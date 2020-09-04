‫مستشفيات HCMCT Manipal تؤكد على أحقية الاهتمام بعلاج جميع الأمراض بقدر مساوٍ للاهتمام بعلاج مرض كوفيد-19

يُجري المستشفى ترتيبات نقل المرضى من بغداد إلى نيودلهي لعلاج ذوي الحالات الحرجة

بغداد، العراق 4 سبتمبر 2020 /PRNewswire/ — تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل علاج الأمراض غير ذات الصلة بوباء كوفيد، إلا أن مستشفيات HCMCT Manipal بدلهي قد شرعت في مبادرة لصالح مرضى العراق الذين طال انتظارهم للسفر إلى دلهي لتلقي العلاج هناك. وتقدم المستشفى هذه التسهيلات التي تستند إلى المتابعات والاستفسارات المستمرة من جانب المرضى. كما اتخذت مستشفى Manipal ترتيبات حصرية لاستخدام وسيلة للإسعاف الطائر، وذلك حتى لا يضطر المرضى إلى تأجيل العلاج بسبب هذه الجائحة. تقلع الرحلة الدولية خلال الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر 2020 في طريقها من بغداد إلى نيودلهي.

وفي معرض تعليقه على هذا الموضوع، صرح الدكتور فيدانت كابرا استشاري ورئيس قسم جراحة الأورام بالمستشفى قائلاً: “أدت الجائحة التي يواجهها العالم إلى توقف علاج الأمراض الخطيرة غير ذات الصلة بمرض كوفيد-19، ولذلك قمنا بتشكيل فريق استجابة لوباء كوفيد-19 بهدف مراجعة الوضع المتفاقم وضمان تنفيذ التوجيهات والإرشادات التي تُصدرها الحكومة.”

ومن جانبه صرح الدكتور يوجال كيشور ميشرا رئيس الخدمات العلاجية ورئيس قسم أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية قائلاً: “لقد عمل فريق مكافحة العدوى بفاعلية وجدية في تطبيق أنشطة التعقيم المنتظمة. تخضع معايير الممارسات التفصيلية للاستعداد للعمليات الجراحية -بما في ذلك الجراحات الرئيسة للتعامل مع المرضى المصابين بكوفيد وغيرهم من المرضى- للتحديث المستمر، وهو ما ساعدنا على العمل دون توقف حتى في ظل هذه الجائحة.”

كما صرح الدكتور شايلندرا لالواني استشاري ورئيس قسم زراعة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بقوله: “إن فريقنا من أطباء زراعة الأعضاء يعملون -خلال هذه الجائحة- على طمأنة المرضى، ويحافظون على استعدادهم لتنشيط البنية التحتية القيمة لجراحات زراعة الأعضاء رغم استمرار أزمة كوفيد-19. ولدينا في مستشفيات Manipal غرف نموذجية ذات مستوى عالمي للعمليات الجراحية، بالإضافة إلى فريق جراحي مدعوم بوحدات العناية المركزة المُجهزة جيدًا لضمان تحقيق أفضل النتائج.”

نُبذة عن مستشفيات Manipal:

تُعد مستشفيات Manipal واحدة من كبريات شبكات المستشفيات في الهند، وتقدم خدماتها إلى ما يربو على مليوني مريض سنويًا. وينصب تركيزها على تطوير أطر الرعاية الصحية الثالثية متعددة التخصصات وميسورة التكلفة من خلال ما تقدمه من مجموعة كاملة ومتعددة التخصصات من الخدمات الطبية التي تمتد لتشمل تقديم الرعاية المنزلية. نجحت مستشفيات Manipal في تشغيل وإدارة ما يربو على 5200 سرير من خلال المستشفى الريادي للرعاية الصحية الرباعية الكائن في مدينة بنغالور بالهند، بالإضافة إلى 8 عيادات للرعاية الطبية الثالثية و 7 عيادات للرعاية الثنائية وعيادتين للرعاية الأولية تغطي جميع أنحاء الهند وخارجها. كما تفخر المستشفى بكونها أولى المستشفيات في الهند التي تحصل على اعتماد المعايير الأخلاقية في الأبحاث السريرية الذي تمنحه جمعية اعتماد برامج حماية الأبحاث الإنسانية (AAHRPP). وقد حصلت أيضًا على شهادة من المجلس الوطني لاعتماد مختبرات الفحص والمعايرة “NABL” ومن المجلس الوطني لاعتماد المستشفيات “NABH”، فضلاً عن شهادة المنظمة الدولية للمعايير “أيزو”.

للمزيد من التفاصيل، يُرجى التواصل مع

مانيش باكشي، البريد الإلكتروني:

manish.bakshi@ manipalhospitals.com

، رقم الهاتف: 7014677837-91+

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