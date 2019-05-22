‫مختبرات RegenLab تحصل على براءات اختراع أمريكية جديدة

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مختبرات RegenLab تحصل على براءات اختراع أمريكية جديدةMay 23, 2019
لو مون سور لوزان، سويسرا، 21 من مايو 2019 /PRNewswire/ — يسر السيد/ أنطوان ترزي، مبتكر من شركة Regen Lab ش.م وشركة RegenLab المحدودة بالولايات المتحدة أن يعلن عن إصدار المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) براءتي اختراع أمريكيتين جديدتين تغطيان تقنيات من ابتكارات الشركة؛ وهما مصل الثرومبن المخثر للدم (TS) والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (PRP) وحمض الهيالورونيك (HA).
1) تأتي نظم وطرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحمض الهيالورونيك في جهاز واحد “متكامل التقنيات” فيما يطلق عليه تقنية المصفوفة الخلوية في ظل العلامة التجارية (CELLULAR MATRIX™) ويضم أنابيب تحوي حمض الهيالورونيك وهلام متميع بالرج ومضاد للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية رقم 10,272,39، و
2) نظم تحضير مصل الثرومبين والصمغ الحيوي داخل أنابيب معينة تحوي الهلام المتميع بالرج: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: 10,226,516.
تمثل براءات الاختراع الجديدة المشار إليها تقديرًا من المكتب الأميريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية تجاه شركة RegenLab عن مبتكراتها وتقنيتها وكفاءتها. ويمثل ذلك أنباءً سارة بالنسبة لشركة RegenLab وموظفيها وشركائها كما يمثل مسوغًا لما ترصده من استثمارات في البحوث والتطوير ودعم حقوق ملكيتها الفكرية.
ومع براءات الاختراع الجديدة، يصبح عدد براءات الاختراع الممنوحة للشركة 10 براءات اختراع عن تلك التقنيات، ما يؤدي إلى توسيع نطاق محفظة RegenLab لتشمل براءات اختراع حصلت عليها حديثًا ضمن أقاليم أخرى.
1) طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق أنابيب الطرد المركزي باستخدام هلام من البوليمر المتميع بالرج (+ مضاد للتجلط) والتخلص من البلازما الفقيرة بالصفائح الدموية، مع مزجها اختياريًا بمستخلص خلوي أو محفز للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,092,598
2) طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية عن طريق أنابيب الطرد المركزي باستخدام الهلام المتميع بالرج ومضاد للتجلط فقط، مع مزجها اختياريًا بمواد مثل محفز للتجلط أو مستخلص خلوي أو كريم أو مادة مالئة أو هلام مائي أو فيتامين أو مسكن للألم أو مادة ملطفة أو حمض الهيالورونيك: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,080,770
3) نظم تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية ومركَّز نخاع العظم في أنابيب خاصة تحوي الهلام المتميع بالرج ومضاد للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,064,894
4) نظم أو طرق مزج البلازما الغنية بالصفائح الدموية وحمض الهيالورونيك في جهازين منفصلين: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US10,052,349
5) نظم أو طرق تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية في أنابيب خاصة تحوي هلام متميع بالرج وسترات الصوديوم بوصفهما مادتين مضادتين للتجلط: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US9,833,478
6) مركب يحوي حمض الهيالورونيك ومضاد للتجلط وهلام متميع بالرج في أنبوب أو حاوية يوجد فيها ذلك المركب أو المزيج مع محفز للتجلط أو مستخلص خلوي: يحمل المستحضر براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US9,517,255
7) طرق تحضير حمض الهيالورونيك والبلازما الغنية بالصفائح الدموية في جهاز واحد باستخدام أنابيب خاصة للطرد المركزي تحوي حمض الهيالورونيك مع هلام ومضاد للتجلط اختياريًا، كما يتم مزجه اختياريًا بمادة مثل محفز للتجلط أو مستخلص خلوي: تحمل هذه التقنية براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US8,945,537
8) مركبات معينة من البلازما الغنية بالصفائح الدموية وأنابيب تحوي مواد هلامية معينة من مادة متميعة بالرج ومواد مضادة للتجلط ومزيج من المستخلصات الخلوية ضمن طرق تحضير مرتبطة بتحضير تلك المركبات وطرق لإجراء مزرعة خلوية: يحمل المستحضر براءة اختراع أمريكية تحت رقم: US8,529,957.
|البلازما الغنية بالصفائح الدموية* فقط
|البلازما الغنية بالصفائح الدموية + مزرعة خلوية
|مصل الثرومبين ذاتي المنشأ* فقط + البلازما الغنية بالصفائح الدموية
|البلازما الغنية بالصفائح الدموية + حمض الهيالورونيك*
|البلازما الغنية بالصفائح الدموية + مستخلص خلوي
|WO2011/110948
|WO2008/023026
|WO2011/110948
|WO2011/110948
|WO2008/023026
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|JP2017149786
* البلازما الغنية بالصفائح الدموية
* حمض الهيالورونيك
*مصل الثرومبين ذاتي المنشأ تحت أرقام:
CN105998067 وUS2018327120 و EP2771241
نبذة عن مختبرات RegenLab
مختبرات RegenLab هي شركة رائدة مبتكرة للأجهزة الطبية التي تُستخدم في تحضير البلازما الغنية بالصفائح الدموية ثم تقوم بتسويقها في ظل العلامات التجارية الشهيرة REGENLAB® وREGENKIT® و CELLULAR MATRIX™.
ولا زالت RegenLab ملتزمة بتوفير أجهزة خالية من المواد المولدة للحمَّى وتمتاز بأعلى معايير الجودة والسلامة، فضلاً عن توفير الحماية لعملائها عن طريق دعم حقوق الملكية الفكرية العائدة إليها.
يمكنكم الحصول على معلومات إضافية عن RegenLab وبراءات الاختراع المسجلة باسمها عن طريق الرابط https://www.regenlab.com/corporate/ patents/ والرابط https://www.regenlabusa.com.
* المعلومات متاحة فقط لأغراض البحث في الولايات المتحدة الأمريكية (وليست متاحة للبيع)
شركة RegenLab® USA LLC الولايات المتحدة، العنوان:Madison Avenue
، شقة رقم 1006 نيويورك، NY 10022-2511، هاتف وفاكس: 9082 -220-800-1، الموقع الإلكتروني:
www.regenlabusa.com
Regen Lab SA الكائنة في: أون بودرو، B2
CH – 1052، لو مون سور لوزان
سويسرا
هاتف: 11.0186421 (0)0041
فاكس: 10.0186421 (0)0041، الموقع الإلكتروني:
www.regenlab.com
روبرتا روجيري، هاتف رقم: 11.0186421 (0) 0041
https://mma.prnewswire.com/media/890782/Patent_document_Infographic.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/890783/Patent_document_Infographic.jpg
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