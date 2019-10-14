‫مركز بيانات نيكسوم NSA7146 الحل الذكي المثبت المفضل لشبكة توصيل السحابة المرئية

تايبي، تايوان، 14 تشرين الأول/أكتوبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — يسر شركة نيكسوم أن تعلن أن جهازها لمركز البيانات NSA 7146 هو الآن حل مثبت ذكي لشبكة توصيل المرئية (CDN)، بالإضافة إلى حلها الأحدث الذكي NFVI. هذه التقنية القابلة للتوسع توفر الوقت والتكلفة مع توفير إنتاجية قصوى وكمون ثابت، فضلا عن استهلاك طاقة أخفض.

كحل ذكي مفضل لشبكة السحاب المرئية، يضمن NSA 7146 ثقة CommSPs في توفير خدمات شبكة التوصيل السحابية المرئية من الجيل التالي عالية الأداء وذات الجدوى الاقتصادية. يستخدم NSA7146 تصميمًا محسنًا للأجهزة، استنادًا إلى معالج الجيل التالي من Intel® Xeon® Gold، والذي يشتمل على أطر عمل التخزين المؤقت لشبكات توصيل السحاب المرئية مفتوحة المصدر الأكثر شيوعًا، مثل NGINX وخادم أباتشي. وهو يتضمن مكتبات الوسائط مفتوحة المصدر مثل FFmpeg، و Media Service Studio، و Scalable Video Technology للحصول على أداء متفوق لترميز الوسائط في معالجة HTTP HTTP / HTTP، وتحويل الفيديو، وتوزيع الفيديو.

نظرًا لأن العملاء يطلبون محتوى ثابتًا في الوقت الفعلي، فإن NSA 7146 يستخدم أيضًا تقنيات Intel®، بما في ذلك محولات شبكة عائلة SSD Data Center و QAT و Ethernet 700 Series، بالإضافة إلى وصول ذاكرة غير متجانس متوازن، لضمان أن خوادم شبكة توصيل السحابة الذكية لديها إنتاجية عالية وزمن كمون منخفض. تم تحسين هذا الحل من أجل البث المباشر وتطبيقات الترميز المباشر و VOD، مما يتيح للعملاء أداء مجموعة متنوعة من المهام دون عناء.

ووفقًا لألان تشيو، نائب رئيس وحدة التصميم والشبكات التابعة للمجموعة “تشير التقارير إلى أنه بحلول العام 2024، سوف يمثل الفيديو حوالي 74٪ من حركة مرور البيانات عبر الهاتف المحمول. ومع تطوير شبكات الـ 5 جي، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة الطلب على نشر شبكة توصيل السحاب المرئية من أجل توفير خدمة فيديو أفضل مع زمن كمون منخفض. وقد أطلقت نيكسوم NSA7146، وهو حل مثبت Intel® Select for vCDN، لمساعدة العملاء على إنشاء بنية تحتية لشبكة توصيل السحابة المرئية في عالم الـ 5 جي.”

نبذة عن شركة نيكسوم

تأسست نيكسوم في العام 1992، ويقع مقرها في تايبي. وإذ تتضمن العديد من القدرات المتنوعة، تدير نيكسوم ست مجموعات أعمال عالمية، بما في ذلك وحدة الشبكات والاتصالات، التي تركز على تقنية حوسبة الأداء العالي والشبكات، وهي ملتزمة بمساعدة العملاء على بناء هياكل الشبكات. منصة تطبيق NCS هي منصة واسعة القبول في شبكات توصيل السحاب المرئية ويو تي أم، وCyber Security Appliance، وموازن الحمولة والراوتر وأس دي وان وغيرها من تطبيقات الشبكة.