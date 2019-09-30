‫معرض الواردات الصينية الدولي يبدأ في إرسال بطاقات الدخول للمشاركين ووصول المعرض الأول

شنغهاي، 30 أيلول/سبتمبر، 29 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — تم إرسال أولى بطاقات الدخول إلى معرض الواردات الصيني الدولي إلى العارضين في المعرض والزوار المهنيين الذين سيحضرونه عن طريق البريد الصيني بدءا بالـ 27 من أيلول/سبتمبر.

من المقرر إرسال حوالي 200,000 بطاقة دخول إلى المشاركين في المعرض قبل 30 يوما من افتتاح المعرض الذي سيبدأ في 5 تشرين الثاني/نوفمبر.

هذا العام، تشارك معرض الواردات الصيني الدولي مع البريد الصيني لتقديم خدمة بريدية مجانية لتوصيل البطاقات، وسيقوم أيضًا بإنشاء مركز تسجيل مساحته 2000 متر مربع لزوار المعرض لاستلام بطاقاتهم في الموقع.

وفي الوقت نفسه، بدأت المعروضات بالوصول إلى شنغهاي. فقد وصل المعرض الأول، وهو سيارة يبلغ وزنها 3 أطنان من شركة صناعة السيارات الإيطالية إيفيكو، وأنجزت إجراءات جمركها في شنغهاي في 26 أيلول/سبتمبر. ومن المقرر أن يطلق موديل الشركة الإيطالية وهو سيارة الدفع الرباعي اليومية لأول مرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال معرض الواردات الصيني الدولي.

أنشأت الإدارة العامة للجمارك مكتبًا جمركيًا خاصًا لمعرض الواردات الصيني الدولي، والذي يعمل على إجراءات اعتماد مبسطة وقام بتحسين عمليات الفحص لضمان تخليص بنود معرض الواردات الصيني الدولي من الجمارك بسرعة.

وقد أدخلت أيضًا تقنيات بيانات كبيرة لتطوير منصة إدارة التجارة عبر الحدود الخاصة بها وإنجاز الشهادات الجمركية غير الورقية للسلع القادمة لمعرض الواردات الصيني الدولي.

وسيتواصل هذا العام التمديد من ستة أشهر إلى سنة واحدة لمعروضات معرض الواردات الصيني الدولي بواسطة أي تي أيه كارنت، وهي الوثيقة التي تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع، للسماح للشركات بوقت كافٍ لإدارة عروضها الترويجية لمنتجاتها في المعرض بعد انتهاء المعرض.

وتتواصل الاستعدادات الأخرى للمعرض الآن. وسيتم عرض التراث الثقافي غير المادي للصين والعلامات التجارية المشهورة، التي ستعرض في منطقة مساحتها حوالي 4000 متر مربع. ومن المتوقع أن يكون معرض تشونغنغ هوتبوت الذي يعرض تراث الطهي الفريد في المدينة معلما بارزا في المعرض التجاري.

كما سيتم تقديم ما مجموعه 63 برنامجًا ثقافيًا وفنيًا تشمل الغناء والرقص والموسيقى الشعبية والدراما والأوبرا.

وسيقوم ما يقرب من 20 روبوتا مصمما على شاكلة ماسكوت المعرض، وهي باندا أطلق عليها اسم جنباو، بمساعدة الزوار في استفساراتهم. وترجمت الإشارات في المكان إلى لغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية.

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الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1002999/China_International_Import_Expo_2.jpg