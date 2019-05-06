‫معرض الصور والرسوم شنغهاي 2019 يعقد من 10-13 يوليو في المعرض الوطني للمعارض والمؤتمرات

شنغهاي، 7 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير/ — سيتم عقد الصور والرسوم شنغهاي 2019، الذي تعقده سي سي بي آي تي ومجلس شنغهاي الفرعي وجمعية مصوري شنغهاي، وتنظمه شركة معارض شنغهاي الدولية في الفترة بين 10-13 تموز/يوليو في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي). ومن المتوقع أن يجمع المعرض 250 عارضا من الداخل والخارج ويقام على أرض تبلغ مساحتها 25,000 متر مربع، ويجتذب 50,000 متسوق وزائر من حول العالم.

وبصفته معرض التصوير الرائد في الصين وحتى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتحت شعار “شاهد على حياة أفضل” في العام 2018، نما معرض الصور والرسوم شنغهاي إلى منصة وقفة واحدة تعرض “معدات الفيديو الاحترافية ومعدات التصوير الفوتوغرافي الاستهلاكية وملحقات التصوير الفوتوغرافي، إنتاج الصور، مرحلة ما بعد الإنتاج، وتأطير الفن” مع أدوارها متعددة الوظائف مثل” إطلاق المنتجات، وعرض المعارض، وتجربة الزوار، والمشتريات والتجارة، والتعاون والتواصل

“ذكاء زائد مستقبل الصور الجديد”، ماركات كبرى تقود مستقبل التصوير

في العام 2019، تحت شعار”ذكاء زائد مستقبل التصوير الجديد”، سنقوم بدمج “ذكاء زائد”، مع ابتكار المنتجات، وتطوير الصناعة مع التركيز على التكنولوجيا الجديدة وشركات التصوير والفيديو المتعددة مثل الإنترنت عبر الهاتف النقال – خدمات التصوير الفوري، والتخزين السحابي للتصوير الفوتوغرافي، وكذلك اتجاهات التوزيع وحقوق النشر. سنكون دائما مكرسين لفتح رؤيا جديدة للصناعة وتحديد إمكانات جديدة للتنمية.

نحن ملتزمون دائمًا ببناء منصة سلسلة كاملة لصناعة “مدخل ومخرج الصور الاحترافية” ذات المستوى العالمي. وفي الوقت نفسه، نحن حريصون على توفير تجربة معرض متعددة المستويات وشاملة لزوارنا بمن في ذلك المشترون التجاريون والمصورون واستوديوهات التصوير وهواة التصوير. ستعقد الكثير من الأحداث المتزامنة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزوار، على سبيل المثال لا الحصر، “عرض التصوير الفوتوغرافي”، “منافسة التصوير الفوتوغرافي”، “المحاضرة التقنية للتصوير الفوتوغرافي”، “المعرض التجاري”.

في الوقت نفسه، سيقام معرض فساتين الزفاف الصيني في المعرض الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي) بمعارضه الفرعية الأربعة، معرض تصوير الزفاف شنغهاي ومعرض لقطات الرحلات، ومعرض شنغهاي الدولي لصناعة الزفاف، ومعرض شنغهاي الدولي لزينة الزفاف وملحقاته، و معرض ألبومات صور الزفاف والإطار ومعرض المواد الاستهلاكية.

سيقام معرض شنغهاي الدولي للصور الفوتوغرافية 2019 والعديد من أنشطته المتزامنة في المعرض الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي).

معلومات أساسية:

التاريخ: 10-13 تموز/يوليو، 2019

مكان المعرض: المعرض الوطني للمعارض والمؤتمرات (شنغهاي)

العنوان: No.333 Songze Avenue, Qingpu District, Shanghai (North Entrance) (المدخل الشمالي)

No. 1888 Zhuguang Rd, Qingpu District, Shanghai(المدخل الغربي)

المترو: خذ الخط رقم 2 إلى محطة إيست شوينغ، المخارج 4، 5، 6 (بالقرب من المدخل الغربي)

خذ الخط 7 إلى محطة إيست جوغوانغ (بالقرب من المدخل الشرقي)

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