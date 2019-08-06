‫مشروع فضاء التلفزيون الأبيض في جنوب أفريقيا يحصل على دعم من وكالة التجارة والتنمية الأميركية

ديربون، جنوب أفريقيا، 6 آب/أغسطس، 2019 / بي آر نيوزواير / — خلال حفل توقيع حضره عدد من أصحاب المصلحة، قدمت وكالة التجارة والتنمية الأميركية اليوم منحة لدعم مشروع مدعوم من شركة أدابتروم للمساعدة في تحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية في جنوب أفريقيا. وستمول المنحة التي قدمتها وكالة التجارة والتنمية الأميركية، التي تعمل على تسهيل فرص التصدير للشركات الأميركية دعما لمشاريع التنمية المستدامة على الصعيد العالمي، أعمال نشر تقنية فضاء التلفزيون الأبيض بهدف التأسيس لنماذج الأعمال ونشر التقنية التي تمكن من محاكاتها في كل أنحاء البلاد.

باعتبارها أول دولة في أفريقيا تنشر إطارًا تنظيميًا خاصًا بتقنية فضاء التلفزيون الأبيض، فقد شهدت جنوب أفريقيا منذ فترة طويلة إمكانية هذه التقنية لسد الفجوة الرقمية في البلاد. تعتبر جنوب إفريقيا، التي تضم مجموعة من السكان الذين يزيد عددهم على 20 مليون شخص في المناطق الريفية وبسبب تميزها بالتضاريس التي يصعب الوصول إليها، موقعا مثاليا للفضاء التلفزيوني الأبيض الذي يستخدم طيف البث التلفزيوني غير المستخدم لتقديم اتصال لاسلكي بعيد المدى. يهدف المشروع إلى إثبات أن فضاء التلفزيون الأبيض هو حل عملي للتواصل الاقتصادي بين الريف وجنوب إفريقيا.

وقال هايون تانغ، الرئيس التنفيذي لشركة ادابتروم: “منذ نشر أول نظام فضاء للتلفزيون الأبيض في إفريقيا، سعت ادابتروم إلى طرق لاستخدام فضاء التلفزيون الأبيض لجلب هذا الارتباط الذي هناك حاجة ماسة إليه عبر إفريقيا. الآن وقد تم السماح باستخدام تقنية فضاء التلفزيون الأبيض في جنوب إفريقيا، يسعدنا للغاية أن نحظى بدعم وكالة التجارة والتنمية الأميركية لهذا المشروع لضمان أن يتم نشر التكنولوجيا الخاصة بنا بتكلفة معقولة ومستدامة من قبل شركائنا المحليين في جنوب إفريقيا”.

فريق المشروع بقيادة ادابتروم هو اتحاد لشركات أميركية وجنوب إفريقية بما في ذلك مايكروسوفت وشركة البيانات الدولية ومشروع إزيزوي. سيتعاون الكونسورتيوم مع الجهة الحاصلة على المنحة، جمعية موفري الوصول اللاسلكي، لنشر ثلاث شبكات فضاء تلفزيون أبيض وتطوير خطة عمل لمساعدة مزودي خدمات الإنترنت ومستثمريهم على فهم الفرص التجارية التي توفرها تقنية فضاء التلفزيون الأبيض والاستفادة منها.

وقال كيفن كونولي، مدير أيرباند إنترناشيونال في مايكروسوفت: “دعم وكالة التجارة والتنمية الأميركية اليوم يثبت ما رأيناه في جنوب إفريقيا والعديد من المواقع الأخرى – فضاء التلفزيون الأبيض هي تقنية قيّمة وهامة لتمكين الاتصال الموثوق به بأسعار معقولة. تعمل مايكروسوفت مع شركات الأجهزة والمعدات مثل ادابتروم وشركاء الاستثمار مثل وكالة التجارة والتنمية الأميركية لتسريع توصيل الارتباط الإنترنتي بملايين الأشخاص حول العالم ممن يفتقرون إلى الوصول إلى الإنترنت، ونحن متحمسون لتحقيق هذا العمل في جنوب إفريقيا اليوم.”

بمجرد إنشاء نموذج أعمال ناجح، يمكن تطوير مشاريع فضاء التلفزيون الأبيض إضافية في جميع أنحاء جنوب إفريقيا وفي مناطق أخرى من جنوب وشرق إفريقيا – مما يجلب استثمارات للارتباط بالإنترنت المطلوبة بصورة ماسة إلى القارة من خلال معالجة قضايا مثل تكلفة البنية التحتية اللازمة للوصول إلى الفقراء في الريف .

حول ادابتروم:

إذ تقود كلا من الابتكارات الفنية والتنظيمية، كانت أدابتروم رائدة في استخدام الطيف التلفزيوني للفضاء الأبيض غير المستخدم مسبقًا. وإذ تأسس من قبل خبراء بارزين في الاتصالات اللاسلكية، يلتزم فريقنا المبدع وذو الخبرة، بتغيير الصناعة اللاسلكية بشكل أساسي وتوفير النطاق العريض بأسعار معقولة عالميا.

لمعرفة المزيد حول حل النطاق العريض اللاسلكي من ادابتروم، يرجى زيارة: http://www.adaptrum.com

حول وكالة التجارة والتنمية الأميركية:

تساعد وكالة التجارة والتنمية الأمريكية الشركات على توفير فرص عمل في الولايات المتحدة من خلال تصدير السلع والخدمات الأميركية لمشاريع التنمية ذات الأولوية في الاقتصادات الناشئة. تقوم وكالة التجارة والتنمية الأميركية بربط الشركات الأميركية بفرص التصدير من خلال تمويل أنشطة إعداد المشروع وبناء الشراكات التي تعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في الدول الشريكة.

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