تحدت مسابقة روكا الدولية السريعة 75 موهبة شابة من أرجاء البلاد المختلفة لتصميم مغسلة بصنبور وتقليد عملية تنظيف الأسنان فيها بصورة كاملة.

وفاز بالجائزة الأولى في المسابقة فريق “ستون تيك” المؤلف من وحيد الدين المصري وراما الريس.

دبي، 1 كانون الأول/ديسمبر 2021 / PRNewswire/ – يوم 6 تشرين الثاني/نوفمبر، نظمت شركة روكا نسختها الخامسة من مسابقتها لليوم الواحد للتصميم </47 في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تم تحدي أكثر من 70 مشاركًا للتوصل إلى أفكار مبتكرة لمساحة الحمام بعد تقديم موجز للمتسابقين في بداية اليوم. أقيمت المسابقة في الموقع كجزء من معرض إكسبو دبي 2020 في الجناح الإسباني في المعرض.

تم تكليف المشاركين بتصميم حوض غسيل به صنبور لتنظيف الأسنان. وفي سباق مع الزمن، كان عليهم إعداد عرض يطابق هذه المتطلبات في 8 ساعات فقط، قبل تحميله على موقع المسابقة على الإنترنت.

تم تقييم المشاريع من قبل لجنة تحكيم تتألف من محترفين مشهورين من عالم التصميم والهندسة المعمارية وهم: كريستينا زانيك، مؤسسة ومالكة شركة كريستينا زانيك للاستشارات التصميمية؛ بروديبتو غوش، مدير شركة سي آر تي كي أل الشرق الأوسط، ليلى عبد الرحيم، مديرة التصميم – هيلتون الشرق الأوسط وتركيا، ولوك سيزينز، المدير الإقليمي لمجموعة روكا الشرق الأوسط.

بعد مراجعة جميع المشاركات، قررت لجنة التحكيم اختيار فريق “ستون تيك” كفائز في مسابقة روكا لليوم الواحد للتصميم 2021، ومنحته الجائزة الأولى كما منحته 6000 درهم إماراتي. أشادت لجنة التحكيم بالمشروع لنهجه المتطور، والاستخدام الرائع للمواد والابتكار، حيث تميز المشروع بتصميم مستدام بلوحة لمس، ومكان للصابون على اليسار والماء الرشاش. جاءت الفكرة منوليد الدين المصري ، الحاصل على درجة الماجستير في مجال التصميم المستدام للبيئة المبنية من الجامعة البريطانية والرئيس التنفيذي لشركة الليوان للاستشارات الهندسية في الشارقة، وراما الريس الحاصلة على شهادة في الهندسة المعمارية من جامعة عجمان، وهي تعمل حاليا في شركة الليوان للاستشارات الهندسية.

الجائزة الثانية، التي قيمتها 4000 درهم إماراتي مُنحت لـ فريق “ماي توثي بيسن” المؤلف من شيخة العزيزي، المهندسة المعمارية ومصممة الغرافيك الإماراتية وخريجة جامعة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت مكتب الهندسة المعمارية المعاصرة واسمه “ماي ديزاين ستوديو”. اختارت لجنة التحكيم هذا المشروع بسبب تكامله، من جوانب مثل التفكير، والنهج المستدام، وجماليات التصميم الحديث فيه.

مشروع “أمواج” الذي قدمه عادل فيصل و ومحمد بكر، وهما في سنتهما الثالثة </249للحصول على درجة البكالوريوس في التصميم من أكاديمية مانيبال للتعليم العالي، فاز بالجائزة الثالثةوقيمتها 2000 درهم إماراتي. وفي اختيارها هذا المشروع سلطت لجنة التحكيم الضوء على هذا المشروع باعتباره امتثالًا مثاليًا لـموجز التصميم. يجمع تصميم هذا المشروع بين الصنبور والحوض في شكل سائل واحد، وهو تصميم فعال ومريح. إضافة إلى ذلك، فإن تصميم الصنبور بنظام التغشية الخاص به يعتبر تصميما مبتكرا. بالنسبة لهيئة المحلفين، بدا هذا وكأنه منتج يمكن أن يلائم احتياجات المستخدمين.

وإذ تنظمه شركة روكا، وهي شركة رائدة في إنتاج وتصميم وتوزيع المنتجات لمساحة الحمام، تدعو مسابقة روكا لليوم الواحد للتصميم الطلاب والمصممين المحترفين والمهندسين المعماريين الذين تقل أعمارهم عن 30 عامًا لتصميم حلول جديدة لمساحة الحمام في يوم واحد فقط يمكن أن تساهم في مستقبل أكثر استدامة ووعيًا. تتماشى المسابقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تعتبر ضرورية لأي مشروع تصميم اليوم.

تعكس المسابقة التزام روكا بالموهبة والابتكار والاستدامة، بهدف تعزيز دور التصميم في الجهود المبذولة لمواجهة تحديات عالمنا الحالية، مثل حالة الطوارئ المناخية والواقع الاجتماعي الجديد في جميع أنحاء العالم. بعد إصدارها الناجح في العام 2019، أتيحت للمشاركين فرصة المشاركة في الموقع مرة أخرى في إكسبو دبي 2020. مرة أخرى، ستستمر المسابقة في تحقيق هدفها المتمثل في إبراز المواهب الشابة وتعزيز الوصول إلى الفرص المهنية والحكام المشهورين.

نشأت مسابقة “تحدي روكا لتصميم اليوم الواحد” في إسبانيا عام 2012، وتوسعت بسرعة في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن الوباء قد أثر على نُسَخ 2020، مع الاضطرار إلى إلغاء معظمها، فقد تم بالفعل تأكيد مسابقات 2021 في 10 دول: البرتغال وبولندا وروسيا والأرجنتين وبلغاريا وماليزيا والصين وعُمان والإمارات العربية المتحدة وإسبانيا. في البلدان التي لم يكن ممكنا فيها إقامة المسابقة في حدث حي، تم تنظيم المسابقة افتراضيًا.

لمزيد من المعلومات حول إصدارات هذا العام من المسابقة والفائزين فيها، يرجى زيارة موقع المسابقة . حظيت النسخة الخامسة من مسابقة </316روكا لليوم الواحد للتصميم بدعم جناح إسبانيا في إكسبو دبي 2020.

حول شركة روكا

روكا هي شركة مكرسة لتصميم وإنتاج وتسويق منتجات الحمامات للهندسة المعمارية، والبناء، والتصميم الداخلي. وقد تأسست عام 1917، وهي تجمع بين التقاليد والمعرفة والشغف بالابتكار واحترام البيئة، بهدف تلبية احتياجات الناس والمساهمة في تحسين رفاهية المجتمع.

ومع وجود الاستدامة في جميع عمليات الإنتاج ومع الالتزام بالمساعدة على الحفاظ على كوكب أفضل للأجيال القادمة، فقد طبقت روكا هذه الفلسفة في 170 دولة تعمل فيها وفي 84 مصنعًا، وتنقلها يوميًا إلى أكثر من 24000 موظف.

وهي شركة عائلية والشركة الرائدة في السوق في أوروبا وأميركا اللاتينية والهند وروسيا. كما أن لها حضورًا قويًا في الصين وبقية آسيا والشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا. ونتيجة لذلك، فهي رائدة على مستوى العالم في أعمالها.

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