‫مخطط التحقيق 3300 من يو أل  يساعد في تعزيز سلامة روبوتات المستهلك والخدمة والتعليم

نورثبروك، إلينوي، 31 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت يو أل، وهي شركة عالمية رائدة في مجال علوم السلامة UL 3300، وهو مخطط التحقيق لروبوتات الخدمة والاتصالات والمعلومات والتعليم والترفيه (سكاي). تصف الوثيقة المتطلبات المستخدمة لتقييم السلامة التشغيلية للروبوت مع التركيز على التنقل متعدد الاتجاهات، ومخاطر الحريق والصدمات، والتلاعب الخارجي، وفئات المستخدمين، واستخدام البيئة المحيطة. نظرًا لأن روبوتات سكاي تعمل عادةً بالقرب من البشر، فإن المخطط يعطي أولوية للتشغيل الآمن للروبوتات في مجموعة متنوعة من البيئات التي يتواجد فيها الناس.

وقال مايكل ساكاموتو، المدير الأول لقسم تكنولوجيا المستهلك فييو ال: “تتوسع تكنولوجيا الروبوتات وتطبيقاتها بسرعة من قطاع الصناعة والتصنيع إلى المساحات العامة والتجارية وكذلك داخل المنازل لمساعدة وتحسين نوعية حياة الناس. ومع تسارع هذا الاتجاه، ينبغي تحديد ومعالجة مخاوف السلامة الإضافية، بما في ذلك تلك المرتبطة بالتفاعلات بين البشر والروبوتات.”

أدت التطورات التكنولوجية السريعة إلى ظهور جيل جديد من الروبوتات التي لديها القدرة على أداء مهام متنوعة في الأماكن المفتوحة والعمل مع الناس وبجوارهم. على الرغم من كونها بالفعل دعامة أساسية في قطاعي الصناعة والتصنيع، يتم استخدام الجيل التالي من الروبوتات في بيئات غير تقليدية، مثل محلات البقالة والفنادق والمطارات والبنوك ومراكز التسوق والأماكن العامة، بما في ذلك الأرصفة والمتنزهات. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تظهر بشكل متزايد في المنازل. مع تزايد عدد الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، يمكن أن تكون روبوتات الخدمة إضافة مرحبا بها إلى الأسرة. وفقًا لعرض توضيحي في مؤتمر “عالم الروبوتات” 2019، قدمه الاتحاد الدولي للروبوتات، من المتوقع أن ينمو قطاع روبوتات الخدمة المحلية والمهنية بأكثر من 40٪ (معدل نمو سنوي مركب) خلال السنوات الثلاث المقبلة. وفي حين أنها بالفعل صناعة تبلغ قيمتها 17.2 مليار دولار حاليا، وفقًا لـلاتحاد الدولي للروبوتات، فقد دفعوباء كوفيد-19التطوير القوي لحلول الروبوتات لمواجهة الوباء.

يتم استخدام الروبوتات لتحسين الكفاءة والإنتاجية. وبفضل أحدث ابتكارات التكنولوجيا الروبوتية، يتم استخدام الروبوتات أيضًا لتعزيز خدمة العملاء، وزيادة مرونة العملية وتعزيز قيمة العلامة التجارية. مع تزايد الاهتمام بالروبوتات في جميع مجالات المؤسسة، من العلامة التجارية والتسويق وقيادة تجربة العملاء إلى استراتيجيات الأعمال وقيادات تكنولوجيا المعلومات، أصبح النشر والتشغيل الآمن للروبوتات، خاصة في المجال العام، مصدر قلق رئيسيا للشركات على مستوى العالم.

وقال ساكاموتو: “يوضح UL 3300 كيف نتعامل مع التعقيدات المتزايدة للروبوتات الاستهلاكية والتجارية، كما يتضح من المشاركة النشطة والقيادة في تطوير معايير سلامة الروبوتات واللجان الفنية ومجموعات العمل الصناعية. وللمساعدة في طرح تقنيات الروبوت المبتكرة في السوق بسرعة، تستعد فرقنا للعمل مع مصنعي معدات الروبوت والمكونات في وقت مبكر من مرحلة تصميم المنتج للمساعدة في التغلب على مشكلات السلامة المحتملة وتجنب تأخيرات الإنتاج في المراحل المتأخرة التي تؤثر على النتيجة النهائية وثقة العملاء.”

يبدأ قسم معاييريو ألفي مختبرات أندرايترز، الشركة غير الربحية التابعة لشركتنا، عملية تطوير معيار إجماع باستخدام مخطط التحقيق UL 3300 كوثيقة أولية. للتقدم للاشتراك في لوحة المعايير الفنية، يرجى الاتصال بديبرا برنس، Deborah Prince، مديرة برنامج المعايير، مختبرات أندرايترز. لشراء نسخة من UL 3300، يرجى زيارةshopULstandards.com. لمزيد من المعلومات أو لطلب عرض أسعار للتقييم و / أو شهادة المنتج، اتصل بـ ctech@ul.com

حول يو أل

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