متصل بالإنترنت هذا العام، فقد فتح معرض كانتون الوصول للشكاوى ضد أصول المعرض في وضع عدم الاتصال، مع الحفاظ على الوصول عبر الإنترنت للانتهاكات المحتملة عبر الإنترنت. يمكن تلقي الشكاوى على أرض الواقع عبر قاعات المعرض وهي تطبق أيضًا نظامًا محدثًا لتتبع الحالات لضمان التعامل الفعال مع جميع الشكاوى.

وقد أنشأ معرض كانتون الآن نظامًا شاملاً تم تشكيله لمنع الانتهاكات المحتملة بشكل فعال أثناء المعرض مع الجهود المستمرة لإنشاء آلية لتسوية نزاعات الملكية الفكرية التي تركز على المعارض التجارية. كما أنه مسعى معرض كانتون المستمر لحماية نظام التجارة الدولية مع زيادة الوعي بين الشركات بشأن حماية الملكية الفكرية، مع تشجيع الشركات على مواصلة الابتكار وتعزيز الترقية الصناعية.