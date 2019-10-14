‫مركز دبي للسلع المتعددة يحصد جائزة “أفضل منطقة حرة في العالم” للسنة الخامسة على التوالي

مجلة “إف دي آي” الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز تصنف مركز دبي للسلع المتعددة كأفضل منطقة حرة في العالم

المركز حصدَ 7 جوائز إجمالاً، بجانب تقدير رسمي لدعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والدولي

انضمت 1,868 شركة جديدة خلال العام 2018

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https://www.multivu.com/players/uk/8626951-dmcc-awarded-global-free-zone-of-the-year/

ونال المركز من مجلة “إف دي آي” جائزة “القيادة الفكرية” تكريماً لتقريره بعنوان “مستقبل التجارة” و”سلسلة المعرفة من مركز دبي للسلع المتعددة” واستراتيجيته للمشاركة الدولية، وجائزة “شعار التسويق” تقديراً لشعاره المتميز “وُجد من أجل التجارة” وجائزة “التوسعات” تقديراً لقيام عدد من الشركات المسجلة فيه بتوسيع عملياتها داخل المنطقة الحرة.

قال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: “لقد عملنا في مركز دبي للسلع المتعددة دون كلل خلال السنوات الماضية لبناء سوق يزيل الحواجز ويحرر التجارة ويسهل على الشركات مزاولة الأعمال. ووضعنا مصلحة العملاء في طليعة أولوياتنا، واليوم نفتخر بمساعدتنا لأكثر من 16 ألف شركة على تطوير وتنمية أعمالها. ويشكل اختيارنا بشكل رسمي كأفضل منطقة حرة في العالم إنجازاً رائعاً يؤكد نجاح استراتيجيتنا. وسنحرص مستقبلاً على مواصلة تطوير وتعزيز المنظومة التجارية المتكاملة التي أسسناها ونواصل توفيرها لجميع الشركات الطموحة المسجلة لدينا”.

تم ترشيح 85 منطقة حرة عالمية في مسابقة 2019، وجرى تصنيف وتقييم بناء على مجموعة شاملة من المعايير.

قالت كورتني فينجار، رئيس تحرير مجلة “إف دي آي” الصادرة عن صحيفة فاينانشال تايمز: “تعكس الإنجازات المتواصلة لمركز دبي للسلع المتعددة ونجاحه في تصنيفنا السنوي المنهج الديناميكي والمبتكر والرؤية الطموحة التي يتبناها المركز والتي مكنته من مواصلة مسيرة النجاح القوية في ظل المنافسة المتنامية. وفي هذه المناسبة نود أن نشيد بجهود المركز ونهنئ إدارته على هذا الإنجاز”.

أستقطب المنطقة الحرة للمركز أكثر من 1800 عضواً خلال العام 2018، وحوالي 1000 شركة جديدة خلال النصف الأول من 2019، محققاً معدل نمو سنوي ما يقرب من 30% خلال الأعوام العشرة الماضية. وجلبت المركز استثمارات أجنبية مباشرة إلى دبي من خلال منح الشركات إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية.

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