‫مراجعة مركزة لـ قمة أس بلوك دبي 2.0

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 أيلول/سبتمبر، 2019 / بي آر نيوزواير / — من المقرر عقد “قمة أس بلوك دبي 2.0” في ساحة مهرجانات دبي يوم 20 أيلول/سبتمبر. ومن المتوقع أن تجتذب القمة، التي ستركز على تقنية بلوكتشين، 3,500 مشارك. وتمثل القمة التحديث الكامل لتوافق أس بلوك وبيئتها العالمية.

محفظة إنترستيلار تدخل عصر 2.0

مع زيادة الاهتمام العام بتقنية بلوكتشين والعملات المشفرة، تغتنم أس بلوك هذه الفرصة لتقديم إجماع عالمي بسرعة. بعد 3 أشهر من طرحها في السوق، أصبحت محفظة إنستيلار Interstellar جاهزة الآن للترقية الرئيسية الثانية، التي تسير نحو عصر 2.0.

أس بلوك على استعداد للترحيب بمجتمع محكوم ذاتيا، مما يجعل الوظائف الأساسية المتعددة متاحة عبر الإنترنت، بما في ذلك المسارات الرئيسية الستة – محفظة أتش دي متقاطعة السلسلة، وتداول الأسهم، وخطة فلاش، ونظام S Pay، و MasterNodes، ودردشة wormhole..

ستجمع القمة بين خبراء الاستثمار العالميين في مجال العملات المشفرة، في محاولة للحصول على إجماع المجتمع العالمي، وتركز على وسائل الإعلام ذات القيمة السائدة لتشهد إصدار الخطة الاستراتيجية الجديدة بالكامل لـ أس بلوك.

الوظائف الأساسية لمحفظة إنترستيلار 2.0 على الإنترنت

محفظة أتش دي متقاطعة السلسلة

وظائف محفظة أتش دي المتقاطعة السلسلة هي على النحو التالي:

إنشاء محفظة لامركزية، ووضع رمز سري، ذاكري النسخ الاحتياطي

استيراد محفظة من خلال ذاكري

عرض تفاصيل الأصول وسجلات المعاملات

عرض المعلومات على مختلف أحجام العملات المشفرة، إجمالي تحويل الأصول

يمكن تكوين الأصول (* علامة) للاختباء من واجهة التفاعل

2. زيادة أنواع الرموز بما في ذلك الرموز التجارية

مع هذا، أس بلوك قادرة على الجمع بين المستخدمين / مستخدمي العملات المشفرة / العائد على الاستثمار في جميع البورصات الرئيسية مع المجتمع الأكبر، مجمعة جميع المعاملات.

3. يمكن استبدال أس بي أو إلى بيتكوين، إيثيروم، يو أس دي تي (إي آر سي 20) زيادة التقرير الكمي لإنترستيلار

عرض التحويل الكمي الائتماني لإنترستيلار، الدخل الكمي، إحصاءات السجل الكمي وغيرها من المعلومات، معلومات السجل الكمي SROBOT

بناء عقدة MasterNodes

تم تطوير تقنية منجم MasterNodes بالكامل والتي سيتم إطلاقها قريبًا، من المتوقع أن يتجاوز مستوى المكافآت الحالي في إنترستيلار.

6. مشروع لايتننغ: تم الانتهاء من تأجير دي بي يو

ستصبح DPU بمثابة منصة للمستخدمين لتشارك وتبادل المعلومات.

7. قناة تطبيق بطاقة أس من S PAY

في هذه القمة، ستعلن أس بلوك عن قناة تطبيق بطاقة S PAY – S. يمكن للمشاركين في القمة التقدم بطلب للحصول على بطاقة S PAY – S واستلام البطاقة على الفور. سيتم إطلاق S Pos و S ATM في تشرين الأول/أكتوبر القادم.

مؤسسة أس بلوك المحدودة

جنيفر بياليك

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