‫مطلوب: خمسة متطوعين للانضمام إلى بعثة البحث العلمي إلى أنتاركتيكا

برنامج Antarctic Sabbatical – فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر للذهاب في رحلة إلى الحدود المتجمدة ومساعدتنا على فهم التأثير البيئي للبشر بشكلٍ أفضل

لا تُشترط أي مؤهلات رسمية، كل ما عليك هو التحلّي بروح المغامرة والشغف بأمور البيئة والرغبة بتقديم الطلب

إن الجزء الأكبر من برنامج Airbnb Sabbatical مصمم لإلهام الناس لتخصيص بعض الوقت من حياتهم المهنية لفعل الخير

سان فرانسيسكو، 24 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — أعلنت Airbnb ومنظمة Ocean Conservancy اليوم عن برنامج Antarctic Sabbatical، وهو فرصة غير مسبوقة لخمسة أفراد لديهم شغف كبير للسفر إلى أبعد قارة على وجه الأرض والانضمام إلى عالمة أنتاركتيكا “كريستي جونز ويليامز” في مهمة بحث علمي أولى من نوعها في شهر ديسمبر.

الفيديو: https://mma.prnewswire.com/media/1000160/Airbnb_Antarctic_Launch.mp4

وسيقوم هؤلاء العلماء المدنيون بجمع عينات الثلج ويدرسون إلى أي مدى انتشرت جزيئات البلاستيك داخل قارة أنتاراكتيكا. حيث أن الهدف من برنامج Antarctic Sabbatical هو زيادة الوعي حول تأثير الإنسان على المناخ في أحد النظم الإيكولوجية الأقل فهمًا والأكثر عزلة في العالم. ومن خلال فهم تأثير التلوث البلاستيكي المنتشر في أماكن أخرى من العالم، فإن العلماء المدنيين سيقدمون رؤى ثاقبة حول دور المجتمع العالمي في المساعدة في حماية قارة أنتاركتيكا والكوكب على حدٍ سواء.

تقول جونز ويليامز، “ينظر معظم الناس إلى قارة أنتاركتيكا على أنها قارة نقية ومعزولة، ولكن تظهر الأدلة الحديثة أن حتى أبعد المواقع النائية تتأثر بالتلوث البلاستيكي. وستساعدنا هذه البعثة على فهم مسارات جزيئات البلاستيك نحو المناطق النائية مثل قارة أنتاركتيكا، وهي تأتي في وقت مهم للغاية لتسليط الضوء على مسؤوليتنا في حماية عالمنا الطبيعي. تتطلب هذه البعثة مجهودًا كبيرًا، مع ضرورة اتباع الدقة العلمية خلال الظروف المناخية القاسية في فصل الشتاء. ونحن نبحث عن أفراد يتسمون بالحماسة ويتمتعون بحس المواطنة العالمية، ويسعدون بالانضمام إلى الفريق ليكونوا جزءًا منه والعودة إلى ديارهم ومشاركة نتائجنا مع العالم”.

في هذه البعثة، التي تستغرق شهرًا، سيقوم العلماء المدنيون بما يلي:

حضور تدريب غمر في بونتا أريناس، شيلي، حيث سيجهزون أنفسهم من خلال دورات في علم الجليد وأخذ العينات الميدانية بالإضافة إلى العمل المختبري والتدريب على المعدات.

السفر جوًا إلى قارة أنتاركتيكا لبدء مهمتهم العلمية، حيث يهبطون في المجال الجليدي الطبيعي في عمق القارة حيث ستجري الأبحاث.

جمع عينات الجليد من داخل قارة أنتاركتيكا ودراستها بحثًا عن الألياف الدقيقة الغريبة لتحديد مدى انتقال النفايات والتلوث عبر العالم.

زيارة القطب الجنوبي، حيث يمكنهم المشي حول الكرة الأرضية في خطوات قليلة فقط.

الحصول على فرصة لاستكشاف الجانب الجمالي لمواقع أنتاركتيكا مثل المنحدر الجليدي درايك آيس فول، وتشارلز بيك ويندسكوب، ورأس الفيل للتعرف على جغرافية القارة.

العودة إلى شيلي حيث سيواصلون دراسة النتائج التي يتوصلون إليها والعمل مع منظمة Ocean Conservancy ليصبحوا سفراء لحماية المحيطات. وفي هذا الدور المناصر، سيقدمون رؤى حول الأدوار الممكنة لمجتمع Airbnb وغيره في المساعدة في الحد من أثر التلوث البلاستيكي الجماعي لدعم مهمة منظمة Ocean Conservancy.

تلتزم Airbnb بتوفير خيار السفر المستدام لمجتمعها في كل نقطة من الرحلة. ولتعزيز هذا الالتزام، تعمل Airbnb مع منظمة Ocean Conservancy لإيصال نتائج أبحاث برنامج Antarctic Sabbatical إلى الجهات التعليمية والمُناصرة ذات الصلة. وتجري Airbnb أيضًا تقييمًا للتأثير البيئي لقياس تأثيرنا وفهمه وتحديد ما يمكننا فعله للتقليل من أثر التلوث الذي نتركه بمرور الوقت. هذه هي الخطوات التأسيسية التي ستوفر المعلومات للالتزامات المستقبلية ورؤيتنا لنكون رائدين في السفر المستدام.

قالت جانيس سيرلز جونز، الرئيسة التنفيذية لمنظمة Ocean Conservancy، “إن الشراكة مع Airbnb في برنامج Antarctic Sabbatical هي فرصة مذهلة لمواصلة كفاحنا ضد التلوث البلاستيكي للمحيطات ورفع مستوى الوعي بهذه المسألة. وخلال الحملة السنوية الدولية لتنظيف السواحل، حيث لا يقتصر عمل المتطوعين على جمع القمامة من الشواطئ والممرات المائية حول العالم فحسب، بل يسجلون أيضًا كل عنصر في قاعدة بياناتنا العالمية، تنعم منظمة Ocean Conservancy بتاريخ طويل في العمل مع العلماء المدنيين، ونتطلع إلى تطبيق نتائج هذه البعثة على الحلول العالمية”.

يقدّر مجتمع Airbnb السفر الصحي، بما في ذلك نسبة 64 بالمائة من الضيوف الذين اختاروا Airbnb في عام 2018 لأنهم يقدّرون أنها خيار سفر مستدام بيئيًا* يحقق أقصى استفادة من الأماكن الفارغة في بيوت الناس.

شهدت Airbnb، منذ أغسطس 2018، تسجيل وصول أكثر من 5 ملايين ضيف في مساكن صديقة للبيئة على المنصة**.

يدمج 88 بالمئة من مضيفي Airbnb في جميع أنحاء العالم ممارسات المحافظة على البيئة ضمن خدمات الاستضافة، مثل استخدام منتجات التنظيف الملائمة للبيئة، وتوفير خدمات إعادة التدوير، وتشجيع الضيوف على استخدام وسائل النقل العام، وتركيب الألواح الشمسية*.

يستكشف الضيوف على Airbnb أيضًا مجموعة متنوعة من تجارب السفر التي تفيد الكوكب وتعرفهم على الخبراء والدعاة المحليين في مجال الاستدامة البيئية، حيث شهدت الشركة زيادة في حجوزات تجارب السفر الصديقة للبيئة والمستدامة بنسبة 196 بالمئة خلال العام الماضي**.

قال كريس ليهان، نائب رئيس السياسة العالمية والاتصالات في Airbnb، ” مع منظمة Ocean Conservancy، نسلط الضوء على مشكلة المواد البلاستيكية الدقيقة لتشجيع جمهور عالمي على التفكير مليا في عواقب كيف نعيش ونتخذ إجراءات جماعية”. إن طريقتنا في ممارسة الحياة والسفر لها آثار دائمة على البيئة. ولكننا بحاجة إلى مواصلة البحث عن طرق للمساهمة في الحد من تأثير البشر على البيئة. هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به وسنتطلع إلى القيام به ونحن نمضي قدمًا.”

يتبع برنامج Antarctic Sabbatical برنامج Italian Sabbatical، وهو مشروع للتجديد الحضري تتبناه Airbnb و Wonder Grottole الذي أتاح الفرصة لخمسة متطوعين لقضاء ثلاثة أشهر في بلدة “غروتولي” التاريخية في جنوب إيطاليا للمساعدة في إحياء مجتمع كان يواجه الانقراض. وقد صُمم برنامج Sabbatical بهدف إلهام الناس للاستفادة من وقت عطلاتهم لفعل الخير للناس والأماكن المحيطة بهم لتجربة سفر تغيّر حياتهم.

للتقديم في برنامج Antarctic Sabbatical، يرجى زيارة airbnb.com/sabbatical وإكمال نموذج الطلب، تنطبق الشروط.***

*تعتمد آراء الضيوف على ما يقرب من 12000 رد على استبيان طوعي أُرسل إلى عينة من حسابات ضيوف Airbnb الذين ذهبوا في رحلة إلى بلدان محددة في عام 2018. ولم يتم تقديم أي مدفوعات أو حوافز أخرى مقابل إكمال الاستبيان.

**استنادًا إلى بيانات Airbnb الداخلية للنمو العالمي على مدار العام في وصول الضيوف إلى المساكن النشطة الصديقة للبيئة (يتم تعريف الإعلانات الصديقة للبيئة على أنها أنواع المساكن التالية: “بيت أرضي” و”بيت اليورت” و”بيت الشجرة” و”خيمة” و”نزل في الطبيعة” و”كوخ”) وحجوزات تجارب السفر، مقارنةً للفترة من 1 أغسطس 2018 وحتى 1 أغسطس 2019.

***قبل التقديم، اقرأ شروط الاختيار المتاحة على الموقع الإلكتروني بعناية. يجب أن يتجاوز عمر المرشحين 18 عامًا، وأن يكونوا متاحين للسفر إلى شيلي وأنتاركتيكا لمدة شهر من نوفمبر إلى ديسمبر 2019 للقيام بعمل تطوعي كعلماء مدنيين والقدرة على التحدث باللغة الإنجليزية. وسيتم الإعلان عن الاختيار النهائي للعلماء المدنيين الخمسة في 30 أكتوبر. يكون التقديم لبرنامج Sabbatical مفتوحًا للمقيمين في في البلدان/المناطق التالية: الأرجنتين والنمسا وأستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا وشيلي والصين والدنمارك ودبي وفرنسا وألمانيا وأيرلندا والهند وإيطاليا وهونغ كونغ واليابان وكوريا الدنوبية وماليزيا والمكسيك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتايوان وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

نبذة عن Airbnb

تأسست Airbnb في عام 2008، وهي متواجدة لإنشاء عالم يستطيع أي شخص فيه الانتماء إلى كل مكان، وتوفير سفر صحي محلي وأصيل ومتنوع وشامل ومستدام. وتستفيد Airbnb بشكل فريد من التكنولوجيا لتمكين ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم اقتصاديًا لفتح مساكنهم وعواطفهم ومواهبهم وتحويلها إلى نقود ليصبحوا منظمين لخدمات الضيافة. ويوفر سوق الإقامة لدى Airbnb الوصول إلى أكثر من 7 ملايين مكان إقامة فريد في ما يقرب من 100000 مدينة و191 دولة ومنطقة. وتوفر Airbnb، من خلال تجارب السفر، وصولاً غير مسبوق إلى المجتمعات والمصالح المحلية من خلال أكثر من 40000 نشاط فريد مُعد يدويًا يديره مضيفون عبر أكثر من 1000 سوق حول العالم. إن منصة Airbnb المبنية على التبادل بين الناس مفيدة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك المضيفين والضيوف والموظفين والمجتمعات التي تعمل فيها.

نبذة عن منظمة Ocean Conservancy

تعمل منظمة Ocean Conservancy على حماية المحيطات من أعظم التحديات العالمية في وقتنا الحاضر. وهي، إلى جانب شركائها، تخلق حلولاً علمية من أجل محيط صحي وحياة برية ومجتمعات تعتمد عليها.

نبذة عن عالمة قارة أنتاركتيكا كريستي جونز ويليامز

عالمة قارة أنتاركتيكا كريستي جونز ويليامز متخصصة في دراسة تأثير الجزيئات البلاستيكية على العوالق الحيوانية البحرية القطبية. وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم البيولوجية من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، بتمويل من البرنامج التدريبي NERC GW4+ DTP.

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/1000159/Airbnb_Antarctic_Sabbatical.jpg