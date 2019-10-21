‫مشروع Symbol Residence العقاري لمالكته يلينا باتورينا يدعم الفعالية الثقافية بين قبرص وروسيا

ليماسول، قبرص، 21 من أكتوبر 2019 /PRNewswire/ — نُظمت الاحتفالية الخيرية القبرصية الروسية بالقصر الرئاسي في قبرص. وقد بادرت بتلك الاحتفالية شركة Ensemble Productions المحدودة وإدارة الحكومة القبرصية بالتعاون مع السفارة الروسية في قبرص وبدعم من شركات روسية وقبرصية.

أصبحت Symbol Residence هذا العام شريكًا جديدًا لتنظيم هذه الاحتفالية. أما مشروع Symbol Residence فهو عبارة عن مشروع تطوير عقاري في ليماسول تضطلع شركة به Golden Wisdom بوصفها شركة تابعة للمجموعة الاستثمارية التي تمتلكها سيدة الأعمال يلينا باتورينا.

تهدف هذه الفعالية إلى تطوير علاقات الصداقة بين روسيا وقبرص على الأصعدة الثقافية والسياسية والتجارية. وقد تم توجيه العوائد المحصلة من بيع التذاكر والمزادات المقامة خلال الاحتفالية إلى “Radiomarathon”؛ وهي جمعية خيرية تساعد الأطفال المعاقين وعائلاتهم.

حضر تلك الاحتفالية رئيس جمهورية قبرص، السيد/ نيكوس أناستازيدي وحرمه السيدة/ آندري أناستازيدي، وشخصيات سياسية وثقافية مرموقة من البلدين، وممثلين عن المجتمع التجاري في قبرص.

وفي هذا الصدد، شدد أوليج جافيرولف، مدير المشروعات في Symbol Residence، على أهمية دعم العلاقات الثقافية والتجارية الثنائية بين البلدين، معربًا عن أمله في أن “تُعتبر Symbol Residence مثالاً يُحتذى في اعتماد المصداقية والثقة كنهج لتطوير العلاقات الدولية لقبرص.”

يمثل Symbol Residence أحد مشروعات يلينا باتورينا الرامية إلى توطيد العلاقات التجارية والثقافية الدولية. وقد أصبح مشروعها العقاري الآخر، “مركز نور سلطان التجاري” الكائن في موسكو، منصة للمشروعات الدولية التجارية والعامة الكبرى في كازاخستان. وتظهر على عملات كازاخستان الورقية صورة هذا المبنى الحائز على عدة جوائز.

Symbol Residence هو مشروع سكني فخم نفذه المهندس المعماري الإسباني الشهير ريكاردو بوفيل وشركته المعمارية “Taller de Arquitectura”. يقع المجمع على الشريط الساحلي مباشرة، فيوفر لقاطنيه المستقبليين شققًا صُممت لتكون ذات إطلالات على البحر المتوسط من خلال شرفات خارجية فسيحة. يتكون المجمع من 12 طابقًا و27 شقة على مساحة إجمالية قوامها 7300 متر مربع. يوفر المشروع مرونة في التصميم بما يتيح التنوع في مساحات الشقق ونماذجها مع تطوير حلول مكانية متنوعة. ويضم حرم المجمع مرافق تشمل مرآب سيارات تحت الأرض ومركزًا للياقة البدنية وناديًا صحيًا وحديقة وحمام سباحة. كما يتمتع السكان بخدمات أمنية وخدمات الاستقبال والمعاونة على مدار الساعة.