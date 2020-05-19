‫مظهرجديد وناجح خلال مؤتمر “Phoenix Contact Dialog Days”: المؤتمر الافتراضي فاق كل التوقعات

بلومبرغ، ألمانيا، 19 مايو 2020/PRNewswire/ — لطالما كان تجاذب أطراف الحديث مع العملاء وتبادل المعلومات جانبًا من أهم الجوانب الأساسية للمعرض التجاري لشركة Phoenix Contact. إلا أنه بعد إلغاء معرض هانوفر، اتضح أنه من الضروري ايجاد مظهرجديد لهذا المعرض. وفي غضون ستة أسابيع فقط، ظهر المعرض في شكله الرقمي، واجتمع فيه ما يربو على 8100 زائر محلي ودولي لتبادل المعلومات القيمة عن جديد الابتكارات في الأسابيع الثلاثة الماضية.

شهد برنامج المعرض تنوعًا في فقراته ليشمل عروض المنتجات على منصات عرض تجارية افتراضية، وكذلك عقد مؤتمرات على مدار عدة أيام مع عرض مقاطع فيديوهات لجولات الخبراء ومقابلاتهم الصحفية وسلسلة من محاضراتهم. كما أُتيحت الفرصة للجمهور بالتواصل الشخصي والمباشر مع المتخصصين من خلال خدمة الدردشة الحية المستمرة طوال الوقت. وبذلك حقق المفهوم نجاحًا فاق كل التوقعات. وصرح فرانك شتوهرنبيرغ الرئيس التنفيذي لشركة Phoenix Contact قائلاً: “سجل عدد زوار المعرض رقمًا يفوق بكثير ما كنا نأمله في حساباتنا.” وأردف بقوله “لقد كانت استجابة العملاء هائلة. تلقينا الكثير من التعليقات والآراء التي كانت مُتحمسة للمظهر الرقمي. بالأضافة الى أن شركة Bosch العالمية اتخذت معرض Phoenix Contact Dialog Days كمقياسًا مرجعيًا. وهكذا أصبح هذا الحدث هو المعيار في الصناعة. لقد أنشأنا بحق صورة رقمية مُبتكرة هنا. وأتوجه بالشكر الخاص للموظفين الذين دعَّموا هذا الحدث بجدية ونشاط.

يُقدر عدد الأشخاص المُهتمين الذين زاروا الجزء الألماني من الحدث -الذي كان مُتاحًا عبر الإنترنت في الفترة من 20 إلى 30 أبريل- بحوالي 2100 شخص. كما استخدم ما يقارب 1000 مشارك في الحدث وظيفة الدردشة الحية التي أُجيبت من خلالها أسئلة العملاء مباشرة. وأبدى ما يزيد عن 1300 زائر اهتمامهم بالعروض المُقدمة من المؤتمر.

وخلال انعقاد المؤتمر الدولي باللغة الإنجليزية -في الفترة من 27 أبريل إلى 8 مايو- وصل عدد المشاركين الذين زاروا المعرض التجاري الافتراضي إلى 6100 مشارك، منهم 3650 زائرًا سجلوا حضورهم في جلسات المؤتمر المُقسمة بحسب الموضوع. كما أُجريت جولات افتراضية في المعرض بثماني لغات من أجل الزوار الدوليين. واجتذبت الجولات المُوجهة باللغة الإنجليزية أو الإسبانية أو الروسية وحدها أكثر من 100 زائر. جدير بالذكر أن مرشدي الجولات البالغ عددهم 19 مرشدًا جاؤوا من الشركات التابعة للشركة في كل من الصين وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل والمكسيك، فضلاً عن ألمانيا. وساهم هذا التنوع في الاستفادة بميزة أخرى من الصورة الرقمية للمؤتمر: إذ استمرت الدردشات الحية نشطة على مدار الساعة تقريبًا بتفعيلها لمدة 22 ساعة يوميًا.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1166998/Phoenix_Contact_ Dialog_Days_LiveChat.jpg

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إيفا فون دير فيبين

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