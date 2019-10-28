‫معرض كانتون الـ 126 يكشف النقاب عن منتجات صديقة للمستهلك لأسلوب حياة أخضر

غوانغجو، الصين، 28 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أصبح معرض كانتون الـ 126 نقطة تركيز لكشف النقاب عن منتجات الأثاث والألعاب والهدايا والسلع الاستهلاكية الأخرى التي تستجيب لاتجاه عالمي نحو السلع المتسقة مع أسلوب حياة مسؤول بيئيا. وقد أدى عرض منتجات جديدة تتمتع بتقنيات فائقة التقدم ووظيفية متقدمة وابتكارية في زيادة الصادرات من الصين إلى الأسواق العالمية.

وقالت ماغي بو، نائبة المدير العام، مكتب الشؤون الخارجية لمعرض كانتون: “إذ هو يمثل حلقة الوصل بين الصين وعالم الأعمال، يتحول معرض كانتون من منصة تجارية إلى معرض شامل لتشجيع الابتكار الصيني في إنتاج السلع الاستهلاكية المتطورة والسهلة الاستخدام.”

تطوير منتجات جديدة تركز على التخصيص

أصبحت مواد السيراميك من أبرز صادرات التجزئة الصينية مع زيادة التوسع في السوق الدولية من خلال المعرض. بلغت صادرات الصين من السيراميك حتى نهاية آب/أغسطس من هذا العام 4.346 مليار دولار أميركي، بزيادة 9.85 في المئة على أساس سنوي، مع إجمالي وزن صادرات من هذه المادة يبلغ 1.41 مليون طن. تشهد صناعة السيراميك الصيني تصديرًا مستقرًا إلى العديد من قطاعات السوق في أوروبا والولايات المتحدة، بينما تشهد أيضًا نموًا كبيرًا في الشرق الأوسط وأفريقيا. قام وفد من 148 مصنعا للسلع القائمة على السيراميك من تشاوجو بمقاطعة غوانغدونغ بتقديم منتجات متميزة تجمع بين الميزات التي يرغب المستهلكون فيها مع زيادة كفاءة الإنتاج.

قامت شركة غوانغدونغ سونغفا للسيراميك بتركيب خط إنتاج أوتوماتيكي لزيادة جودة إنتاجها، مع تخصيص التصميم لكل قطاع من قطاعات السوق. وقد أدى تحسينها في البحث والتطوير في المواد الخام والتكنولوجيا وكذلك في التصميم النهائي إلى قفزة كبيرة في اهتمام المشترين.

ومن أبرز الأحداث الأخرى في معرض كانتون هذا العام هي شركة شنغهاي جاهوا يونايتد، وهي شركة تقدم بانتظام أكثر من 500 منتج جديد كل عام. وفقًا لكيفن تشن، مساعد مدير جاهوا للأعمال الخارجية، فإن السلسلة الجديدة للعناية بالأطفال التي تدمج ميزات الألعاب المبهجة في تشكيلة المنتجات هي مثال على جعل تجربة المستخدم نقطة محورية في البحث والتطوير للمنتجات.

لوازم المطبخ تهدف لتصميم أخضر

وفي ضوء بعض حالات عدم اليقين في السوق، أظهر صانعو الأدوات المطبخية، حيث لا يزال حجم صادراتهم 18.791 مليار دولار أميركي، بزيادة 8.2 في المئة على أساس سنوي للأشهر الثمانية الأولى من العام 2019، ابتكارًا قويًا في التصميم لتلبية توقعات العملاء. فقد تحولت شركة أيلغا للأدوات المنزلية التي مقرها تشينغداو بمقاطعة شاندونغ إلى استخدام الطلاء المستند إلى الماء بدلاً من الغراء، لتسليط الضوء على استخدام مادة صديقة للبيئة في الاستخدام اليومي.

تساعد شركة إيكو غروب، الحائزة على الجوائز في التصميم في معرض كانتون، المشترين “في التحول إلى المشتريات الخضراء” من خلال طرح الأدوات المنزلية الذكية. تضمنت تشكيلة المنتجات التي عرضتها الشركة في المعرض سلة قمامة تعمل بدعاسة تتميز بتصميم مضاد للبكتيريا، مما يتيح التغيير السهل لأكياس القمامة، بالإضافة إلى سلة قمامة يمكن التحكم بها صوتيا تساعد في فرز القمامة.

وقال جيمس تشن، رئيس مجموعة إيكو: “لقد أظهرنا منتجاتنا الإبداعية للعالم من خلال معرض كانتون، وقد استقبلناها أصدقاؤنا على نطاق واسع خارج الصين.”

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1017969/Canton_Fair_Green_Products.jpg