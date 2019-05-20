‫معرض إضاءة الليد والإشارات الإعلانية 2020 يعقد في مركز المعارض الجديد في شنجن بتوفير حل الخطوة الواحدة لصناعة الليد والإشارات

غوانغجو، الصين، 22 أيار/مايو، 2019 / بي آر نيوزواير / — سيتم عقد معرض إضاءة الليد واللافتات الإعلانية (آيسل 2020 أو “المعرض”) في الفترة بين 24-27، 2020 في شنجن، قاعدة إضاءة الليد الصينية وواحدة من مراكز الابتكار في العالم. وسيتم استضافة المعرض في مركز المعارض والمؤتمرات العالمي في شنجن (مركز شنجن العالمي)، مجمع المعارض الجديد في المدينة والواقع على مسافة أقل من 30 دقيقة بالسيارة عن غالبية مصانع إضاءة الليد الرئيسية في المدينة. وسيتيح معرض آيسل 2020 للمتسوقين الدوليين تحقيق هدف التسوق الفعال عن طريق البحث السهل في مواقع المصانع في منصة تسوق الخطوة الواحدة.

وقال لي ينغي، الرئيس التنفيذي لآيسل 2020: “حقق معرض آيسل 2020 نجاحًا كبيرًا من حيث الحجم وعدد المشاركين. إجمالًا، شارك أكثر من 250،000 زائر و 1،365 عارضًا، واكتشفوا فرصًا تجارية وتبادلوا المعرفة في مجال الصناعة. الزيادة في عدد المشترين الدوليين، التي ارتفعت بنسبة 10 بالمئة في العام 2019، هي دليل على النمو في الصناعة بشكل عام. لقد شهدنا نجاحًا هائلاً في معرض آيسل 2020 وعقد المعرض في مركز شنجن للمعارض والمؤتمرات الجديد سيوفر مساحة أكبر للمعارض، وإمكانية الوصول إلى العديد من المصانع. تتيح مساحة المعرض التي تبلغ 160 ألف متر مربع لنا أن نجلب المزيد من المعارض وتوفير نظرة ثاقبة على الصناعة، ونتطلع إلى جذب المزيد من الزوار المحترفين في آيسل 2020.”

سيعرض المعرض الذي يستمر أربعة أيام تكنولوجيا شاشات العرض، والنظام السمعي -البصري المتكامل، وإضاءة الليد واللافتات لأكثر من 2000 عارض، مما يوفر تجربة غامرة للمشترين العالميين.

سيكون أهم ما يميز معرض 2020 هو تقديم ستة مناطق عرض مجزأة، كل منها يوفر حلاً للعرض لسيناريوهات الأعمال المختلفة: المدينة الذكية، تجارة التجزئة الجديدة، الحرم الجامعي الذكي، الترفيه العام، المتاحف والسينما الرقمية، الأمن وتدفق المعلومات.

يتناول معرض آيسل 2020 السلسلة الصناعية الكاملة ويغطي كلاً من سلاسل التوريد في المنبع والمصب من صناعة الشاشات التجارية، والنظام السمعي البصري المتكامل، وصناعة الليد والإشارات. وحجز قادة الصناعة مثل شركات أبسن، أونيلومين، هيكفيجن، أوتو إليكترونيكس وليدمان أكشاك عرض كبيرة في آيسل 2020، وذلك بفضل مساحة العرض الأكبر التي يوفرها مركز معارض شنجن العالمي المبني حديثًا.

يستضيف آيسل 2020 أيضًا أكثر من 30 مؤتمرًا ومنتدى بالتعاون مع الشركاء، بما في ذلك فرع تطبيق الليد التابع لجمعية المصنّعين الصينية للبصريات والإلكترونيات الضوئية والمعهد الصيني للتصميم المسرحي ورابطة الحكومة الإلكترونية لمقاطعة غوانغدونغ؛ وجمع أكثر من 110 من المتخصصين في هذا المجال لتبادل الأفكار حول 11 موضوعًا ساخنا في الصناعة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: http://en.isle.org.cn/

نبذة عن معرض الإشارات والليد

معرض تكنولوجيا الشاشات الكبيرة الدولية، النظام المتكامل للذكاء السمعي البصري، اللافتات وإضاءة الليد الذي تنظمه شركة دعاية معرض كانتون، والشركة العامة للمعارض وتجارة الصين الخارجية في غوانغدو وجمعية تقنية الترفيه الصينية هو منصة حلول سلسلة الصناعة للمحترفين في صناعة الليد، شاشات العرض التجارية، الأنظمة السمعية والبصرية، واللافتات. تم عقد معرض آيسل في مجمع معرض كانتون في مدينة غوانغجو وسيتم تنظيمه في معرض شنجن العالمي ابتداءً من العام 2020.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/890274/ISLE_2020.jpg