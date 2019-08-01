‫معا، من أجل المجد! شركة تكنو موبايل تدعم رحلة مانشستر سيتي آسيا 2019

شنغهاي، 2 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — قادت غورديولا نادي مانشستر سيتي لكرة القدم إلى مدينة نانجنغ وشنغهاي، مطلقة رحلة مانشستر سيتي آسيا 2019 رسميا. وبصفته الفريق الإنجليزي الكبير الذي يفوز لأول مرة بأربع ألقاب الدوري الممتاز، تم الترحيب بفريق مانشستر سيتي بحرارة من قبل المشجعين عبر الصين. وحيث أنها الشريك العالمي الراعي لفريق مانشستر سيتي لكرة القدم، انضمت شركة تكنو موبايل، وهي شركة هواتف جوالة معروفة جيدا تابعة لشركة ترانسيون القابضة، إلى مانشستر سيتي لتشارك لحظات المجد لمدينة البطولات مع المشجعين الآسيويين عبر سلسلة من الفعاليات التفاعلية ومباريات كرة القدم الرائعة.

خلال جولة مانشستر سيتي آسيا 2019، لعب الفريق ضد ثلاثة فرق أخرى في الدوري الممتاز، في نانجنغ وشنغهاي، لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز. وبعد نانجنغ وشنغهاي، زار مانشستر سيتي هونغ كونغ ويوكوهاما باليابان.



وقال ستيفن ها، نائب رئيس ترانسيون هولدنغز والمدير العام لتكنو موبايل: “تشعر تكنو بفخر كبير لأن علامتنا التجارية كانت مع لاعبي مانشستر سيتي طوال هذه الجولة الآسيوية. لقد شهدنا ثلاثة انتصارات و 13 هدفًا تم تسجيلها في أربع مباريات لمانشستر خلال جولته الآسيوية التي استمرت أسبوعين. تهانينا لمانشستر سيتي.”

التعاون المربح للجانبين لتحقيق النجاح الأكبر

تعاونت تكنو مع مانشستر سيتي لفترة طويلة. في وقت مبكر من كانون الأل/ديسمبر 2016، وقعت تكنو اتفاقية تعاون مع نادي مانشستر سيتي لكرة القدم وأصبحت الشريك الرسمي للكمبيوتر اللوحي والهاتف لمانشستر سيتي، باددئة رحلة “التعاون المربح للجانبين”. في قمة شراكة تكنو العالمية التي عقدت في الهند يوم 10 تموز/يوليو، تم تنظيم حفل توقيع تعاون استراتيجي للإعلان عن تجديد الشراكة العالمية بين تكنو ومانشستر سيتي. بصفتها الشريك الاستراتيجي لمانشستر سيتي، تلتزم تكنو بسد الفجوة بين العلامة التجارية والمستهلكين، ومشاركة محبي كرة القدم في كل لحظة مؤثرة ومثيرة.

وكمؤسستين رائدتين في مجاليهما، فإن مانشستر سيتي يحظى بمحبة مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، بينما تفوز علامة تكنو ترانسيون بمحبة مستهلكي الهواتف المحمولة في الأسواق الناشئة في جميع أنحاء إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. يتمتع الطرفان بالعديد من أوجه التعاون المتعمقة استنادًا إلى الفعاليات والمنتجات وتسويق العلامات التجارية والعديد من المجالات الأخرى. أصبحت تجربة المستهلك الفريدة ممكنة عن طريق بيع CAMON CX الخاص بمانشستر سيتي. تم إنشاء موضوعات عالية الجودة بشكل مشترك من خلال استكشاف القواسم المشتركة للعلامتين التجاريتين. سلسلة من مبادرات التسويق التفاعلي مع “مانشستر سيتي يفوز بالبطولة” حيث تم اختيار الموضوع في قاعدة بيانات تويتر العالمية للحالات الناجحة. تم عقد الاجتماع السنوي لتدريب شباب تكنو بلو سكواد بشكل مشترك للمساعدة في تنمية مواهب كرة القدم الشابة من خلال تكامل الموارد الرياضية. وقد أثبت التعاون المتعمق منذ ثلاث سنوات نجاحًا كبيرًا. وتم تحسين صورة العلامة التجارية وسمعة تكنو بشكل كبير. حققت تكنو نتائج مثيرة من حيث المبيعات وتأثير العلامة التجارية.

المجد والنجاح، طريق الذهاب إلى الخارج لعلامة تكنولوجية تجارية

مع عرض روح مانشستر سيتي المنتصرة في كل ملعب في مباراة تلو الأخرى، من دون خوف من التحديات، تبذل تكنو جهودًا متواصلة للدخول إلى الأسواق الناشئة الواسعة. مع منتجات النجوم التي تم تخصيصها بشكل كبير لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين، تواصل تكنو موبايل كونها العلامة التجارية للهاتف المحمول الأكثر مبيعًا في أفريقيا. تم إدراج علامتها التجارية بين أفضل 100 علامة تجارية مفضلة للعملاء الأفريقيين عدة مرات. احتلت تكنو المرتبة رقم 5 في قائمة أفضل 100 علامة تجارية مفضلة للعملاء الأفريقيين الصادرة عن مجلة أفريكان بزنس المعروفة. وهو أفضل تصنيف في قائمة العلامات التجارية الصينية منذ عدة سنوات.

وعند انتقالها إلى الخارج كعلامة تجارية تكنولوجية، تلتزم تكنو بتحويل أحدث التقنيات إلى منتجات محلية وفقًا لشعارها “فكر عالميا، تصرف محليا”، وتتعاون مع شركاء أقوياء لتعزيز التواصل مع المستهلكين وتحقيق ترقية العلامة التجارية وتمكينها من أن تحظى بالاعتراف والمودة من المزيد من المستهلكين في جميع أنحاء العالم. أصبحت تكنو لاعبا رئيسيا في سوق الهواتف الذكية العالمية مع شبكات مبيعات في أكثر من 60 دولة ومنطقة.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/955249/Man_City.jpg