‫محكمة قطرية تنتصر لمستثمر تعرض للاحتيال من خلال رفض الاستئناف المقدم من قبل أحد أفراد العائلة الحاكمة في قطر

في 28 أكتوبر 2020، رفضت محكمة الاستئناف في قطر الاستئناف المقدم من الشيخ نظرًا لتجاوز الوقت المسموح للاستئناف وبالتالي إزالة آخر العوائق التي تعترض طريق سويفت هولد لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها بنجاح. وفي 18 أغسطس 2020، رفضت محكمة التنفيذ في قطر محاولة الشيخ لتأجيل تنفيذ الحكم الصادر ضده لحين صدور حكم محكمة الاستئناف. ولذلك، يتعين على محكمة التنفيذ في قطر الآن أن تشرف على التنفيذ السريع للحكم الصادر ضد الشيخ، بما في ذلك تحديد أصوله وبيعها لصالح شركة سويفت هولد.

وعلق كريستوفر ديليز، الرئيس التنفيذي لشركة دلتا، قائلًا: “من المشجع أن كلا من محكمة التنفيذ ومحكمة الاستئناف في قطر تعاملتا بسرعة مع الطعون التي قدمها الشيخ فيما يتعلق بصحة الحكم المعترف به وتنفيذه. وتنتظر سويفت هولد الآن من محكمة التنفيذ أن تقوم بتنفيذ الحكم قريبًا وتحويل العوائد إليها. ومنذ يونيو 2019، عندما تم منح الاعتراف في قطر، وحتى فبراير 2020، عندما تقدم الشيخ بالطعن، لم نشهد تقدمًا يذكر من محكمة التنفيذ وكانت العملية مبهمة على نحو لا ضرورة له واستغرقت وقتًا طويلًا. وفي الواقع، تقدمنا ومحامي سويفت هولد القطري مرارًا وتكرارًا إلى محكمة التنفيذ والنائب العام ووزارة العدل باستفسارات بشأن التنفيذ وطلبنا دعمهم في أخذ القانون الدولي المعترف به في الاعتبار وخدمة العدالة حتى يرغب الشركاء الأجانب في مواصلة العمل مع القطريين وأفراد الأسرة الحاكمة في قطر على الرغم من السلوك الاحتيالي للشيخ فهد. ونأمل الآن أن نتلقى هذه المساعدة وأن نحصل على نتائج ملموسة بشكل عاجل”.

وصرح متحدث باسم سويفت هولد: “هذه نتيجة جيدة أخرى ونأمل أن تنتهي تكتيكات التأخير التي انتهجها الشيخ فهد. ونأمل أن نتمكن في نهاية المطاف من الحصول على العدالة التي سعينا إليها منذ أكثر من 10 سنوات وأن نتقدم في هذه الرحلة الشاقة”.

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