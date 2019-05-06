‫معرض شنغهاي الدولي لفساتين وماكياج الزفاف وإكسسوارات الموضة 2019

شنغهاي، 7 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد معرض شنغهاي الدولي لفساتين وماكياج الزفاف وإكسسوارات الماكياج 2019، وهو معرض فرعي لمعرض الزفاف الصيني 2019 وتنظمه شركة معارض شنغهاي الدولية، من 10 – 12 تموز/يوليو، 2019، في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي).

منطقة مخصصة: لبناء منصة مهنية

سيستمر المعرض في تنظيم المنطقة الراقية في المعرض لمصممي العلامات التجارية مع التركيز على التصميم الأصلي واتجاهات الموضة، مما يتيح للزوار تجربة جمالي التخصيص. أما بالنسبة للمنطقة المشتركة لماركة التصميم الأجنبية، فسيتم طرح المزيد من العلامات التجارية الأجنبية من 15 دولة ومنطقة لتقديم الاتجاهات الدولية والمزيد من الخيارات للمستهلكين الصينيين الشباب. وعبر تشكيل جسر لفساتين الزفاف الصينية للوصول إلى العالم، فإن المعرض سيساهم في تطوير صناعة أفضل وأكثر صحة لفساتين الزفاف في الصين.

الأنشطة المهنية – لرفع مستوى المعرض

أسبوع أزياء الزفاف في شنغهاي 2019 (الخريف): وهو مجهود جماعي من قبل المطلعين من داخل الصناعة وخارجها. وهذا سيوفر مدرجًا رائعًا لـ 12 عرضًا ساحرًا مع إطلاق منتجات جديدة، مما يجعل اتجاهات الخريف في 2019 في متناول اليد.

صالون مصممي العرائس 2019 (الخريف): كمنصة موثوقة لمصممي تلبيس العرائس لاكتشاف الاتجاهات والمنتجات الجديدة، سيدعو صالون العرائس معلمي تلبيس العرائس المشهورين لإطلاق أحدث طرازات مكياج الزفاف.

مسابقة تصميم فستان الزفاف 2019: تهدف المسابقة إلى اكتشاف مواهب التصميم النخبوية، وتعزيز التنمية المستدامة والابتكار في هذه الصناعة، المصممة على ترسيخ نفسها كنشاط قياسي في مجال التصميم الصناعي يعقد مرتين في السنة.

مكان المعرض: المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي)

العنوان: No.333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai شنغهاي (المدخل الشمالي)

No. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu Distric، شنغهاي (المدخل الغربي)

الموقع: www.chinaweddingexpo.com.cn