‫معرض كانتون الـ 126 يظهر استعادة سوق الأقمشة والمنسوجات الصيني عافيته

غوانغجو، الصين، 5 تشرين الثاني/نوفمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرضت المرحلة الثالثة من معرض كانتون الصيني للواردات والصادرات الـ 126 (معرض كانتون) أكثر من 9,000 منضدة للأقمشة والمنسوجات تغطي ملابس الأطفال، الملابس الداخلية، الإكسسوارات، الملابس الرياضية والملبوسات غير الرسمية، ملبوسات الرجال والنساء، المواد الخام والأقمشة المنزلية، إذ أظهرت الشركات الصينية قدراتها المحسنة في العمليات العالمية والتصنيع الذكي وتطوير المنتجات الجديدة. شكلت السلسلة الصناعية الصينية الكاملة، بدءًا من الغزل والنسيج والصباغة إلى صناعة الملابس، قدرة تنافسية قوية تدفع الانتعاش في تجارة المنسوجات والأقمشة.

طفرة في مبيعات السجاد رغم انعدام اليقين في السوق

آرتويفر هي واحدة من العديد من شركات الأقمشة والنسيج التي حصلت على عقود تصدير في المعرض. دمجت شركة السجاد الصينية، التي فاز منتجها بجائزة معرض كانتون للتصميم، عناصر من الثقافة الأميركية الأصلية مع نسيج الدنيم في سجادها الجديد ذي الطراز الانطباعي. ولدت آرتويفر مبيعاتها المستهدفة وهي 1.5 مليون دولار في اليومين الأولين من مشاركتها في معرض كانتون.

وأشار كنت جنغ، المدير العام لشركة آرتويفر، إلى أن جهود الشركة في التصميم والعلامة التجارية ساعدت في تحقيق مبيعات لأكثر من 11 عامًا في معرض كانتون. وقد استوفت الشركة أيضًا طلب العملاء من خلال العثور على أحدث معلومات السوق في المعرض.

وحصلت شركة توريد سجاد محترفة أخرى، صنرايز كاربت، على عقود مبيعات محتملة تصل إلى أكثر من 2 مليون دولار أميركي من السجاد المخلوط بالحرير والقطن.

شركات المنسوجات المنزلية اكتشف فرصًا جديدة في السوق

بالإضافة إلى مفاهيم التصميم المبتكرة، تبحث الشركات أيضًا عن مواد جديدة.

جلبت شيك، وهي شركة تصنيع المناشف التي شهدت مبيعاتها نموًا في معرض كانتون على مدار العامين الماضيين، منشفتها سي أف المصنوعة من فحم الخيزران الحائزة على الجوائز. المنشفة المتينة المصنوعة من ألياف الفحم المصنوع من الخيزران قادرة على تنظيف المسام تمامًا وأن تزيل الأوساخ لتمنح المستخدم تجربة جديدة.

وشرح مدير الشركة يوانهون لين مشاركة شركته في معرض كانتون على مدى عقود بالقول: “كان معرض كانتون عبارة عن منصة حيث لم يعد على المشترين العائدين زيارة المصنع، بل الحصول على عينات من المنتجات في الموقع. سيساعد هذا كثيرًا الشركات على إنشاء علاقات تجارية ورفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية مع الشركاء.”

وأشار لين أيضًا إلى أن الشركة قد غطت الأسواق المتقدمة مثل اليابان وروسيا وتايلاند وسنغافورة وكندا، وأنها تضيف فئات جديدة إلى خط إنتاجها أيضًا من خلال تقديم الوسائد للعرض في معرض كانتون هذا العام.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، “النسيج والأقمشة هما ركيزتان للتجارة الصينية مع شركاء الأعمال. وإذ يعتبر بمثابة حاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومحرك لقادة السوق، ساعد معرض كانتون العديد من شركات الغزل والنسيج على تحقيق نتائج مثمرة في هذه الطبعة من المعرض، ونحن نشجع العارضين لدينا على الاستفادة من هذا الحدث لتقديم منتجات جديدة وتقنيات جديدة بالإضافة إلى توسيع أسواقهم.”

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

حول معرض كانتون

يقام معرض الصين للاستيراد والتصدير، المعروف أيضا باسم معرض كانتون، مرتين في مدينة غوانغجو كل ربيع وخريف. تم تأسيس المعرض في العام 1957، وهو الآن معرض شامل يتمتع بأطول تاريخ في البلاد ويعتبر أعلى معرض مستوى وأكبر نطاقا وأكبر عددا من المنتجات، فضلاً عن أوسع توزيع لأصول المشترين وأعلى قيمة أعمال في الصين.