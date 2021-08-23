‫مسابقة “القائمة المستحيلة” بحصول 14 فائزا على مبلغ 50,000 درهما إماراتيا HiDubai.com تختتم منصة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أغسطس 2021/ بي آر نيوز واير/- اختتمت منصة HiDubai.com احدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة و المتوسطة باقتصادية دبي، مسابقة “القائمة المستحيلة” من خلال منح 14 جائزة نقدية بقيمة 50,000 درهم.

اقيم حفل توزيع الجوائز بحضور السيد/ يوسف الشيباني – مدير قسم السحوبات بقطاع الرقابة التجارية و حماية المستهلك، باقتصادية دبي.

بدأت مسابقة “القائمة المستحيلة” في الثامن عشر من أبريل 2021 وكانت مفتوحة للمقيمين في دبي وزوارها على حد سواء، حيث كان على المستخدمين وضع قائمة مفضلة بتصنيفات وانشطة تروق لهم على منصة HiDubai ومشاركتها على المنصات الاجتماعية للحصول على متابعين لتوسعة انتشارها رقميا.

وصرح سعادة / عبد الباسط الجناحي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة تجوري كوم الشركة المالكة لمنصة HiDubai.com قائلا تعد دبي هي المدينة الأولى في العالم التي تدرج جميع الشركات التجارية على منصة رقمية موحدة توفر لها حضورا رقميا مجانيا. وقد حققت المسابقة الفائدة لعدد 11,871 شركة مسجلة في امارة دبي، مما زاد من انتشارها ونموها من خلال المنصة التي سهلت بدورها وصول المستخدمين إلى تلك الشركات.

و جذبت مسابقة “القائمة المستحيلة” 1,826 مشاركا أدرجوا مواقعهم المفضلة في جميع أنحاء دبي، وحصلوا على إجمالي 92,542 متابع، وقد وصل اجمالي عدد مستخدمي المنصة الى 1.06 مليون مستخدم .

فاز بالجائزة الاولى السيد / عرفان هزاري و حصل على مبلغ 15,000 درهم عن قائمته التي ضمت 22,687 متابع. وقال كان من المستحيل حقًا اختيار بعض الشركات التجارية من بين العديد من الأسماء، وشكرمنصة HiDubai على اتاحة فرصة المشاركة في المسابقة

وجاءت مايرل جونزالس في المرتبة الثانية في المسابقة و حصلت على 10,000 درهم ، و وزعت باقي الجوائز على 12 فائزبقيمة 5,000 درهم و 2,000 درهم و 1,000.

نبذة عن HiDubai.com

تُعد HiDubai منصة اكتشاف الأعمال الأولى في المنطقة، والتي تهدف إلى توفير حضور رقمي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى في دبي. تضع المنصة قوائم بالمعلومات تجارية الدقيقة لأكثر من 153,000 شركة من دبي لمساعدة مستخدمي الأعمال التجارية بين الشركة والعميل (B2C) والأعمال التجارية بين المؤسسات التجارية (B2B) على اكتشاف تلك الشركات والتفاعل معها. نتج عن المنصة وجود 3.04 مليون عميل مُحتمل للشركات في دبي خلال فترة 36 شهرًا الماضية عبر الهاتف والبريد الإلكتروني وبرنامج واتس آب ومن خلال توجيه المستخدمين إلى المواقع الإلكترونية للشركات. تستقبل المنصة أكثر من مليون زيارة شهريًا من 138 دولة. تفضل بزيارة hidubai.com، وتابع Officialhidubai على إنستجرام، وتويتر، وفيسبوك، وتيك توك.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1597336/HiDubai_First_ Prize.jpg

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