دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 19 نوفمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – وقع الاختيار على مشروع “المناصرين الأذكياء” ضمن مبادرة تعزيز القيادة الجماعية للشباب (SYLC) في سريلانا باعتباره أحد المبادرات الشعبية العالمية العشرة التي تحصل على جائزة الابتكار في مجال العلاقات المرموقة من تحالف الأمم المتحدة للحضارات ومجموعة BMW، خلال حفل توزيع الجوائز الذي عُقد ليلة أمس في جناح ألمانيا بمعرض إكسبو 2020، على هامش الأسبوع المواضيعي حول التسامح والشمول. اتسمت عملية الاختيار بالتنافس الشديد، حيث تم استلام ما يربو على 1100 طلب من 120 دولة.

يهدف مشروع “المناصرين الأذكياء” إلى تدريب الأفراد ممن يمتلكون الشغف للمشاركة في المناصرة الفعالة لمواجهة الصراعات الشعبية وبناء سريلانكا أفضل. ومن خلال تسهيل عملية بناء السلام عبر منصة رقمية وعملية سرد القصص المرئية، يهدف مشروع “المناصرين الأذكياء” إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يتمثل الهدف الرئيسي في رأب الفجوة بين المجتمعات والسلطات المحلية للتعامل مع هذه الصراعات.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، قال كيشوث نافاريتناراجاه، المؤسس المشارك ومصمم البرامج في مبادرة SYLC “تستكشف مبادرة تعزيز القيادة الجماعية للشباب آليات بناء الثقة والابتكار وضمان الاستدامة لإحداث تغيير دائم. يُنظر إلى الشباب على أنهم مرتكبي العنف. وفي سبيل تغيير وجهة النظر النمطية هذه، فإن نهجنا الجديد للتعامل مع الصراعات الشعبية من خلال المنصات الرقمية يمنح رؤى جديدة حول الشباب”.

تدعم جائزة الابتكار في مجال العلاقات المبادرات الشعبية التي تعزز الحوار والتفاهم بين الثقافات، مما يسهم في بناء السلام والتنوع الثقافي والمزيد من المجتمعات الشاملة. وقد ترأس حفل توزيع الجوائز لهذا العام الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات ووزير خارجية أسبانيا الأسبق، معالي السيد/ ميغيل أنخيل موراتينوس، والسيدة/ إلكا هورستمير، عضو مجلس إدارة مجموعة BMW AG المسؤولة عن الموارد البشرية في مجموعة BMW.

وبالإضافة إلى المنحة المالية، سوف تحصل مبادرة SYLC على دعم في بناء القدرات والإرشاد من تحالف الأمم المتحدة للحضارات ومجموعة BMW وشركة Accenture للمساعدة في تعزيز مشروع “المناصرين الأذكياء” وضمان نموه المستدام. إن هذا النموذج للتعاون بين الأمم المتحدة والقطاع الخاص يخلق أثرًا أكثر عمقًا، حيث يوفر الشركاء خبراتهم لضمان النمو المستدام لكل مشروع يحظى بالدعم.

تعرف أكثر على المشروع:

https://interculturalinnovation.org/smart-advocates-sylc/

الاستفسارات الإعلامية:

– Ms. Milena Pighi، رئيس المسؤولية الاجتماعية للشركة، مجموعة BMW: الهاتف: -66536-382-89-49+؛ البريد الإلكتروني: Milena.PA.Pighi@bmw.de

– Mr. Alessandro Girola، منسق البرامج، تحالف الأمم المتحدة للحضارات: الهاتف: 6217 274 (929) 1+؛ البريد الإلكتروني: alessandrog@unops.org