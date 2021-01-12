‫مشروع “رفوف الكتب الصينية” من “سي آر آر سي” ينشئ مكتبات الثقافة الصينية في أستراليا

ملبورن، أستراليا، 12 يناير/كانون الثاني 2021 /PRNewswire/ — قامت شركة سي آر آر سي المحدودة “CRRC Corporation Limited”‏ (“CRRC”،‏ 1766.HK)، وهي إحدى أكبر شركات معدات النقل بالسكك الحديدية في العالم، بنقل أكثر من 575 كتابًا غير روائي يقدم الصين من جوانب مختلفة إلى ملبورن في أستراليا في ديسمبر/كانون الأول الماضي. يمثل النقل بداية مشروع رفوف الكتب الصينية “China Bookshelf” الخاص بشركة سي آر آر سي، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي بين الصين وأستراليا وإنشاء مجتمع شامل يتمتع بثقة متبادلة.

ينشئ مشروع رفوف الكتب الصينية مكتبات مصغرة مع التركيز على الصين والثقافة الصينية في جميع أنحاء العالم. ستتم مشاركة الكتب لكل من موظفي شركة سي آر آر سي والجمهور العام خارج الصين. سيتم وضع 275 كتابًا من الكتب المنقولة إلى أستراليا هذه المرة في صالة الموظفين في شركة سي آر آر سي تايمز إلكتريك “CRRC Times Electric” في ملبورن، بينما ستكون الكتب 300 الأخرى متاحة للمواطنين المحليين من المكتبة المجتمعية.

أرسل ناشرون صينيون رائدون المجموعة المختارة من الكتب في المشروع، والتي تغطي مجموعة واسعة من عناصر الثقافية الصينية بالإضافة إلى مقدمة عن صناعة النقل بالسكك الحديدية الصينية. ستتيح المكتبة المصغرة للقراء الوصول الشامل إلى الصين القديمة والحديثة، وتمكين ترابط أقوى بين الشعب الصيني والأسترالي بتفاهم متبادل أكثر عمقًا، وذلك من خلال تسليط الضوء على العادات والتقاليد والتاريخ والهندسة المعمارية والجغرافيا والفلسفة والسياسة والحركات الاجتماعية.

ومن جانبه، قال ليو هوالونغ (Liu Hualong)، رئيس شركة سي آر آر سي، “تلتزم شركة سي آر آر سي بخلق ثقافة مؤسسية متنوعة وشاملة. حيث إن ثقافتنا تعتمد على روح التواصل الصريح”.

يعكس مشروع رفوف الكتب الصينية مساعي شركة سي آر آر سي في خلق ثقافة النزاهة والمسؤولية، والقضاء على النزاعات الثقافية من خلال السعي إلى أساس مشترك وتكامل ثقافي مع الموظفين المحليين والمقيمين.

منذ عام 2018، أطلقت الشركة مجموعة من الأنشطة متعددة الثقافات لتعزيز مثل هذه التبادلات في أستراليا، بما في ذلك اليوم المفتوح في مصنع مورويل، والرعاية الرياضية لمباريات كرة السلة المحلية. كما تبحث شركة سي آر آر سي أيضًا عن فرص العمل مع الجامعات الأسترالية في مجال التصنيع والإدارة والبحث العلمي.

وعن طريق المشاركة النشطة مع الشركاء على المستوى المحلي، تسعى شركة سي آر آر سي جاهدة إلى بناء مجتمع من المصالح المشتركة والتنمية المتسقة مع الحكومات المحلية والشركات والمجتمعات المحلية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني سي آر آر سي أو الصفحة الخاصة بالشركة على فيسبوك، أو تويتر، أو انستجرام، أو يوتيوب.

عن شركة سي آر آر سي

سي آر آر سي (شركة سي آر آر سي المحدودة) هي واحدة من أكبر شركات معدات النقل بالسكك الحديدية في العالم، مع عائدات مبيعات سنوية بلغت 229.01 مليار يوان في عام 2019. وقدمت منتجات وخدمات لأكثر من 100 دولة ومنطقة، وأنشأت 15 مركزًا دوليًا للبحث والتطوير. وقد أنشأت شركة سي آر آر سي قواعد تصنيع محلية في الولايات المتحدة، وأستراليا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، وتركيا، والهند، من بين بلدان أخرى. واعتبارًا من عام 2019، احتلت شركة سي آر آر سي المرتبة رقم 359 بين شركات فورتشين 500 (Fortune 500).

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