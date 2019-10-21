‫معرض كانتون الـ 126 يشهد تطورا مبتكرا في منتجات المعدات المنزلية

غوانغجو، الصين، 21 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — عرض معرض كانتون الـ 126 الذي يجمع الآلاف من شركات المعدات المنزلية في معرض المرحلة 1 له، مجموعة من منتجات المعدات والأجهزة المحلية من الثلاجات والغسالات والمجففات والمعدات المطبخية ومعدات العناية الشخصية وصولا إلى المعدات المنزلية الصغيرة. وقد أظهر أحد قطاعات التصدير الصينية الرئيسية – المعدات المنزلية – إمكانية كبرى لتطوير المنتج المبتكر عن طريق عرضه منتجات لم يتم عرضها من قبل أبدا في معرض كانتون.

وقال آلان ليو، نائب المدير العام لمكتب الشؤون الخارجية في معرض كانتون، “إن القدرة على الابتكار أمر أساسي للشركات لترسيخ قدرتها التنافسية الجديدة في السوق. يسعدنا أن نشهد صعود الابتكار في الصين، ونحن محظوظون بدعم شركات الأجهزة المنزلية الصينية لاكتساب ميزة في السوق واحتلال مركز الصدارة في التجارة الدولية”.

عرض التطبيقات الجديدة للإبتكار التكنولوجي في معرض كانتون

شكلت صناعة الأجهزة المنزلية الإلكترونية في الصين سلسلة صناعية كاملة مع إمكانات تصنيع قوية من خلال الاستثمار المستمر في البحث والتطوير للمنتجات والتصنيع الذكي وتمييز المنتجات بعلامة مميزة. من كانون الثاني/يناير، إلى تموز/يوليو 2019، وصل حجم صادرات قطاع الأجهزة المنزلية في الصين إلى 46.75 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 4.4 بالمئة على أساس سنوي، وفقًا لغرفة التجارة الكهروميكانيكية الصينية.

أظهرت العديد من المنتجات من العلامات التجارية الصينية للأجهزة المنزلية المشاركة في هذا المعرض، مثل هاير، ميديا، هايسنس، تي سي أل، غري، وغالانز، قدرة تنافسية عالية في الجودة والتصميم وتوفير الطاقة والتصميم والهدوء الموجه نحو المستخدم، ما زاد الطلب على تجديد الأجهزة المنزلية.

جلبت شركة شنغهاي ييلي إليكتريك إلى المعرض غسالاتها ذات الضغط العالي، والمكانس الكهربائية ومنتجات تنظيف الليثيوم للبطاريات التي تؤدي إلى أداءً أعلى. وفقًا لكيفن دينغ، مدير مبيعات الشركة، فإن الوظائف المبتكرة مع التكلفة القيمة قد جعلت منتجات شركته تحقق النجاح في 85 دولة ومنطقة.

معرض كانتون يعزز التنمية المبتكرة

خلال المعرض، أعلن معرض كانتون أيضاً عن الفائزين بجوائز معرض كانتون للتصميم لتكريم إنجازات الشركات التي دفعت حدود الابتكار ورفعت مستوى الوعي بين المشترين. وهذا العام، فازت شركة سكاي ويرث، وهي إحدى عمالقة الأجهزة المنزلية في الصين والشركة الدائمة للمعرض على مدى عاما، على جائزة أفضل الأفضل في العالم للعام 2019، على تلفزيونها الأوليد الشفاف. يمكن أن يتنقل التلفزيون، المسمى فيجن، من الصورة غير الشفافة، إلى نصف الشفافة إلى الشفافة. يأتي تلفزيون فيجن أيضًا مزودا بوظيفة الذكاء الاصطناعي التي تتيح التفاعل في الوقت الفعلي، مما يؤدي إلى تشغيل التلفزيون الـ 20 ملم من شاكلة تلفزيونات الخيال العلمي.

وجاء منتج جديد آخر من شركة ننغبو إليكتريك، وهي شركة لديها معدل تحديث سنوي للمنتج يبلغ 20 في المئة، وقد شاركت في معرض كانتون على مر الـ 15 عامًا الماضية. وقال كيفن شاو، نائب المدير العام للشركة، إنهم يركزون بقوة على الابتكار من خلال تقديم أكثر من 30 طلب براءة اختراع سنويًا، حيث يتم تصنيع 70 بالمئة من منتجاتها في المناطق المتقدمة مثل أوروبا والولايات المتحدة لتقديم أحدث المنتجات إلى العملاء في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: http://www.cantonfair.org.cn/en/index.aspx

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