‫مختبرات RegenLab تحصل على براءات اختراع أمريكية جديدة

لو مون سور لوزان، سويسرا، 21 من مايو 2019 /PRNewswire/ — يسر السيد/ أنطوان ترزي، مبتكر من شركة Regen Lab ش.م وشركة RegenLab المحدودة بالولايات المتحدة أن يعلن عن إصدار المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) براءتي اختراع أمريكيتين جديدتين تغطيان تقنيات من ابتكارات الشركة؛ وهما مصل الثرومبن المخثر للدم (TS) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وحمض الهيالورونيك (HA).

1) تأتي نظم وطرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحمض الهيالورونيك في جهاز واحد “متكامل التقنيات” فيما يطلق عليه تقنية المصفوفة الخلوية في ظل العلامة التجارية (CELLULAR MATRIX™) ويضم أنابيب تحوي حمض الهيالورونيك وهلام متميع بالرج ومضاد للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية رقم 10,272,39، و

2) نظم تحضير مصل الثرومبين والصمغ الحيوي داخل أنابيب معينة تحوي الهلام المتميع بالرج: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: 10,226,516.

تمثل براءات الاختراع الجديدة المشار إليها تقديرًا من المكتب الأميريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية تجاه شركة RegenLab عن مبتكراتها وتقنيتها وكفاءتها. ويمثل ذلك أنباءً سارة بالنسبة لشركة RegenLab وموظفيها وشركائها كما يمثل مسوغًا لما ترصده من استثمارات في البحوث والتطوير ودعم حقوق ملكيتها الفكرية.

ومع براءات الاختراع الجديدة، يصبح عدد براءات الاختراع الممنوحة للشركة 10 براءات اختراع عن تلك التقنيات، ما يؤدي إلى توسيع نطاق محفظة RegenLab لتشمل براءات اختراع حصلت عليها حديثًا ضمن أقاليم أخرى.

1) طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق أنابيب الطرد المركزي باستخدام هلام من البوليمر المتميع بالرج (+ مضاد للتجلط) والتخلص من البلازما الفقيرة بالصفائح الدموية، مع مزجها اختياريًا بمستخلص خلوي أو محفز للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,092,598

2) طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق أنابيب الطرد المركزي باستخدام الهلام المتميع بالرج ومضاد للتجلط فقط، مع مزجها اختياريًا بمواد مثل محفز للتجلط أو مستخلص خلوي أو كريم أو مادة مالئة أو هلام مائي أو فيتامين أو مسكن للألم أو مادة ملطفة أو حمض الهيالورونيك: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,080,770

3) نظم تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية ومركَّز نخاع العظم في أنابيب خاصة تحوي الهلام المتميع بالرج ومضاد للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,064,894

4) نظم أو طرق مزج البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحمض الهيالورونيك في جهازين منفصلين: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,052,349

5) نظم أو طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية في أنابيب خاصة تحوي هلام متميع بالرج وسترات الصوديوم بوصفهما مادتين مضادتين للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US9,833,478

6) مركب يحوي حمض الهيالورونيك ومضاد للتجلط وهلام متميع بالرج في أنبوب أو حاوية يوجد فيها ذلك المركب أو المزيج مع محفز للتجلط أو مستخلص خلوي: يحمل المستحضر براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US9,517,255

7) طرق تحضير حمض الهيالورونيك والبلازما الغنية بالصفائح الدموية في جهاز واحد باستخدام أنابيب خاصة للطرد المركزي تحوي حمض الهيالورونيك مع هلام ومضاد للتجلط اختياريًا، كما يتم مزجه اختياريًا بمادة مثل محفز للتجلط أو مستخلص خلوي: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US8,945,537

8) مركبات معينة من البلازما الغنية بالصفائح الدموية وأنابيب تحوي مواد هلامية معينة من مادة متميعة بالرج ومواد مضادة للتجلط ومزيج من المستخلصات الخلوية ضمن طرق تحضير مرتبطة بتحضير تلك المركبات وطرق لإجراء مزرعة خلوية: يحمل المستحضر براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US8,529,957.

البلازما الغنية بالصفائح الدموية* فقط البلازما الغنية بالصفائح الدموية + مزرعة خلوية مصل الثرومبين ذاتي المنشأ* فقط + البلازما الغنية بالصفائح الدموية البلازما الغنية بالصفائح الدموية + حمض الهيالورونيك* البلازما الغنية بالصفائح الدموية + مستخلص خلوي WO2011/110948 WO2008/023026 WO2011/110948 WO2011/110948 WO2008/023026 WO2013/061309 WO2011/110948 US10226516 WO2013/061309 WO2011/110948 WO2016/083549 WO2016/083549 AU2013203115B WO2016/083549 WO2016/083549 US10092598 US8529957 JP6359495 US10272139 US10092598 US10080770 EP2073862B في انتظار التسجيل تحت الأرقام EP3403659 US9517255 US10080770 US10064894 CH696752 JP2017149786 US8945537 US9517255 US9833478 CN105998067 US10052349 US8529957 US8529957 IL252122 EP3184114B EP2073862B EP2073862B و CA2915649 EP2544697B1 CH696752 CH696752 CA2789533C HK1231793 CN103079577B في انتظار التسجيل JP6076091 US2018353436 AU2011225828B و EP3111974 IL221133 EP3395383 RU2614722 RU2667964 JP6076091 JP6321119 KR20130067247 HK1179507 في انتظار التسجيل US16/298,112 7167/DELNP/2012 JP2017149786

* البلازما الغنية بالصفائح الدموية

* حمض الهيالورونيك

*مصل الثرومبين ذاتي المنشأ تحت أرقام:

CN105998067 وUS2018327120 و EP2771241

نبذة عن مختبرات RegenLab

مختبرات RegenLab هي شركة رائدة مبتكرة للأجهزة الطبية التي تُستخدم في تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية ثم تقوم بتسويقها في ظل العلامات التجارية الشهيرة REGENLAB® وREGENKIT® و CELLULAR MATRIX™.

ولا زالت RegenLab ملتزمة بتوفير أجهزة خالية من المواد المولدة للحمَّى وتمتاز بأعلى معايير الجودة والسلامة، فضلاً عن توفير الحماية لعملائها عن طريق دعم حقوق الملكية الفكرية العائدة إليها.

يمكنكم الحصول على معلومات إضافية عن RegenLab وبراءات الاختراع المسجلة باسمها عن طريق الرابط https://www.regenlab.com/corporate/ patents/ والرابط https://www.regenlabusa.com.

* المعلومات متاحة فقط لأغراض البحث في الولايات المتحدة الأمريكية (وليست متاحة للبيع)

شركة RegenLab® USA LLC الولايات المتحدة، العنوان:Madison Avenue

، شقة رقم 1006 نيويورك، NY 10022-2511، هاتف وفاكس: 9082 -220-800-1، الموقع الإلكتروني:

www.regenlabusa.com

Regen Lab SA الكائنة في: أون بودرو، B2

CH – 1052، لو مون سور لوزان

سويسرا

هاتف: 11.0186421 (0)0041

فاكس: 10.0186421 (0)0041، الموقع الإلكتروني:

www.regenlab.com

روبرتا روجيري، هاتف رقم: 11.0186421 (0) 0041

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