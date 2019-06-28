‫محمد العلي يربح جائزة مكتب العائلة للحوكمة المستنيرة 2019 في القمة العالمية التاسعة لاستثمارات مكاتب العائلات التي يستضيفها ريتوسا المنعقدة في موناكو

موناكو، 28 يونيو / حزيران، 2019 /PRNewswire/ — استلم محمد العلي “Mohamed Al Ali”، الرئيس التنفيذي واستشاري مؤسسة الشيخ أحمد المكتوم للاستشارات الدولية “Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise”، الإمارات العربية المتحدة، جائزة مكتب العائلة للحوكمة المستنيرة المرموقة لعام 2019 التي قدمت على هامش القمة العالمية التاسعة لاستثمارات مكاتب عائلات ريتوسا التي عقدت في موناكو تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير ألبرت الثاني “Prince Albert II” أمير موناكو.

وقدم الجائزة فخامة القنصل جيوسيبي أمبروزيو “Giuseppe Ambrosio”، رئيس رابطة مكاتب العائلات الفردية والمتعددة “Monaco Single & Multi Family Office Association” في موناكو وأحد الرفاق المحسنين، عن مساهمات محمد العلي في المجتمع العالمي ومجتمع مكاتب العائلات.

وتحت عنوان “صعود ونهوض مكاتب العائلات”، جمعت قمة موناكو أكبر العائلات من جميع أنحاء العالم في الفترة بين 18-20 يونيو / حزيران على مدار ثلاثة أيام شهدت مناقشات عالية المستوى ومناقشات تدور حول الأحداث العالمية الراهنة، والأفكار الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية، والموضوعات الخيرية. وجذبت القمة نخبة ضمت أكثر من 600 ملياردير وشيخ وعائلة ملكية وقادة الأعمال يمثلون استثمارات تتجاوز قيمتها 4 تريليون دولار.

وبهذه المناسبة، أشار محمد العلي: “تعد القمة العالمية التاسعة لمكاتب العائلات المنعقدة في موناكو بمثابة إنجاز عظيمً لأنطوني ريتوسا، والشركاء المحليين والعالميين، وكل فرد مشارك. وسافر الحضور من جميع أنحاء العالم سعيًا إلى المناقشات عالية المستوى بشأن الشراكات الاستراتيجية التي تغير العالم. وشهدت هذه الأيام التي لا تنسى عقد صفقات تتجاوز قيمتها عدة مليارات. وستواصل فكرة اجتماع الشرق بالغرب حضورها بالقمم المستقبلية ونتطلع لاستضافة المجموعة في دبي في نوفمبر / تشرين ثاني”.

ومن جانبه أشعار السير أنطوني ريتوسا “Sir Anthony Ritossa”، رئيس مكتب عائلة ريتوسا، التي تعد إحدى أقدم عائلات الأعمال التي تعود جذورها إلى ستمائة سنة خلال حكم إمبراطورية فينسيا في أوروبا، قائلاً: “أتطلع لقمة دبي المزمع عقدها في الفترة من 23-25 نوفمبر / تشرين ثاني، وأود التعبير عن امتناني البالغ للسيد محمد العلي لمساعدته في إنجاح جميع القمم. ومما يبعث حقًا على الإعجاب التزامه ودعمه المتواصل للشراكات العالمية الاستراتيجية بالإضافة إلى تعاونه الشخصي وفي الأعمال الذي يتجاوز الحدود”.

ولمزيد من التفاصيل عن الفعالية القادمة – القمة العالمية العاشر لاستثمارات مكاتب العائلات المزمع عقدها في دبي خلال الفترة من 23-25 نوفمبر / تشرين ثاني، يرجى الاتصال بالبريد الإلكتروني email@DubaiSummit.org.

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/930535/Ritossa_Monaco.jpg

صورة –https://mma.prnewswire.com/media/930536/Ritossa_Monaco.jpg

صورة – https://mma.prnewswire.com/media/930537/Ritossa_Monaco.jpg

اتصالات وسائل الإعلام:

تشارلوت لور “Charlotte Luer”

6785- 404- 239- 1+

cluer@ljhfm.com