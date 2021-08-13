‫مدرسة اكس سي ام جي الفنية تتعاون مع مؤسسات ألمانية لإطلاق برنامج “Blue Sea Elite” لتدريب شباب الفنيين

سيمهد التعاون مع مركز اتش دبليو كيه إرفورت للتدريب المهني وغرفة الصناعة والتجارة في إرفورت الطريق لتعزيز التطوير عالي الجودة للتعليم المهني في الصين

شوزهو، الصين، 13 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — تتعاون مدرسة اكس سي ام جي الفنية، وهي المدرسة الفنية المهنية التابعة لشركة اكس سي ام جي الرائدة في مجال تصنيع آلات البناء (000425.SZ)، مع مركز اتش دبليو كيع إرفورت ااتدريب المهني وغرفة الصناعة والتجارة في إرفورت بألمانيا لإطلاق برنامج “Blue Sea Elite” لتدريب شباب الفنيين (“البرنامج”)، والذي سيوفر تدريبًا ومنظورًا دوليًا لما يقرب من 200 فني وميكانيكي مؤهل للالتحاق بشركة اكس سي ام جي سنويًا.

وقد صرح فينج يوهونج، مدير مدرسة اكس سي ام جي الفنية قائلًا: “وفقًا للمعايير الألمانية في تعليم فنيين آلات البناء، سيؤسس البرنامج نظامًا متكاملًا لتدريب المواهب ليشمل شهادة التدريب المهني، وتقارب المناهج الدراسية، ونموذج التدريس، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والتقييم/ التقدير لتعزيز التحسين المستمر لتنمية المواهب لتوفير مواهب احتياطية لاستراتيجية التنمية العالمية الرئيسية لمدرسة اكس سي ام جي”.

باستخدام نظام التعليم المهني الألماني المزدوج كمقياس معياري، تطبق مدرسة اكس سي ام جي الفنية منهج تعليمي ونظام إصلاح تدريسي متكامل في مجالات المناهج الدراسية والتخطيط الدراسي وأعضاء هيئة التدريس والمواد التعليمية والوقت والتقييم، بهدف تحقيق تكامل المدرسة مع المؤسسة وكذلك الإنتاج مع التعليم. ويهدف البرنامج إلى فتح صفحة جديدة في مدرسة اكس سي ام جي الفنية في تدريب الميكانيكيين الصناعيين ذوي المهارات العالية والمبتكرين ومتعددي التخصصات من منظور دولي.

وانطلاقًا من الاتجاه التكنولوجي نحو البناء الذكي، بدأت اكس سي ام جي في التركيز على تنمية المواهب الفنية الماهرة التي لديها خلفية عن تطبيقات الإنترنت منذ بداية عام 2021، ومنحت الدفعة الأولى للصين شهادات الصفوف 1+X الخاصة بمجال الإنترنت الصناعي.

تتضمن الشهادة 1+X شهادة دراسية واحدة وشهادات مهارات مهنية متعددة، بما في ذلك نشر معدات جمع البيانات الصناعية وربطها، وجمع بيانات الموقع الصناعي والتخزين السحابي، وتطبيقات نمذجة خوارزمية المنصة السحابية، وتطبيقات حوسبة حافة البيانات الصناعية، وتطوير التطبيقات الصناعية وإصدارها، وغيرها.

وأوضح فينج بقوله: “يدمج نموذج التدريس القائم على ‘النظرية + الممارسة’ التدريب على المهارات المهنية مع موارد التدريس بدعم من مرافق التدريب الدقيقة، وهدفنا هو أن نحظى بدور رائد في هذا المجال بأكمله”.

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