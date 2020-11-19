‫مستشفى برارام 9 تحصل على شهادة مطابقة (كوفيد-19) من GHA من أجل السفر العلاجي

ويست بالم بيتش، فلوريدا، 19 نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — حصلت مستشفى برارام 9‏ (https://www.praram9.com/) -وهي منشأة حديثة تقع في بانكوك، بتايلاندا- على شهادة مطابقة الإرشادات التوجيهية لكوفيد–19 لبرامج السفر العلاجيمن الاعتماد الدولي للرعاية الصحية.

أصدر برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) لخدمات السفر العلاجي الإرشادات التوجيهية لكوفيد–19 في وقت سابق من هذا العام لمساعدة المنظمات في صناعات السياحة العلاجية والصحية التي تسعى إلى التخفيف من مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للمرضى المسافرين المحليين والدوليين ومرافقيهم. إن الإرشادات التوجيهية فريدة من نوعها من حيث أنها تُركِّز على سلسلة الرعاية بأكملها، بما في ذلك التفاعلات مع منظمة الرعاية الصحية والفنادق والنقل البري.

ووفقًا للدكتورة بيارات سومريتبراديت، مساعد مدير مستشفى برارام 9، من مركز الجودة الشاملة، “أعطت عملية التحضير لشهادة المطابقة مع الإرشادات التوجيهية لكوفيد-19 من GHA لفريقنا فرصة كبيرة للتقييم الذاتي وتحديد الثغرات اللازمة للتحسين للتخفيف من مخاطر كوفيد-19 على سفر المرضى. وأؤمن بأن هذه الشهادة عملية للغاية وتُفيد حقًا كلاً من عملائنا من حيث السلامة والراحة، وكذلك مستشفانا من حيث السلامة وتحسين العمليات. وتلتزم مستشفى برارام 9 بالسعي المستمر لمبادرات تحسين الجودة التي تفيد صحة وصالح مرضانا وموظفينا”.

إن شهادة المطابقة بالنسبة للمستشفيات ومراكز جراحات اليوم الواحد، هي شهادة مدتها ثلاث سنوات مع مراجعات سنوية، وتشير إلى المسافرين للعلاج، والمُحِيلين، وغيرهم من الجهات الدافعة بأن المنظمة قد نفذت التوصيات الواردة في الإرشادات التوجيهية كاستراتيجية استباقية للتخفيف من المخاطر لضمان سلامة المريض وصالحه خلال وبعد كوفيد-19. جزء لا يتجزأ من عملية منح الشهادة هو تدريب على الإنترنت للموظفين من أجل مؤالفة أنفسهم على الإرشادات التوجيهية وعملية منح الشهادة.

ووفقًا لـ كارين تيمونز، الرئيس التنفيذي للاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA)، “تُساعِد شهادة مطابقة كوفيد-19 على زيادة ثقة المريض في المؤسسة من خلال إثبات أن برنامج السفر الطبي قد نفذ البروتوكولات التشغيلية والممارسات والإجراءات التي خضعت لمراجعة خارجية وتعكس أفضل الممارسات الدولية المُصمَّمة للحفاظ على سلامة المرضى المسافرين. ونهنئ مستشفى برارام 9 على حصولها على شهادة المطابقة من GHA، وعلى تركيزها القوي على سلامة المريض وتجربته”.

إن برنامج الاعتماد الدولي للرعاية الصحية (GHA) الخاص بكوفيد-19 من أجل الإرشادات التوجيهية لخدمات السفر العلاجي هو برنامج مجاني، وشهادة المطابقة هي عملية يتم إنجازها افتراضيًا وفي خلال مدة قصيرة نسبيًا.

حول GHA

تأسس الاعتماد الدولي للرعاية الصحية لخدمات السفر العلاجي في عام 2016، وهو الهيئة الوحيدة المعتمدة التي تُركِّز فقط على خدمات السفر العلاجي. وقد تم تطوير المعايير القياسية الدولية لـ GHA والأعراف المهنية للسفر العلاجي بالتشاور مع خبراء عالميين بارزين في الصناعة، بما في ذلك مقدمي الخدمات وشركات التأمين وأرباب العمل الملتزمين بوضع أفضل الممارسات في السياحة العلاجية والسياحة الصحية، والتي تدعم مقدمي الرعاية الصحية في التحقق من الجودة وتجربة المريض، والرؤية المتزايدة، وتنفيذ نموذج أعمال مستدام لمقدمي الخدمات على طول سلسلة الرعاية أثناء السفر العلاجي بأكملها. كما حصلت GHA على اعتماد اتحاد التقييم الخارجي للجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (IEEA) من ISQua في عام 2019.

قم بزيارة: https://globalhealthcareaccred itation.com/

حول مستشفى برارام 9

تم إنشاء مستشفى برارام 9 في الأصل من قِبل مجموعة من الأطباء المحترفين والمتخصصين من جميع المجالات الطبية. وقد تم إنشاء المستشفى بهدف تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية الموثوقة بأعلى معايير الجودة. واليوم، يوجد أكثر من 300 طبيب محترف يقدمون مجموعة شاملة من الممارسات الطبية المتخصصة. كما حصلت المستشفى على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية (JCI)، مما يعكس التزامها بالتحسين المستمر ويضعها على قدم المساواة مع بعض المنشآت الأكثر احترامًا في العالم. ومنذ افتتاحها لأول مرة في 19 يوليو 1992، حققت مستشفى برارام 9 اعترافًا دوليًا متميزًا، مما رفع من مكانتها إلى مستوى رائد في التكنولوجيا الطبية.

قم بزيارة: https://www.praram9.com/