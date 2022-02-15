‫مستشفيات يشودا، حيدر أباد، الهند تمنح فرصة جديدة في الحياة للاعب كرة قدم يبلغ من العمر 31 عامًا من أوغندا من خلال جهاز مساعدة البطين الأيسر “L-VAD”

حيدر أباد، الهند15 فبراير / شباط 2022/PRNewswire/ — نجح فريق أجهزة المساعدة الميكانيكية بقسم أمراض القلب، والقلب والصدر، والقلب والرئة مستشفيات يشودا ، في حيدر أباد، بدولة الهند، في تنفيذ أحدث خط دفع لزرع جهاز قلب صناعي “JARVIK” بعد الأذن (خلف الأذن) لمريضة من أوغندا تبلغ من العمر عامًا 31. كان السيد: أوكوارا جوزيف، وهو لاعب كرة محترف قد شعر بألم في الصدر أثناء لعب كرة القدم بتاريخ 21 أبريل في أوغندا.

بعد أن تم تشخيص حالته بأنه مصاب بمرض الشريان التاجي بالإضافة إلى ضعفٍ حادٍ في البطين الأيسر، مما تتطلب دخوله المستشفى مررًا وتكررًا في أوغندا، إلى جانب شكاوى من ضيق التنفس وتورم الأطراف السفلية وانتفاخ البطن. جاء تشخيصه في نهاية المطاف بأنه مصاب باعتلال عضلة القلبية الإقفاري، واتخذ قراره بالسفر إلى دولة الهند لتلقي مزيد من العلاج في شهر نوفمبر، وق دخل مستشفيات يشودا في 13من ديسمبر بسبب تفاقم أعراض قصور القلب.

تولى فريق يضم تخصصات متعددة من أطباء أقسام أمراض القلب، وجهاز القلب والصدر، وجهاز المساعدة الميكانيكية للقلب والرئة، تقييم المريض بدقة، مع التخطيط لزراعة جهاز مساعدة البطين الأيسر كعلاج نهائي. تم تقديم أحدث طرق العلاج وأكثرها تقدمًا (القلب الصناعىي من سلسلة 2000)”JARVIK 2000 SERIES” في مستشفيات يشودا في ظل وجود أحدث المرافق وأحدث المعدات المتطورة. خضع السيد: أوكوارا جوزيف للعملية الجراحية بنجاح في 24 من ديسمبر 2021، والتي منحنه فرصة جديدة في الحياة وخرج من مستشفى يشودا بحيدر أباد، بالهند بتاريخ 28من يناير 2022.

يُعد القلب الصناعىي من سلسلة 2000 “JARVIK 2000 SERIES” جهاز متقدم كما أنه أحدث جهاز لمساعدة البطين الأيسر “LVAD” حيث يعمل كعلاج نهائي لمرضى قصور القلب المتقدم، مما يمنح هؤلاء المرضى الذين يعانون من قصور القلب في مراحل متقدمة فرصة جديدة في الحياة. كما أضاف مدير مستشفيات يشودا- الدكتور بافان جوروكانتي “يوجد في مستشفيات يشودا، بحيدر أباد، أحد أفضل فرق زراعة القلب، والقلب والرئة، في العالم فضلاً عن البنية التحتية التي توفر أفضل الخدمات في فئتها، وكذلك أحدث وأفضل التقنيات والرواد في أداء العمليات المُعقدة”.

نبذة عن مستشفيات يشودا

برزت مستشفيات يشودا كوجهة مفضلة للسفر ذا القيمة الطبية للمرضى في شتى أنحاء العالم، حيث تعالج آلاف المرضى من أكثر من 40 دولة. كما تقدم المجموعة رعاية صحية عالية الجودة على مدار 3 عقود تقريبًا في كل تخصص رئيسي وتخصص فرعي من الطب والجراحة. وتعمل حاليًا من خلال 3 مستشفيات مُستقلة بسعة 2400 سريرًا، ومن المُتوقع دخول مستشفى رابع ليكون أحد أكبر المرافق الطبية في الهند وذلك بسعة 2000 سريرًا.