‫مركز بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر انترناشونال من مِراس يستضيف الدكتور أندرو أوردون بين 2 و9 سبتمبر المقبل

يشتهر الدكتور أندرو أوردون، هو جراح تجميلي حاصل على شهادتي بورد ومتخصص بجراحة الوجه، بكونه من أفضل أخصائيي الجراحة التجميلية في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا. ويبرع الدكتور أوردون في عمليات التجميل الدقيقة، مثل تجميل الأنف وشد الوجه والشفتين والعمليات التصحيحية، علاوة على تكبير وشدّ وتصغير الصدر، وعمليات نحت الجسم وما إلى ذلك. وأجرى الدكتور أوردون عمليات تجميل لأشهر نجوم هوليوود، وظهر ضمن العديد من البرامج التلفزيونية العالمية وقنوات الأخبار.

الدكتور أوردون يزور مركز بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر انترناشونال من مِراس في فاليانت كلينيك بين 2 و9 سبتمبر المقبل

شارك الدكتور أندرو أوردون في تقديم البرنامج الحواري الشهير ’ذا دكتورز‘ الحائز على جائزة إيمي. وحظي أوردون على مدى العقود الثلاثة الأخيرة بشهرة عالمية في مجال جراحة التجميل والجراحة الترميمية في بيفرلي هيلز ورانشو ميراج بكاليفورنيا، وفي مدينة نيويورك سابقاً. وصنفته شركة ’كاسل-كونلي‘ باستمرار كأحد أفضل الأطباء، وهو أستاذ مشارك في طب الجراحة التجميلية ومدير مشارك لبرنامج زمالة الجراحة التجميلية في كلية كيك للطب بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، وعضو في مجلس إدارة جمعية لوس أنجلوس لجراحي التجميل.

وظهر الدكتور أوردون في العديد من البرامج التلفزيونية، بما فيها برنامج دكتور فيل ورايتشل راي و’إنترتينمنت تونايت‘ و’بي بي سي نيوز‘ و’سي إن إن‘ و’إن بي سي نيوز‘ و’فوكس نيوز‘ و’إيه بي سي نيوز‘. كما نشرت جهات بارزة مثل مجلة ’ألور جلامور‘ وصحيفة ’يو إس إيه توداي‘ آراءً وتصريحات هامة له، وله العديد من المؤلفات والمقالات.

وتعتبر مساهمة أوردون في تأسيس جمعية ’سرجيكال فريندز فاونديشن‘ (www.SurgicalFriends.org) بصفة عضو أساسي من أبرز إنجازاته. وتضم هذه الجمعية عدداً من الأطباء الذين يقومون بإجراء عمليات تجميلية ترميمية لأشخاص غير قادرين على تحمل تكلفة العلاج من داخل الولايات المتحدة وخارجها.

ويعتبر مركز ’بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر انترناشونال‘ من “مِراس”، مركزاً عالمي المستوى تقوده مجموعة من أشهر أطباء التجميل في العالم، ويقدم لعملائه أحدث تقنيات التجميل المتبعة في هوليوود (والتي تركز على العلاجات الباضعة وغير الباضعة). ويضم المركز 25 طبيباً من أشهر الجراحين في العالم، ومن ضمنهم الدكتور ديفيد ماتلوك والدكتور أندرو أوردون والدكتور بِن تالي والدكتور روبرت مور.

ويقع مركز ’بيفرلي هيلز صن ست سيرجري سنتر انترناشونال‘ في عيادة ’فاليانت كلينيك‘ المتميزة والمتعددة التخصصات من “مِراس” في ’سيتي ووك‘.

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